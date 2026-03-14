O retorno de Gavi não poderia ter vindo em melhor hora para o técnico Flick, que busca superar uma fase final exigente da temporada. Com Frenkie de Jong atualmente fora de combate devido a uma lesão, a disponibilidade do temperamental meio-campista proporciona a profundidade e a intensidade tão necessárias ao meio-campo do Barcelona.

O clube tem sido cauteloso com a reintegração de Gavi, permitindo que ele treine com o grupo principal por várias semanas antes de dar o aval final. Ele já havia começado a viajar com seus companheiros para os recentes jogos de grande destaque contra o Athletic Club e o Newcastle United, atuando como um torcedor animado à beira do campo enquanto recuperava a forma física, e agora está pronto para voltar a jogar.