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Arsenal v Wigan Athletic - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Ahmed Refaat

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Gabriel Jesus retorna ao Palmeiras após receber autorização do Arsenal

G. Jesus
Arsenal
Premier League
Palmeiras
Brasileirão

Gabriel Jesus voltou ao Palmeiras após receber autorização do Arsenal. Durante a atual pausa para os jogos das seleções, o atacante aproveitou a oportunidade para treinar nas instalações da Academia de Futebol, o mesmo local onde se formou como jovem promessa antes de se transferir para a Europa.

  • O Arsenal concede licença a Jesus

    O jogador de 28 anos foi visto treinando na base do clube brasileiro enquanto estava de licença do Arsenal. Jesus continua sendo uma figura querida entre a torcida do Palmeiras, tendo sido a primeira grande venda da base do clube na era moderna, quando se transferiu para o Manchester City em 2017 por € 32,75 milhões.

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    Jesus volta para "casa"

    Embora seu foco atual seja a busca por títulos com o Arsenal, Jesus expressou abertamente seu apego ao Palmeiras, em São Paulo, talvez dando a entender um possível retorno no futuro.

    Em entrevista ao Globo Esporte sobre seu tempo no centro de treinamento, Gabriel Jesus disse: “Sempre fiz questão de estar no centro de treinamento durante as pausas ao longo da minha carreira. Acho que dá para aproveitar muitas coisas, passar tempo com a família e os entes queridos, sem descuidar da saúde e da boa forma. “Todo mundo sabe que o Palmeiras é como minha casa, é onde cresci, e sempre tenho as portas abertas para ir ao clube, não é nenhum segredo. O Arsenal e o Palmeiras têm um excelente relacionamento, e eles concordaram em me deixar treinar aqui.”

  • Sucesso e recuperação na Premier League

    Desde que deixou o Brasil, Jesus se consolidou como um dos jogadores brasileiros mais consistentes da história da Premier League. Após uma passagem de sucesso pelo Manchester City, ele se transferiu para o Arsenal, onde se tornou uma peça fundamental do ataque de Mikel Arteta, apesar de ter enfrentado uma grave lesão de joelho de longa duração sofrida no final de 2024.

    Em 2026, o atacante recuperou sua precisão, marcando quatro gols e dando uma assistência, com uma média impressionante de uma contribuição para gol a cada 120 minutos. Atualmente, ele está prestes a fazer história como o brasileiro com mais gols na história da Premier League; seus 78 gols o colocam a apenas quatro do recorde atualmente detido pelo ex-jogador do Liverpool Roberto Firmino.

  • Arsenal v Wigan Athletic - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    A reta final decisiva do Arsenal está por vir

    Apesar de sua viagem nostálgica ao Brasil, o atacante deve retornar a Londres na próxima semana, enquanto o Arsenal se prepara para uma fase decisiva da temporada. Os Gunners têm uma agenda lotada, começando no dia 4 de abril contra o Southampton nas quartas de final da FA Cup, seguida logo em seguida pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting CP.

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