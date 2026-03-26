Gabriel Jesus retorna ao Palmeiras após receber autorização do Arsenal

Embora seu foco atual seja a busca por títulos com o Arsenal, Jesus expressou abertamente seu apego ao Palmeiras, em São Paulo, talvez dando a entender um possível retorno no futuro.

Em entrevista ao Globo Esporte sobre seu tempo no centro de treinamento, Gabriel Jesus disse: “Sempre fiz questão de estar no centro de treinamento durante as pausas ao longo da minha carreira. Acho que dá para aproveitar muitas coisas, passar tempo com a família e os entes queridos, sem descuidar da saúde e da boa forma. “Todo mundo sabe que o Palmeiras é como minha casa, é onde cresci, e sempre tenho as portas abertas para ir ao clube, não é nenhum segredo. O Arsenal e o Palmeiras têm um excelente relacionamento, e eles concordaram em me deixar treinar aqui.”