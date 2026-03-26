Francisco Conceição, estrela da Juventus, responde aos rumores sobre uma possível transferência para o Liverpool

Enquanto Salah se prepara para encerrar sua carreira lendária em Anfield, o Liverpool teria identificado o craque da Juventus, Francisco Conceição, como principal candidato para preencher a lacuna. O ponta português, atualmente a serviço da seleção em Cancún antes de um amistoso contra o México, foi questionado diretamente sobre os rumores que o ligam a uma transferência para Merseyside.

“Sei que as pessoas falam que é um grande clube, mas jogo por um grande clube onde estou feliz”, respondeu Conceição. “No momento, estou focado apenas nestes dois jogos que temos com a seleção nacional e, depois, vou me concentrar na reta final do campeonato para ajudar o meu clube o máximo possível.”