Golpe para o Manchester United: lateral-esquerdo de nível mundial deve permanecer na Alemanha

Davies está atualmente estabelecido em Munique com um contrato lucrativo que o mantém no clube até 2030, tornando-o um dos jogadores mais bem pagos do futebol alemão. A diretoria do clube deixou claro que sua posição é inabalável, a menos que um interessado apresente uma proposta financeira que desafie a lógica padrão do mercado.

Esclarecendo a situação atual na Allianz Arena e o estado de espírito do jogador, Kerry Hau, da Sky Sport, relatou: “Alphonso Davies não tem nenhuma intenção de deixar o FC Bayern. O Bayern não está colocando-o no mercado nem oferecendo-o a clubes por meio de intermediários, apesar dos relatos. O Bayern só estaria aberto a negociações no caso de uma oferta extraordinária. Ele é um dos que mais ganham, com um salário bruto estimado em 20 milhões de euros por ano, incluindo bônus. Contrato até 2030. Davies está ficando cada vez melhor após um longo período de afastamento por lesão.”