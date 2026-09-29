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Moataz Elgammal
Traduzido por

'Fraude em escala industrial!' - Ian Wright exige punição sem precedentes após o Manchester City ser considerado culpado

Manchester City
Premier League

Ian Wright criticou duramente o Manchester City, acusando o clube de trapacear em escala industrial após o veredito de culpa por violações das regras financeiras da Premier League. Wright agora pede uma punição sem precedentes para os atuais campeões, enquanto Roy Keane destacou o grave dano à reputação que esse escândalo causará à marca global da liga.

  • Trapaceando em escala industrial

    Wright não poupou palavras durante seu trabalho como comentarista da ITV ao falar sobre o veredito recente contra o Manchester City. A Premier League anunciou na terça-feira que o City foi considerado culpado de graves violações financeiras ao longo de um período de nove temporadas.

    O clube supostamente usou esquemas de financiamento disfarçados para inflar a receita e reduzir custos em mais de £ 900 milhões. Reagindo à notícia bombástica, Wright disse: "É trapaça em escala industrial. É bastante surreal ver isso escrito dessa forma. Você não pode mencionar o City sem mencionar o que está acontecendo, porque eles eram tão grandes. Sinto que é necessária uma punição sem precedentes aqui."

  • Roy KeaneGetty

    Prejudicial para a Premier League

    Roy Keane também abordou a atualização sísmica, descrevendo a situação como agridoce por causa do impacto negativo que ela terá no futebol inglês. Keane destacou que, embora quem quebre as regras precise enfrentar as consequências, o escândalo prejudica a reputação global da divisão.

    Keane explicou: "É muito prejudicial para a liga. A marca da Premier League é enorme no mundo todo e tem sido fantástica, mas, se eles foram pegos trapaceando, então, obviamente, merecem essa punição. É agridoce. É um bom dia porque, se você é pego trapaceando neste jogo, então merece ser punido, mas não é bom para a liga."

  • Dúvidas sobre o futuro do elenco

    As implicações da decisão provavelmente pairarão sobre o elenco atual. Keane questionou a mentalidade dos jogadores, particularmente com grandes jogos se aproximando, ao perguntar: "Eles enfrentam o Liverpool em algumas semanas, e os jogadores que fizeram parte do problema nos últimos anos com a trapaça? O que acontece daqui para frente?" Enquanto isso, Wright acredita que as batalhas judiciais vão se arrastar por um período significativo. Ele acrescentou: "É um dia enorme para a Premier League, eles enfrentaram um país inteiro. Isso agora vai gerar muita disputa judicial, acho que isso vai se arrastar por muito tempo. É muito triste."

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  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    O que acontece a seguir?

    O Manchester City segue sustentando sua absoluta inocência e tem até sexta-feira para recorrer do veredito da comissão independente. Com os dois lados se preparando para uma longa batalha judicial, os torcedores agora precisam esperar para ver quais sanções serão impostas ao clube ao fim do processo.

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