Galatasaray x Barcelona: na prancheta tática, os ajustes de Hansi Flick no intervalo desmontam a muralha turca

A história tática deste confronto da Champions League teve dois tempos distintos, marcados pelo bloco baixo disciplinado de Okan Buruk e pela capacidade que Hansi Flick acabou demonstrando de explorar os espaços. O Galatasaray entrou em campo com um objetivo claro: dificultar o jogo do meio-campo do Barcelona, que buscava dominar a posse de bola, e atacar em transições verticais rápidas.

Nos primeiros 40 minutos, o plano funcionou perfeitamente. O campeão turco limitou os visitantes a uma posse de bola estéril e criou perigo com a velocidade explosiva de Rafael Leao e a capacidade de finalização de Aleksei Batrakov.

O Barcelona, por sua vez, buscava estabelecer controle total com uma linha defensiva alta e uma circulação de bola paciente. A intenção de Flick era deixar Lamine Yamal em situações de um contra um pelo lado direito, com Pedri e Rodri atuando como metrônomos para desorganizar as linhas horizontais do Galatasaray. Embora tenha dominado a bola, com 71% de posse, o Barcelona não teve a verticalidade necessária no terço final durante o primeiro tempo e caiu com frequência na linha de impedimento armada por Davinson Sanchez e seus companheiros de defesa.