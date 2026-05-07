Gerard Piqué, lenda do Barcelona, recebeu punição severa e suspensão após confronto com o árbitro em partida disputada em Andorra

O Andorra rejeitou publicamente a versão do árbitro sobre o incidente. Em comunicado oficial, o clube afirmou que os fatos descritos no anexo do árbitro não ocorreram da forma relatada e confirmou que apresentará provas em defesa de Piqué.

“O FC Andorra manifesta seu forte desacordo com o conteúdo do relatório do árbitro referente à partida disputada contra o Albacete ontem, sexta-feira, 1º de maio”, diz um comunicado no site oficial do clube.

“Após análise, o clube considera que certos aspectos registrados no relatório não refletem de forma verdadeira ou precisa o desenrolar dos eventos nem as declarações feitas durante as conversas mantidas entre o árbitro e os representantes do clube. Diante dessa situação, o FC Andorra exige que o relatório seja retificado e que seja fornecida uma transcrição exata do que realmente ocorreu.”

Apesar da posição do clube, a RFEF impôs medidas mais amplas, além das punições individuais. A federação ordenou o fechamento das seções VIP e dos camarotes do estádio — áreas onde Piqué e Nogués costumam se sentar durante as partidas para acompanhar o jogo.

Várias figuras importantes do clube também foram punidas. O presidente Ferran Vilaseca recebeu uma suspensão de quatro meses, enquanto o delegado Cristian Lanzarote foi punido com três jogos de suspensão. O técnico Carles Manso, o treinador de goleiros Daniel Ortiz e membros da equipe médica também receberam suspensões.