Com gol de Paulinho e drama no fim, Palmeiras supera a Chape e mantém distância para o Flamengo

O Palmeiras precisou superar uma expulsão, decisões de VAR e até um pênalti nos acréscimos para vencer a Chapecoense por 1 a 0, neste domingo (31), no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma tarde de tensão para os mais de 40 mil torcedores presentes, Paulinho saiu do banco de reservas para garantir mais três pontos ao líder da competição.

O camisa 10, que vem recuperando espaço após a segunda cirurgia na perna direita, entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória em sua partida de maior minutagem desde o retorno aos gramados.

O triunfo ganha ainda mais importância pelo contexto da partida. O Verdão atuou com um jogador a menos desde os minutos finais do primeiro tempo, após Allan ser expulso por um forte pisão em Giovanni Augusto. Mesmo assim, conseguiu encontrar forças para buscar o resultado.

Quando o empate da Chapecoense parecia inevitável, o VAR entrou em ação. Primeiro, anulando um gol de Ítalo por falta de Neto Pessoa em Murilo. Depois, assinalando um pênalti para os catarinenses já nos acréscimos. Na cobrança, porém, Bolasie acertou o travessão e desperdiçou a grande chance de arrancar um ponto em São Paulo.

Com o resultado, o Palmeiras chega aos 41 pontos e mantém uma vantagem confortável sobre o Flamengo, vice-líder com 34 e um jogo a menos. Já a Chapecoense permanece afundada na lanterna, com apenas nove pontos conquistados.