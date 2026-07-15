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BrandtGetty Images
Christian Guinin

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Grande erro na transferência? A saída de Julian Brandt sem custo de transferência parece estar gerando discussões no BVB

Bundesliga
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J. Brandt

Houve divergências de opinião no BVB quanto à continuidade da parceria com Julian Brandt?

Conforme revelado no podcast “Auffe Süd”, da Sky, há agora vozes dentro do clube que questionariam a saída do meio-campista de 30 anos.

  • Segundo isso, alguns dirigentes do Dortmund teriam se perguntado se não teria sido, afinal, mais acertado oferecer um novo contrato a Brandt e continuar com ele além do verão. No entanto, os detalhes não são esclarecidos; parece, porém, que o BVB precisa agora, em primeiro lugar, encontrar um sucessor para Brandt. A busca por ele continua, mas pode chegar ao fim em breve com a contratação de Konstantinos Karetsas (KRC Genk).

    O contrato de Brandt com os “Black and Yellows” expirou em 30 de junho de 2026, depois que ele próprio e o clube já haviam chegado a um acordo na primavera para encerrar a parceria após sete anos juntos. Desde 1º de julho, o jogador de 30 anos está sem clube e, portanto, disponível sem custo de transferência.

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  • BrandtGetty Images

    Clubes da Bundesliga demonstram interesse na contratação de Julian Brandt

    Ainda não se sabe ao certo o que acontecerá com o jogador que disputou 48 partidas pela seleção alemã (três gols). Vários clubes da Bundesliga teriam manifestado interesse, mas é improvável que ele permaneça na Alemanha.

    Por um lado, tanto os aspectos esportivos quanto as exigências financeiras do meio-campista ofensivo estariam limitando significativamente as opções de clubes na primeira divisão alemã. O Werder Bremen sempre foi considerado um forte candidato, mas a margem financeira do clube do norte da Alemanha dificulta a transferência. Por outro lado, o próprio Brandt parece preferir uma transferência para o exterior, a fim de vivenciar algo totalmente novo nesta fase final de sua carreira.

  • Julian BrandtGetty

    Para onde Julian Brandt irá na próxima temporada?

    No entanto, nas últimas semanas e meses, foram muitos os clubes associados ao jogador de 30 anos. Na Espanha, o Atlético de Madrid teria se interessado por ele, mas o interesse parece ter esfriado. Na semana passada, o Betis de Sevilha entrou na disputa, mas, desde então, nada de concreto aconteceu.

    Da Holanda, surgiram rumores de que o Ajax de Amsterdã, com o diretor técnico local Jordi Cruyff, poderia muito bem considerar a contratação de Brandt; na Itália, a AS Roma também teria feito uma suposta investida.

    Daniel Farke, ex-técnico da equipe sub-23 do BVB, também teria demonstrado interesse no jogador, que disputou 48 partidas pela seleção alemã. Segundo reportagens da mídia inglesa, ele pretende levar Brandt para o Leeds United.

    Pelo BVB, o jogador de 30 anos marcou 57 gols e deu 70 assistências em um total de 307 partidas oficiais. No entanto, no fim das contas, ele conquistou “apenas” um título importante com os amarelos e pretos: a Copa da Alemanha de 2021. Na final da Liga dos Campeões de 2024 contra o Real Madrid e na última rodada da temporada 2022/23 da Bundesliga, Brandt não conseguiu conquistar o título definitivo com o Dortmund em ambas as ocasiões.

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