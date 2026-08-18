Gerson retorna ao Maracanã com o Cruzeiro após um primeiro reencontro nada amigável

Gerson estará novamente no Maracanã nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), mas desta vez vestindo a camisa do Cruzeiro e em um cenário muito diferente daquele que marcou sua trajetória no Flamengo. O duelo pelas oitavas de final da Libertadores vale uma vaga nas quartas de final e coloca o meio-campista diante do clube pelo qual conquistou 12 títulos e se tornou um dos grandes ídolos da geração mais vencedora da história recente rubro-negra.

A partida, porém, também será marcada por uma relação que mudou radicalmente. A saída de Gerson do Flamengo, em julho de 2025, deixou uma ferida entre o jogador e a torcida. O reencontro mais recente no Maracanã, em março deste ano, já havia mostrado que a idolatria havia dado lugar à revolta.

Agora, com o empate por 1 a 1 no jogo de ida, no Mineirão, o clima promete ser ainda mais intenso. Quem vencer avança às quartas de final. Em caso de nova igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.