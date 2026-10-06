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Gary Lineker avisa Declan Rice que sua vaga de titular na Inglaterra está ameaçada após aula de Alex Scott
Scott brilha na ausência de estrelas consolidadas
Com Declan Rice fora de ação devido a uma lesão, Alex Scott assumiu o meio-campo da Inglaterra e teve uma atuação de impacto no sábado. Em sua primeira partida como titular pela seleção, Scott desempenhou um papel crucial na vitória por 7 a 0 sobre a Croácia.
O ex-atacante Gary Lineker foi rápido em elogiar o meio-campista no podcast The Rest is Football. Lineker sugeriu que a ascensão dele pode causar problemas significativos para Rice, deixando Thomas Tuchel diante de uma decisão difícil.
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Lineker questiona a hierarquia do meio-campo
Lineker acredita que Scott oferece um perfil único que a Inglaterra vinha sentindo falta. Comparando os dois jogadores, Lineker afirmou: "Declan Rice tem seus pontos fortes e é brilhante na qualidade de sua bola parada e na intensidade de jogo, mas Scott tem uma calma e um controle, ele nunca perde a bola e está sempre observando ao redor. Fiquei realmente impressionado; que começo muito, muito confiante na carreira dele pela Inglaterra."
Lineker acrescentou: "Isso lhe dá uma opção diferente agora e significa, talvez, que o lugar de Declan nem sempre esteja garantido?"
Tuchel elogia sua nova estrela do meio-campo
Tuchel também ficou igualmente empolgado com a contribuição de Scott, especialmente depois de ele ter ficado fora da convocação para a Copa do Mundo anterior. O treinador elogiou seu impacto imediato após a vitória dominante, observando que ele oferece uma variedade excepcional.
Tuchel exaltou: "Primeira titularidade e que começo, que atuação. Ele é muito suave com a bola, sua tomada de decisão está no mais alto nível. Ele joga com muita confiança. É muito ativo, muito confiante. A intensidade de trabalho sem a bola. Ele é simplesmente o pacote completo."
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O que acontece agora?
A Inglaterra agora vai se preparar para o confronto com a Tchéquia na terça-feira. Com Rice se recuperando de seu revés por lesão, Tuchel precisa decidir como vai configurar seu meio-campo a longo prazo. Scott provou seu valor, e os próximos compromissos internacionais vão mostrar se ele deslocou de forma permanente jogadores já estabelecidos da equipe titular.
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