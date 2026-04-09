Segundo informações do jornal italiano Gazzetta dello Sport, o AC Milan está tentando contratar o jogador da seleção alemã, atraindo-o com uma oferta em condições extremamente atraentes.
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Grande clube parte para a ofensiva: Leon Goretzka deve receber oferta excepcional após deixar o Bayern de Munique
Assim, o clube da Série A planeja oferecer a Goretzka um contrato de três anos, apesar de ele já ter 31 anos, e pagar-lhe um salário de cinco milhões de euros por temporada. No total, o meio-campista poderia receber 15 milhões de euros ao cumprir o contrato com os Rossoneri — uma quantia significativamente maior do que a que outros clubes poderiam oferecer com contratos de menor duração.
No entanto, diz-se que ainda não foi tomada uma decisão. Embora um acordo possa ser alcançado rapidamente em negociações bem-sucedidas, o foco total de Goretzka continua voltado para o restante da temporada com o Bayern de Munique, onde ele ainda pode conquistar os três grandes títulos: o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha e a Liga dos Campeões.
“Por mais que me sinta honrado pelo interesse de outros grandes clubes internacionais, tomei a decisão de terminar a temporada no FC Bayern. Estou cem por cento convencido de que podemos ganhar tudo este ano”, esclareceu recentemente o próprio Goretzka.
- (C)Getty Images
Vários clubes de ponta estão interessados na contratação de Goretzka sem custo de transferência
No entanto, já está definido há algum tempo que sua passagem pelo clube alemão recordista de títulos chegará ao fim neste verão. No final de janeiro, o Bayern de Munique confirmou que o contrato do meio-campista, que está chegando ao fim, não seria renovado. Assim, Goretzka deixa o Bayern sem custo de transferência.
Além do Milan, nas últimas semanas também o Arsenal, o Fenerbahçe de Istambul, a Juventus de Turim, o Atlético de Madrid, o SSC Nápoles e o rival da cidade, o Inter de Milão, foram cogitados como possíveis novos empregadores do jogador de 31 anos.
Goretzka havia se transferido do Schalke 04 para a Säbener Straße em 2018. Embora, no passado recente, houvesse rumores recorrentes sobre uma saída antecipada de Munique, o meio-campista manteve a lealdade ao FCB e se impôs sob o comando de todos os treinadores. Sob o comando de Vincent Kompany, ele disputou 39 partidas em todas as competições nesta temporada, marcando dois gols e dando duas assistências.
Leon Goretzka: Estatísticas e dados de desempenho
Clube
Jogos
Gols
Assistências
FC Bayern
303
48
50
Schalke 04
147
19
16
VfL Bochum
36
4
8