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Grande impulso para o Barcelona com o retorno de Gavi após seis meses de afastamento devido a uma lesão grave
Pesadelo de lesões para GaviGavi tem sido uma grande perda para os blaugranas, com sua energia contagiante e tenacidade ausentes do meio-campo desde o início da temporada. Os problemas do meio-campista começaram no final de agosto, quando sofreu uma grave lesão no joelho que exigiu uma cirurgia artroscópica. Embora as avaliações iniciais sugerissem um retorno mais rápido, a equipe médica descobriu durante o procedimento que o dano era mais extenso do que se temia inicialmente, levando a um período de reabilitação significativamente mais longo. No entanto, o clube confirmou agora que seu valioso jogador formado na base está pronto para deixar para trás o pesadelo da lesão e ajudar a equipe na reta final da temporada.
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Autorização médicaApesar do contratempo, o jogador da seleção espanhola passou os últimos seis meses trabalhando incansavelmente em sua preparação física. O clube anunciou sua disponibilidade com um comunicado breve, mas impactante, em seu site oficial, confirmando a notícia que os torcedores estavam esperando: “O meio-campista está novamente à disposição de Hansi Flick, o que significa que Gavi poderá jogar contra o Sevilla, um adversário especial, já que ele é da Andaluzia. Uma participação em campo significaria seu retorno aos gramados após 205 dias de afastamento. Sua disponibilidade para a escalação é uma ótima notícia para a equipe e para os torcedores, que poderão desfrutar de um jogador formado na La Masia que é de certa forma único, devido ao seu caráter, paixão e abordagem intensa em tudo que diz respeito ao Barça”, dizia o comunicado do clube.
O momento ideal para o Flick
O retorno de Gavi não poderia ter vindo em melhor hora para o técnico Flick, que busca superar uma fase final exigente da temporada. Com Frenkie de Jong atualmente fora de combate devido a uma lesão, a disponibilidade do temperamental meio-campista proporciona a profundidade e a intensidade tão necessárias ao meio-campo do Barcelona.
O clube tem sido cauteloso com a reintegração de Gavi, permitindo que ele treine com o grupo principal por várias semanas antes de dar o aval final. Ele já havia começado a viajar com seus companheiros para os recentes jogos de grande destaque contra o Athletic Club e o Newcastle United, atuando como um torcedor animado à beira do campo enquanto recuperava a forma física, e agora está pronto para voltar a jogar.
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A reta final da temporada
Com o Barcelona entrando na fase final da temporada, o impulso psicológico do retorno de Gavi pode ser tão importante quanto os benefícios táticos. Embora seja improvável que ele seja titular imediatamente, sua disponibilidade oferece a Flick uma opção decisiva vinda do banco. O clube espera que seus problemas no joelho tenham ficado definitivamente no passado e que ele possa voltar a ser o coração do meio-campo do Barcelona. O confronto de domingo contra o Sevilla pode marcar o início de um novo capítulo para o jogador formado na La Masia, após seis meses difíceis fora dos gramados.
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