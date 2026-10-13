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Mohamed Saeed
Traduzido por

Galatasaray x Barcelona: na prancheta tática, os ajustes de Hansi Flick no intervalo desmontam a muralha turca

Barcelona
The tactics board
H. Flick
O. Buruk
Galatasaray x Barcelona
Galatasaray
Liga dos Campeões
L. Yamal

O Barcelona superou um Galatasaray combativo em Istambul e transformou o empate equilibrado do intervalo em vitória por 4 a 1. Os ajustes táticos de Hansi Flick no segundo tempo exploraram os espaços entre as linhas e calaram o Rams Global Stadyumu.

A história tática deste confronto da Champions League teve dois tempos distintos, marcados pelo bloco baixo disciplinado de Okan Buruk e pela capacidade que Hansi Flick acabou demonstrando de explorar os espaços. O Galatasaray entrou em campo com um objetivo claro: dificultar o jogo do meio-campo do Barcelona, que buscava dominar a posse de bola, e atacar em transições verticais rápidas.

Nos primeiros 40 minutos, o plano funcionou perfeitamente. O campeão turco limitou os visitantes a uma posse de bola estéril e criou perigo com a velocidade explosiva de Rafael Leao e a capacidade de finalização de Aleksei Batrakov.

O Barcelona, por sua vez, buscava estabelecer controle total com uma linha defensiva alta e uma circulação de bola paciente. A intenção de Flick era deixar Lamine Yamal em situações de um contra um pelo lado direito, com Pedri e Rodri atuando como metrônomos para desorganizar as linhas horizontais do Galatasaray. Embora tenha dominado a bola, com 71% de posse, o Barcelona não teve a verticalidade necessária no terço final durante o primeiro tempo e caiu com frequência na linha de impedimento armada por Davinson Sanchez e seus companheiros de defesa.

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    Esquema tático do Galatasaray

    Buruk escalou a equipe em um 4-2-3-1 que, na fase defensiva, funcionava principalmente como um 4-4-2. O objetivo central era impedir que o Barcelona chegasse à chamada “zona 14”. Lucas Torreira e Mario Lemina formaram uma sólida dupla de volantes, fechando as linhas de passe para Dani Olmo e Fermin Lopez. Os gatilhos para a pressão eram bem definidos: eles permitiam que os zagueiros do Barcelona, Pau Cubarsi e Eric Garcia, ficassem com a bola, mas pressionavam de forma agressiva assim que ela chegava ao terço central ou era aberta para Joao Cancelo.

    Na saída de bola, o Galatasaray superou a pressão com lançamentos longos para Victor Osimhen, peça central da estratégia. Sua capacidade de vencer disputas pelo alto permitiu que Batrakov e Leao aproveitassem as segundas bolas. Foi dessa abordagem direta que saiu o primeiro gol, aos 28 minutos: Leao deu a assistência para Batrakov surpreender os visitantes.

    Na defesa, a linha de quatro se manteve extremamente compacta e deixou o Barcelona em impedimento oito vezes ao longo da partida. No entanto, a intensidade necessária para sustentar essa organização começou a cair com o passar do jogo, abrindo espaços que uma equipe do nível do Barcelona provavelmente aproveitaria assim que o ímpeto inicial da torcida da casa diminuísse.

  • Esquema tático do Barcelona

    Flick também adotou o esquema 4-2-3-1, mas distribuiu funções muito diferentes aos jogadores. Rodri ocupou a posição mais recuada do meio-campo e frequentemente se posicionou entre os zagueiros para formar uma linha de três na saída de bola, permitindo que Joao Cancelo e Gerard Martin avançassem pelas laterais. A escolha tática buscava abrir espaços na linha compacta de meio-campo do Galatasaray. A peça-chave do sistema do Barcelona era Lamine Yamal, cujo posicionamento junto à linha lateral obrigou o lateral-esquerdo Eren Elmali a enfrentá-lo isoladamente na defesa.

    A pressão do Barcelona foi incessante. Apesar do empate por 1 a 1 no intervalo, após o gol de Cancelo aos 43 minutos, os números indicavam que o time estava perto de voltar a marcar. O Barcelona somou 22 finalizações, sendo 11 no gol, graças a uma estratégia de recuperação da bola no campo adversário que obrigou o Galatasaray a fazer 25 cortes.

    Ao usar Pedri como articulador entre as linhas, o Barcelona acabou superando a resistência turca. A força tática da equipe esteve na paciência: mesmo em desvantagem, não se precipitou. Em vez disso, acelerou a troca de passes para desgastar o bloco médio adversário antes de dar os golpes decisivos no início do segundo tempo.


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    O xadrez tático

    O jogo foi decidido pelo contraste entre as movimentações criativas do Barcelona e a cobertura cada vez menos eficaz do Galatasaray pelas laterais. No primeiro tempo, Buruk levou a melhor na disputa tática ao fechar o centro e forçar o Barcelona a buscar cruzamentos pelas pontas, que Sanchez afastou sem dificuldade. No entanto, a decisão de Flick de dar a Dani Olmo e Lamine Yamal mais liberdade para atuar por dentro criou uma superioridade numérica que o volante do Galatasaray já não conseguia acompanhar.

    A virada decisiva ocorreu entre os 50 e os 53 minutos. O Barcelona passou a movimentar a bola de forma muito mais vertical, e Fermin Lopez colocou a equipe à frente antes de Anthony Gordon fazer 3 a 1. Os gols foram consequência direta da vantagem do Barcelona na disputa pelas segundas bolas no meio-campo, setor em que acabou superando Lemina e Torreira. A insistência de Flick em manter uma linha de alto risco e alta recompensa deu resultado, já que o Galatasaray não teve fôlego para explorar o espaço às costas da defesa catalã nos minutos finais.

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  • Ajustes durante a partida

    A mudança de maior impacto de Flick veio aos 59 minutos, quando ele colocou Karim Adeyemi e Gabriel Jesus nos lugares de Olmo e Gordon. Embora o placar já estivesse em 3 a 1, as substituições tiveram caráter tático, não se limitaram à troca de jogadores. A entrada de Adeyemi acrescentou velocidade pura ao ataque e assustou a linha defensiva do Galatasaray, que começava a sentir o cansaço. Jesus, por sua vez, ofereceu mais mobilidade do que um centroavante tradicional, tirando os defensores de posição.

    Isso ficou evidente aos 65 minutos, quando Gabriel Jesus deu o passe para Adeyemi marcar o quarto gol e praticamente encerrar a disputa. Buruk tentou reagir com as entradas de Gabriel Sara e Luc Ugochukwu para retomar o controle do meio-campo, mas o jogo já havia mudado de rumo taticamente. A passagem de um estilo controlado, de busca por espaços, para um ataque mais veloz e voltado às transições na meia hora final permitiu ao Barcelona alcançar 2,83 em gols esperados (xG), mostrando que Flick interpretou melhor do que Buruk a evolução física da partida.

  • Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Conclusão

    Em última análise, a superioridade tática do Barcelona se baseou na capacidade de adaptação da equipe. Embora o 4-2-3-1 de jogo direto do Galatasaray tenha causado problemas no início, a equipe não tinha um “plano B” depois que o Barcelona empatou e aumentou a intensidade física. A decisão de Flick de usar Lamine Yamal para atrair os marcadores e abrir espaços para Fermin Lopez e outros jogadores foi a grande sacada tática da partida. A eficácia das substituições no segundo tempo garantiu que o Barcelona não apenas vencesse o jogo, mas também desmontasse por completo a estrutura tática que Buruk havia construído meticulosamente no primeiro tempo.

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