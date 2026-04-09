Grande clube parte para a ofensiva: Leon Goretzka deve receber oferta excepcional após deixar o Bayern de Munique

Assim, o clube da Série A planeja oferecer a Goretzka um contrato de três anos, apesar de ele já ter 31 anos, e pagar-lhe um salário de cinco milhões de euros por temporada. No total, o meio-campista poderia receber 15 milhões de euros ao cumprir o contrato com os Rossoneri — uma quantia significativamente maior do que a que outros clubes poderiam oferecer com contratos de menor duração.

No entanto, diz-se que ainda não foi tomada uma decisão. Embora um acordo possa ser alcançado rapidamente em negociações bem-sucedidas, o foco total de Goretzka continua voltado para o restante da temporada com o Bayern de Munique, onde ele ainda pode conquistar os três grandes títulos: o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha e a Liga dos Campeões.

“Por mais que me sinta honrado pelo interesse de outros grandes clubes internacionais, tomei a decisão de terminar a temporada no FC Bayern. Estou cem por cento convencido de que podemos ganhar tudo este ano”, esclareceu recentemente o próprio Goretzka.