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Golpe para o Manchester United: lateral-esquerdo de nível mundial deve permanecer na Alemanha
O Bayern fechou o portão
Os gigantes da Bundesliga assumiram uma postura firme em relação a Davies, afirmando explicitamente que o jogador da seleção canadense não está à venda. Apesar dos rumores persistentes que o ligam a uma transferência para o United, a fim de competir com Luke Shaw, o Bayern não entrou em contato com intermediários de clubes rivais. O jogador de 25 anos é considerado uma peça fundamental e indispensável na lateral esquerda do time, especialmente depois de ter superado com sucesso uma temporada marcada por problemas físicos.
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É cobrada uma taxa especial
Davies está atualmente estabelecido em Munique com um contrato lucrativo que o mantém no clube até 2030, tornando-o um dos jogadores mais bem pagos do futebol alemão. A diretoria do clube deixou claro que sua posição é inabalável, a menos que um interessado apresente uma proposta financeira que desafie a lógica padrão do mercado.
Esclarecendo a situação atual na Allianz Arena e o estado de espírito do jogador, Kerry Hau, da Sky Sport, relatou: “Alphonso Davies não tem nenhuma intenção de deixar o FC Bayern. O Bayern não está colocando-o no mercado nem oferecendo-o a clubes por meio de intermediários, apesar dos relatos. O Bayern só estaria aberto a negociações no caso de uma oferta extraordinária. Ele é um dos que mais ganham, com um salário bruto estimado em 20 milhões de euros por ano, incluindo bônus. Contrato até 2030. Davies está ficando cada vez melhor após um longo período de afastamento por lesão.”
Voltando à forma ideal
A determinação do zagueiro em permanecer na Alemanha é reforçada por seu recente ressurgimento em campo, após um período de dificuldades físicas. Davies disputou 11 partidas da Bundesliga nesta temporada, com seu nível de desempenho subindo acentuadamente à medida que supera os problemas físicos que limitaram sua participação no início da campanha. Seu gol contra o VfB Stuttgart serviu como um lembrete oportuno de sua capacidade ofensiva, justificando a decisão do Bayern de lhe oferecer um salário que, segundo relatos, chega a 20 milhões de euros por ano.
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O United foi obrigado a mudar de estratégia
O United precisa agora procurar em outro lugar um lateral-esquerdo especializado, na tentativa de resolver a crônica falta de profundidade no elenco atrás de Shaw. Enquanto Davies continua a brilhar em Munique, os Red Devils enfrentam a pressão da próxima janela de transferências, com o alvo principal aparentemente fora de alcance. O gigante inglês provavelmente voltará sua atenção para opções europeias alternativas que possam oferecer a resistência e a velocidade necessárias para o sistema de Carrick em Old Trafford.