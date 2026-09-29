O Mallorca divulgou um comunicado oficial para tratar do incidente envolvendo o experiente goleiro, tranquilizando os torcedores de que sua condição estava sendo monitorada de perto. Em um comunicado oficial do clube, disse: "Nesta manhã, Ivan 'Pichu' Cuellar sofreu um grave ferimento na cabeça após uma grande estrutura, que fazia parte da decoração da sala de jantar na Ciutat Esportiva, desabar."

Dando mais detalhes sobre seu atendimento hospitalar, o clube acrescentou: "O jogador foi levado ao hospital para tratamento e permanecerá em observação pelas próximas 24 horas."