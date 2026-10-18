O clima de apoio incondicional que acompanhou o retorno do técnico José Mourinho ao Real Madrid começou a se transformar gradualmente em um estado de expectativa e cautela nos corredores administrativos do clube, apesar de ele manter apoio total de seus jogadores dentro do vestiário.

O Real Madrid, quarto colocado (18 pontos), se prepara para um confronto duro nesta noite contra o Sevilla, quinto colocado (14 pontos), na nona rodada do Campeonato Espanhol, partida em que a equipe de Mourinho busca matar mais de um coelho com uma cajadada só: primeiro, aproveitar o tropeço do Real Betis (19 pontos) para assumir a terceira posição e, além disso, fortalecer a confiança do time antes do Clássico.