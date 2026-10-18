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Fúria contida nos corredores do Real Madrid: um perigo real ameaça Mourinho

Real Madrid x Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
J. Mourinho
Y. Diomande
A. Guler
Espanha
Portugal
Costa do Marfim
Turquia

Uma lacuna entre as expectativas e a realidade!

O clima de apoio incondicional que acompanhou o retorno do técnico José Mourinho ao Real Madrid começou a se transformar gradualmente em um estado de expectativa e cautela nos corredores administrativos do clube, apesar de ele manter apoio total de seus jogadores dentro do vestiário.

O Real Madrid, quarto colocado (18 pontos), se prepara para um confronto duro nesta noite contra o Sevilla, quinto colocado (14 pontos), na nona rodada do Campeonato Espanhol, partida em que a equipe de Mourinho busca matar mais de um coelho com uma cajadada só: primeiro, aproveitar o tropeço do Real Betis (19 pontos) para assumir a terceira posição e, além disso, fortalecer a confiança do time antes do Clássico.

  • Abismo entre as expectativas e a realidade: Mourinho sob suspeita

    De acordo com a análise do jornalista espanhol Jorge Picón, "outubro foi um mês frio para Mourinho", apontando que seu retorno levou todos a imaginar que o Real Madrid se transformaria em algo diferente (do que foi na temporada passada).

    E prosseguiu: "Ele (Mourinho) recebeu liberdade para tomar decisões, foi ouvido a respeito das contratações e o dinheiro foi investido — com base em sua opinião — para reforçar o time. Esse apoio alimentou expectativas que hoje começam a se dissipar".

    E revelou: "As dúvidas vêm da alta direção, não do vestiário, onde Mourinho ainda conta com o apoio de seus jogadores".

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  • Vozes influentes à espreita: farpas de crítica mordaz

    Bacon, que já trabalhou no AS, no Goal e no Relevo, prosseguiu: "Há vozes influentes no Real Madrid que não estão convencidas com o que veem. Também não gostaram da ausência de Diomande na escalação titular, nem da substituição envolvendo Arda Güler, que consideraram inadequada".

    E reforçou: "Eles esperavam que essa liberdade na tomada de decisões se traduzisse em uma mudança radical mais evidente. No entanto, há uma grande semelhança com a temporada passada, no estilo de jogo e em algumas decisões".

    Por fim, concluiu: "O entusiasmo que acompanhou o retorno de Mourinho abriu espaço, em um setor dos dirigentes do clube, a um olhar mais criterioso e exigente por resultados e, em alguns casos mais severos, essa expectativa se transformou em críticas ferinas".

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