Ricardo Larreina Amador
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Goleiro do Mallorca, Ivan Cuellar, é hospitalizado após inusitado desabamento de teto no centro de treinamento
Goleiro veterano sofre lesão na cabeça
O goleiro do Mallorca, Cuellar, foi levado às pressas ao hospital após ser atingido por um adorno do teto que caiu no refeitório do centro de treinamento de Son Bibiloni. O acidente inusitado na Ciutat Esportiva Antonio Asensio ocorreu antes do treino da manhã sob o comando do técnico Luis Garcia. O arqueiro de 42 anos recebeu imediatamente atendimento médico intensivo para descartar quaisquer outras complicações decorrentes do trauma na cabeça.
- Ricardo Larreina Amador
Clube confirma período de observação médica
O Mallorca divulgou um comunicado oficial para tratar do incidente envolvendo o experiente goleiro, tranquilizando os torcedores de que sua condição estava sendo monitorada de perto. Em um comunicado oficial do clube, disse: "Nesta manhã, Ivan 'Pichu' Cuellar sofreu um grave ferimento na cabeça após uma grande estrutura, que fazia parte da decoração da sala de jantar na Ciutat Esportiva, desabar."
Dando mais detalhes sobre seu atendimento hospitalar, o clube acrescentou: "O jogador foi levado ao hospital para tratamento e permanecerá em observação pelas próximas 24 horas."
Reserva experiente oferece profundidade ao elenco
A longa carreira de Cuellar inclui passagens por Atlético de Madrid, Eibar, Leganes e Sporting Gijon antes de ele finalmente chegar ao Mallorca no verão de 2023. Embora tenha feito apenas três aparições em todas as competições e ainda não tenha atuado nesta temporada, seu status de veterano continua sendo uma presença importante no vestiário. O revés repentino deixa uma ausência considerável, dada sua vasta experiência como opção de confiança para a cobertura no gol.
- ZUMA Press Wire
Crise no gol complica a preparação do Girona
O acidente provoca uma dor de cabeça imediata para García na posição de goleiro antes do confronto de domingo pela oitava rodada da Segunda Divisão contra o Girona. Com Lucas Bergstrom fora, a serviço da seleção da Finlândia, o Mallorca fica com Arnau Tenas como seu único goleiro experiente em condições de jogo. O departamento médico agora aguarda a recuperação de Cuellar antes que a comissão técnica decida se promoverá um jogador da base para compor o banco.
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