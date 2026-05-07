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Gerard Piqué, lenda do Barcelona, recebeu punição severa e suspensão após confronto com o árbitro em partida disputada em Andorra
A RFEF aplica sanções a Piqué após o confronto com o Albacete
A RFEF aplicou sanções disciplinares a Piqué após um incidente ocorrido durante a partida da Segunda Divisão entre Andorra e o Albacete. O ex-jogador da seleção espanhola foi punido com dois meses de afastamento de atividades relacionadas ao futebol, além de uma suspensão de seis partidas.
A punição vem após uma análise da Comissão Disciplinar da RFEF, após a derrota de Andorra por 1 a 0. Os dirigentes examinaram o relatório apresentado pelo árbitro Alonso de Ena Wolf, que detalhava a conduta de Piqué durante e após a partida no Estadi Nacional. De acordo com o relatório, Piqué abordou a equipe de arbitragem tanto no intervalo quanto ao final da partida. A comissão concluiu que seu comportamento ultrapassou os limites disciplinares, levando às sanções anunciadas na quarta-feira.
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Relatório do árbitro detalha os supostos comentários
No relatório oficial do árbitro, Ena Wolf alegou que Piqué dirigiu comentários provocativos à equipe de arbitragem. O relatório afirma que o ex-zagueiro alertou os árbitros sobre sua segurança quando eles deixavam o campo.
De acordo com o documento, Piqué disse: “Saíam com escolta, eles podem atacá-los.” O relatório também indicou que ele sugeriu que os árbitros enfrentariam um ambiente mais hostil em outros lugares, dizendo: “Em outro país, eles bateriam em vocês, mas aqui em Andorra somos um país civilizado.”
A comissão disciplinar classificou as declarações como “violência leve” contra os árbitros. O diretor esportivo Jaume Nogues também foi punido como parte da decisão.
Andorra rejeita as acusações enquanto o clube é punido
O Andorra rejeitou publicamente a versão do árbitro sobre o incidente. Em comunicado oficial, o clube afirmou que os fatos descritos no anexo do árbitro não ocorreram da forma relatada e confirmou que apresentará provas em defesa de Piqué.
“O FC Andorra manifesta seu forte desacordo com o conteúdo do relatório do árbitro referente à partida disputada contra o Albacete ontem, sexta-feira, 1º de maio”, diz um comunicado no site oficial do clube.
“Após análise, o clube considera que certos aspectos registrados no relatório não refletem de forma verdadeira ou precisa o desenrolar dos eventos nem as declarações feitas durante as conversas mantidas entre o árbitro e os representantes do clube. Diante dessa situação, o FC Andorra exige que o relatório seja retificado e que seja fornecida uma transcrição exata do que realmente ocorreu.”
Apesar da posição do clube, a RFEF impôs medidas mais amplas, além das punições individuais. A federação ordenou o fechamento das seções VIP e dos camarotes do estádio — áreas onde Piqué e Nogués costumam se sentar durante as partidas para acompanhar o jogo.
Várias figuras importantes do clube também foram punidas. O presidente Ferran Vilaseca recebeu uma suspensão de quatro meses, enquanto o delegado Cristian Lanzarote foi punido com três jogos de suspensão. O técnico Carles Manso, o treinador de goleiros Daniel Ortiz e membros da equipe médica também receberam suspensões.
- AFP
É provável que haja um recurso, à medida que as questões disciplinares se acumulam
O Andorra pretende recorrer da decisão, na tentativa de limpar o nome de Piqué. O clube planeja apresentar provas que contestem a versão dos fatos apresentada pelo árbitro. O incidente vem somar-se a uma lista crescente de problemas disciplinares enfrentados pelo clube nesta temporada. Relatos indicam que o Andorra acumulou mais de US$ 47.000 em multas devido a problemas recorrentes de conduta, o que coloca o projeto liderado pelo ex-zagueiro do Barcelona sob ainda mais escrutínio.