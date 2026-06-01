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Paulinho PalmeirasMarina Uezima/Folhapress
Luis Felipe Gonçalves

Com gol de Paulinho e drama no fim, Palmeiras supera a Chape e mantém distância para o Flamengo

Palmeiras x Chapecoense
Palmeiras
Chapecoense
Brasileirão
Paulinho
A. Ferreira
Flamengo

Atacante sai do banco para decidir, Verdão joga mais de um tempo com um a menos e vai para a pausa da Copa com folga na liderança

O Palmeiras precisou superar uma expulsão, decisões de VAR e até um pênalti nos acréscimos para vencer a Chapecoense por 1 a 0, neste domingo (31), no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma tarde de tensão para os mais de 40 mil torcedores presentes, Paulinho saiu do banco de reservas para garantir mais três pontos ao líder da competição.

O camisa 10, que vem recuperando espaço após a segunda cirurgia na perna direita, entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória em sua partida de maior minutagem desde o retorno aos gramados.

O triunfo ganha ainda mais importância pelo contexto da partida. O Verdão atuou com um jogador a menos desde os minutos finais do primeiro tempo, após Allan ser expulso por um forte pisão em Giovanni Augusto. Mesmo assim, conseguiu encontrar forças para buscar o resultado.

Quando o empate da Chapecoense parecia inevitável, o VAR entrou em ação. Primeiro, anulando um gol de Ítalo por falta de Neto Pessoa em Murilo. Depois, assinalando um pênalti para os catarinenses já nos acréscimos. Na cobrança, porém, Bolasie acertou o travessão e desperdiçou a grande chance de arrancar um ponto em São Paulo.

Com o resultado, o Palmeiras chega aos 41 pontos e mantém uma vantagem confortável sobre o Flamengo, vice-líder com 34 e um jogo a menos. Já a Chapecoense permanece afundada na lanterna, com apenas nove pontos conquistados.

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  • Paulinho PalmeirasCesar Greco/Palmeiras

    Paulinho protagonista

    A primeira etapa foi marcada pelo domínio territorial do Palmeiras. A equipe de Abel Ferreira controlou a posse de bola e criou as melhores oportunidades, mas encontrou dificuldades para furar a defesa catarinense.

    O cenário mudou completamente aos 44 minutos. Allan, que vinha sendo um dos jogadores mais participativos da partida, acertou um pisão forte em Giovanni Augusto e recebeu cartão vermelho direto.

    Mesmo em inferioridade numérica, o Palmeiras voltou do intervalo mantendo postura agressiva. Abel Ferreira promoveu mudanças e apostou em Paulinho para aumentar o poder ofensivo da equipe.

    A aposta deu resultado. Aos 20 minutos da etapa final, Felipe Anderson encontrou um passe em profundidade para Paulinho. O atacante dominou já em vantagem e bateu cruzado, com categoria, sem chances para o goleiro Anderson.

    O gol premiou a boa entrada do camisa 10 e garantiu uma vitória que parecia cada vez mais complicada.

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  • FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-JUNIORAFP

    Polêmicas com VAR e Abel

    A Chapecoense passou a acreditar no empate após sofrer o gol e cresceu na reta final do confronto.

    Nos acréscimos, Ítalo chegou a balançar as redes e silenciou o Allianz Parque. A comemoração, porém, durou pouco. Após revisão do VAR, a arbitragem identificou falta de Neto Pessoa em Murilo na origem da jogada e anulou o lance.

    Pouco depois, uma nova revisão trouxe ainda mais tensão para a partida. O árbitro Felipe Fernandes de Lima marcou pênalti para os visitantes por falta de Khellven dentro da área.

    Bolasie assumiu a responsabilidade da cobrança aos 63 minutos do segundo tempo. O atacante bateu forte, mas acertou o travessão e desperdiçou a chance do empate. O congolês deixou o gramado emocionado após o apito final.

    A tarde também marcou uma estatística curiosa para Abel Ferreira. O treinador português recebeu mais um cartão da arbitragem e chegou à expressiva marca de 100 punições desde que assumiu o Palmeiras.

    São 86 cartões amarelos e 14 vermelhos ao longo da passagem pelo futebol brasileiro. A ampla maioria foi motivada por reclamações contra decisões da arbitragem.

  • Palmeiras ChapecoenseCesar Greco/Palmeiras

    Férias e foco na retomada

    Com a paralisação do calendário para a Copa do Mundo, o elenco palmeirense receberá três semanas de férias. A reapresentação está marcada para o dia 21 de junho, na Academia de Futebol.

    A exceção será Vitor Roque. Em recuperação de cirurgia no tornozelo esquerdo, o atacante seguirá frequentando o centro de treinamento durante o período para acelerar o retorno aos gramados.

    Além dele, a pausa também é vista internamente como fundamental para a evolução física de Paulinho, que começa a ganhar sequência e foi decisivo justamente na última partida antes da interrupção do Brasileirão.

    Líder isolado, com vantagem na tabela e reforços se aproximando das melhores condições físicas, o Palmeiras encerra o primeiro semestre em posição privilegiada na corrida pelo título nacional.