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Francisco Conceição, estrela da Juventus, responde aos rumores sobre uma possível transferência para o Liverpool
A posição de Conceição sobre os rumores de uma possível ida para Anfield
Enquanto Salah se prepara para encerrar sua carreira lendária em Anfield, o Liverpool teria identificado o craque da Juventus, Francisco Conceição, como principal candidato para preencher a lacuna. O ponta português, atualmente a serviço da seleção em Cancún antes de um amistoso contra o México, foi questionado diretamente sobre os rumores que o ligam a uma transferência para Merseyside.
“Sei que as pessoas falam que é um grande clube, mas jogo por um grande clube onde estou feliz”, respondeu Conceição. “No momento, estou focado apenas nestes dois jogos que temos com a seleção nacional e, depois, vou me concentrar na reta final do campeonato para ajudar o meu clube o máximo possível.”
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Pressão e desempenho em Turim
Conceição se consolidou como uma figura fundamental sob o comando de Luciano Spalletti, contribuindo com quatro gols e três assistências em 34 partidas pela Juventus em todas as competições nesta temporada. Sua habilidade técnica e velocidade têm gerado comparações naturais com Salah, mas o jovem mantém os pés no chão, insistindo que sua prioridade é manter o alto nível exigido no Allianz Stadium.
“Estou em um grande clube onde a pressão para vencer é imensa. Só tenho que continuar trabalhando e contribuindo com gols e assistências”, acrescentou. A Juventus está atualmente envolvida em uma disputa acirrada pela classificação para a Liga dos Campeões, competindo com times como Roma e Como por uma vaga entre os quatro primeiros da Série A, um fator que provavelmente determinará sua capacidade de manter seus valiosos ativos nos próximos meses.
Construindo um futuro duradouro na Juve
Após um período inicial de empréstimo pelo FC Porto, a Juventus agiu rapidamente para garantir os serviços de Conceição em caráter definitivo no ano passado. O gigante italiano pagou uma quantia de € 30,4 milhões para contratar o ponta, oferecendo-lhe um contrato de cinco anos que o vincula ao clube por um futuro previsível. Esse compromisso de longo prazo complica qualquer possível interesse do Liverpool, que provavelmente teria de pagar um valor significativamente mais alto.
Apesar das especulações, as ambições imediatas do jogador estão ligadas tanto ao sucesso do clube quanto ao reconhecimento na seleção nacional. Tendo se integrado bem ao futebol italiano, ele está focado em garantir o retorno da Juventus à competição de elite da Europa, ao mesmo tempo em que consolida seu lugar na seleção de Portugal de Roberto Martinez para a próxima Copa do Mundo de 2026.
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Sonhos da Copa do Mundo no horizonte
Com a Copa do Mundo na América do Norte se aproximando rapidamente, Conceição vê seu desempenho no clube como o caminho para realizar seus sonhos internacionais. Ele se tornou titular na seleção de Portugal e espera aproveitar a reta final da temporada para garantir sua vaga no avião.
“É um sonho e uma meta, e farei de tudo para estar lá. Meu objetivo é ajudar com gols e assistências, é isso que tento fazer. Preciso continuar a mostrar todos os dias que tenho a capacidade de ajudar a seleção e de ser ajudado por ela para continuar a evoluir”, concluiu.