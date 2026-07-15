Conforme revelado no podcast “Auffe Süd”, da Sky, há agora vozes dentro do clube que questionariam a saída do meio-campista de 30 anos.
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Grande erro na transferência? A saída de Julian Brandt sem custo de transferência parece estar gerando discussões no BVB
Segundo isso, alguns dirigentes do Dortmund teriam se perguntado se não teria sido, afinal, mais acertado oferecer um novo contrato a Brandt e continuar com ele além do verão. No entanto, os detalhes não são esclarecidos; parece, porém, que o BVB precisa agora, em primeiro lugar, encontrar um sucessor para Brandt. A busca por ele continua, mas pode chegar ao fim em breve com a contratação de Konstantinos Karetsas (KRC Genk).
O contrato de Brandt com os “Black and Yellows” expirou em 30 de junho de 2026, depois que ele próprio e o clube já haviam chegado a um acordo na primavera para encerrar a parceria após sete anos juntos. Desde 1º de julho, o jogador de 30 anos está sem clube e, portanto, disponível sem custo de transferência.
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Clubes da Bundesliga demonstram interesse na contratação de Julian Brandt
Ainda não se sabe ao certo o que acontecerá com o jogador que disputou 48 partidas pela seleção alemã (três gols). Vários clubes da Bundesliga teriam manifestado interesse, mas é improvável que ele permaneça na Alemanha.
Por um lado, tanto os aspectos esportivos quanto as exigências financeiras do meio-campista ofensivo estariam limitando significativamente as opções de clubes na primeira divisão alemã. O Werder Bremen sempre foi considerado um forte candidato, mas a margem financeira do clube do norte da Alemanha dificulta a transferência. Por outro lado, o próprio Brandt parece preferir uma transferência para o exterior, a fim de vivenciar algo totalmente novo nesta fase final de sua carreira.
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Para onde Julian Brandt irá na próxima temporada?
No entanto, nas últimas semanas e meses, foram muitos os clubes associados ao jogador de 30 anos. Na Espanha, o Atlético de Madrid teria se interessado por ele, mas o interesse parece ter esfriado. Na semana passada, o Betis de Sevilha entrou na disputa, mas, desde então, nada de concreto aconteceu.
Da Holanda, surgiram rumores de que o Ajax de Amsterdã, com o diretor técnico local Jordi Cruyff, poderia muito bem considerar a contratação de Brandt; na Itália, a AS Roma também teria feito uma suposta investida.
Daniel Farke, ex-técnico da equipe sub-23 do BVB, também teria demonstrado interesse no jogador, que disputou 48 partidas pela seleção alemã. Segundo reportagens da mídia inglesa, ele pretende levar Brandt para o Leeds United.
Pelo BVB, o jogador de 30 anos marcou 57 gols e deu 70 assistências em um total de 307 partidas oficiais. No entanto, no fim das contas, ele conquistou “apenas” um título importante com os amarelos e pretos: a Copa da Alemanha de 2021. Na final da Liga dos Campeões de 2024 contra o Real Madrid e na última rodada da temporada 2022/23 da Bundesliga, Brandt não conseguiu conquistar o título definitivo com o Dortmund em ambas as ocasiões.
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