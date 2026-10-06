Com Declan Rice fora de ação devido a uma lesão, Alex Scott assumiu o meio-campo da Inglaterra e teve uma atuação de impacto no sábado. Em sua primeira partida como titular pela seleção, Scott desempenhou um papel crucial na vitória por 7 a 0 sobre a Croácia.

O ex-atacante Gary Lineker foi rápido em elogiar o meio-campista no podcast The Rest is Football. Lineker sugeriu que a ascensão dele pode causar problemas significativos para Rice, deixando Thomas Tuchel diante de uma decisão difícil.