'Fraude em escala industrial!' - Ian Wright exige punição sem precedentes após o Manchester City ser considerado culpado

Wright não poupou palavras durante seu trabalho como comentarista da ITV ao falar sobre o veredito recente contra o Manchester City. A Premier League anunciou na terça-feira que o City foi considerado culpado de graves violações financeiras ao longo de um período de nove temporadas.

O clube supostamente usou esquemas de financiamento disfarçados para inflar a receita e reduzir custos em mais de £ 900 milhões. Reagindo à notícia bombástica, Wright disse: "É trapaça em escala industrial. É bastante surreal ver isso escrito dessa forma. Você não pode mencionar o City sem mencionar o que está acontecendo, porque eles eram tão grandes. Sinto que é necessária uma punição sem precedentes aqui."