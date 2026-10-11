Getty Images Sport
Traduzido por
Gabriel Jesus curte vida "fácil" no Barcelona sob comando de Hansi Flick após marcar em goleada sobre o Getafe
Um sonho realizado no Camp Nou
Jesus rapidamente se firmou como uma peça vital na engrenagem do Barcelona, e o internacional brasileiro voltou a estar no centro das ações durante a tranquila vitória por 3 a 0 sobre o Getafe, no sábado. Depois de marcar o segundo gol da noite e deixar a partida fora de alcance, o ex-jogador do Arsenal falou com entusiasmo sobre sua adaptação à vida na Catalunha e a enorme alegria que sente em representar o clube.
Falando à imprensa após o resultado contundente, o jogador de 29 anos expressou sua gratidão pela oportunidade de vestir as famosas cores blaugranas. O atacante explicou que o alto nível técnico do elenco torna sua principal responsabilidade, colocar a bola no fundo da rede, significativamente mais simples do que em suas passagens anteriores pela Europa. "Estar no Barça para mim é um sonho, eu já disse isso algumas vezes", declarou à DAZN, como citado pelo Mundo Deportivo. "Jogar com esses jogadores também é muito fácil: todos jogam muito bem e estão sempre com a bola. Isso facilita muito para mim, já que sou atacante, ter chances de marcar, e ali estou pronto para fazer gols."
- AFP
O impacto de Hansi Flick
A evolução tática do Barcelona sob o comando de Flick tem sido um dos grandes assuntos desta temporada, já que o treinador alemão revitalizou uma equipe que teve dificuldades para manter a regularidade na campanha anterior. Jesus foi rápido ao creditar ao treinador a confiança coletiva que atualmente toma conta do vestiário, e que fez o time igualar seu melhor início de temporada na história em competições nacionais.
O brasileiro destacou que a filosofia ofensiva de Flick incentiva cada jogador a ser decisivo no terço final. "Acho que Flick dá muita confiança a todos os jogadores", acrescentou o atacante. "Estamos jogando muito bem. Vamos ter chances e, quando estivermos dentro da área, temos que fazer gols. Que Raphinha se recupere rapidamente, porque o time sente a falta dele."
Em busca de títulos na Catalunha
Com o Barcelona atuando atualmente como uma máquina de fazer gols em alta rotação, Jesus sente que está no ambiente perfeito para acrescentar mais troféus à sua já recheada galeria. O atacante destacou a importância de manter essa eficiência se o clube quiser alcançar seus objetivos finais ao término da atual temporada.
"A verdade é que joguei em times que marcaram muitos gols e agora estou em um que marca muitos gols. Espero que continuemos marcando gols para poder vencer jogos e, no fim da temporada, conquistar títulos, que é o mais importante", destacou o atacante.
- Getty Images Sport
Barcelona mantém 100% de aproveitamento em La Liga
O Barcelona teve uma atuação contundente contra o Getafe e garantiu uma vitória elástica com uma exibição ofensiva clínica. Gols importantes de Anthony Gordon, Jesus e Jules Kounde coroaram uma atuação dominante em campo, garantindo que a equipe cumprisse sua obrigação com tranquilidade e somasse os três pontos. O resultado mantém o time de Flick em forma imparável, ampliando sua campanha perfeita em La Liga para 24 pontos de 24 possíveis. Ao manter esse retrospecto impecável, o Barça segue com uma campanha doméstica sem falhas, ao mesmo tempo em que iguala oficialmente o melhor início de temporada da história do clube.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.