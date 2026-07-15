No entanto, nas últimas semanas e meses, foram muitos os clubes associados ao jogador de 30 anos. Na Espanha, o Atlético de Madrid teria se interessado por ele, mas o interesse parece ter esfriado. Na semana passada, o Betis de Sevilha entrou na disputa, mas, desde então, nada de concreto aconteceu.

Da Holanda, surgiram rumores de que o Ajax de Amsterdã, com o diretor técnico local Jordi Cruyff, poderia muito bem considerar a contratação de Brandt; na Itália, a AS Roma também teria feito uma suposta investida.

Daniel Farke, ex-técnico da equipe sub-23 do BVB, também teria demonstrado interesse no jogador, que disputou 48 partidas pela seleção alemã. Segundo reportagens da mídia inglesa, ele pretende levar Brandt para o Leeds United.

Pelo BVB, o jogador de 30 anos marcou 57 gols e deu 70 assistências em um total de 307 partidas oficiais. No entanto, no fim das contas, ele conquistou “apenas” um título importante com os amarelos e pretos: a Copa da Alemanha de 2021. Na final da Liga dos Campeões de 2024 contra o Real Madrid e na última rodada da temporada 2022/23 da Bundesliga, Brandt não conseguiu conquistar o título definitivo com o Dortmund em ambas as ocasiões.