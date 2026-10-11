Jesus rapidamente se firmou como uma peça vital na engrenagem do Barcelona, e o internacional brasileiro voltou a estar no centro das ações durante a tranquila vitória por 3 a 0 sobre o Getafe, no sábado. Depois de marcar o segundo gol da noite e deixar a partida fora de alcance, o ex-jogador do Arsenal falou com entusiasmo sobre sua adaptação à vida na Catalunha e a enorme alegria que sente em representar o clube.

Falando à imprensa após o resultado contundente, o jogador de 29 anos expressou sua gratidão pela oportunidade de vestir as famosas cores blaugranas. O atacante explicou que o alto nível técnico do elenco torna sua principal responsabilidade, colocar a bola no fundo da rede, significativamente mais simples do que em suas passagens anteriores pela Europa. "Estar no Barça para mim é um sonho, eu já disse isso algumas vezes", declarou à DAZN, como citado pelo Mundo Deportivo. "Jogar com esses jogadores também é muito fácil: todos jogam muito bem e estão sempre com a bola. Isso facilita muito para mim, já que sou atacante, ter chances de marcar, e ali estou pronto para fazer gols."