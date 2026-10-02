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França x Itália, as notas da CM: Donnarumma é número 1, Bastoni renascido. Olise é um fenômeno, Pio Esposiyo e Dembelé decepcionam

França x Itália
França
Itália
Liga das Nações A

As notas da partida válida pela terceira rodada da Liga das Nações entre França e Itália, no estádio Saint Denis, em Paris: termina 1 a 1, com gols de Olise e Bastoni.

França-Itália


FRANÇA:


Maignan 6 - Bem e com sorte na chance de Kean, não pode fazer nada no gol de Bastoni.


Kalulu 6 - O menos propositivo entre os laterais da defesa francesa, mantém muito bem a posição sem grandes sobressaltos.


Upamecano 5 - No primeiro tempo não concede espaços a Pio Esposito, mas no segundo passa por grande dificuldade com Kean: primeiro o amarelo por nervosismo depois do bate-boca, depois o vermelho pela ingenuidade na retenção. Entre os melhores em campo, estraga tudo com a expulsão final. E coloca os seus em risco.


Jacquet 6,5 - Se apoia no companheiro para o posicionamento, mas tem meios físicos e atléticos muito importantes, que o tornarão central no projeto de Zidane.


Truffert 5,5 - Bom duelo com Kayode, em velocidade, tanto na frente quanto atrás: sofre com as investidas do lateral do Brentford, muitas vezes tem dificuldade para contê-lo e também Sebastiano Esposito.


Cherki 6,5 - Tenta dar qualidade à construção, conquista a falta da qual nasce o gol de Olise, propiciado pelo seu toque a dois. Escalado como meio-campista por Zidane, responde muito bem. (aos 77' Camavinga 6,5: assusta Donnarumma com dois ótimos chutes de fora)


Da Cunha 5 - Desde o 1' assume grandes riscos na construção da jogada, sua delícia mas também sua cruz, vista a bola venenosa que perde no lance do empate de Bastoni, algo incomum para ele. Atuação manchada por esse erro, que custa o empate. (aos 87' Lacroix sv)


Rabiot 5 - Bastante confuso na construção, leva perigo com um chute de fora, mas praticamente não aparece nunca.


Olise 7,5 - Acerta o travessão e é permanentemente perigoso, tem a faísca típica dos jogadores fora do comum. E demonstra isso com a cobrança de falta magistral que coloca a França na frente, bola parada de craque.


Dembélé 5 - O mais apagado no ataque entre os seus, finaliza em cima de Donnarumma a dois passos do gol e tem muita dificuldade para criar espaços para concluir. Reprovado como capitão.


Doué 6 - Espinho no lado esquerdo, fica perto do gol no início do segundo tempo, mas em geral é bem limitado pelos defensores da Itália, e não é fácil com alguém como ele. (aos 77' Barcola sv)


Técnico: Zidane 6 - Visivelmente emocionado na entrada em campo, pela primeira vez na França como técnico, até mesmo um campeão como ele não pode esquecer o que aconteceu em Saint Denis em 1998 e o amor que justamente lhe é tributado pelos torcedores. Sua França começa tímida, mas tem grande qualidade: será suficiente administrá-la? Por enquanto é suficiente, mas provavelmente se esperava algo a mais, no resultado e na atuação, como testemunhado por algumas vaias no fim da partida.

  • ITÁLIA:


    Donnarumma 8 - Praticamente não trabalhou no primeiro tempo, e isso já é notícia diante da França. Tudo muda na etapa final: logo no início do segundo tempo, primeiro defende em Douè, depois faz um milagre em Dembelè e também neutraliza Olise. Salva na finalização de Rabiot, depois mais uma obra-prima nos acréscimos em Camavinga. No momento, é o melhor do mundo.


    Kayode 7 - Incansável pela direita, oferece a Kean uma bola apenas para empurrar para a rede, mas o companheiro erra de forma clamorosa. Seus arremessos laterais são sempre um perigo; no geral, mostra que pode ser titular desta Itália, entre corridas e investidas.


    Scalvini 6,5 - Limpo, organizado e bem nas antecipações. Atuação sólida e sem sustos.


    Bastoni 7,5 - Depois de Zenica, parece ter amadurecido em liderança e personalidade. Engole Da Cunha, antecipa-se a ele e marca o gol de empate com um belo chute, comemorado com enorme alegria, diante dos últimos meses difíceis: segundo gol seguido, depois do que fez contra a Turquia. Finalmente o Bastoni da Inter também na seleção da Itália, símbolo da resiliência da equipe.


    Calafiori 6 - Precisa se preocupar mais em defender do que em atacar, e faz isso sem erros, considerando os adversários.


    Frattesi 6,5 - Vai bem ao lançar Kayode na jogada que leva à chance clamorosa de Kean, busca sempre infiltrar para ajudar os atacantes e fica muito perto da vantagem primeiro no passe de Pio Esposito e depois no escanteio seguinte, por muito pouco não chegando ao décimo gol pela seleção da Itália. (aos 80' Doumbia sem nota)


    Tonali 5,5 - Muita luta no meio-campo, mas paga pelas três partidas seguidas sem descanso na qualidade do que propõe. Com razão, Mancini o tira. (aos 62' Barella 6: entra com muita vontade e, no fim, tem a chance da vitória da Itália, mas chuta por cima)


    Fagioli 5,5 - Tenta colocar ordem no meio-campo, é obrigado a levar amarelo em Cherki, o que depois acaba gerando a falta do gol de Olise.(aos 90' Scamacca sem nota)


    Kean 6,5 - Perde de forma clamorosa o gol da vantagem a dois metros de Maignan, depois aguenta bem o duelo contra os corpulentos defensores franceses, protegendo a bola nas transições. Dá azar no lance do gol anulado por impedimento, depois discute com Upamecano e leva amarelo, mas faz o adversário ser expulso com sua grande força física. No geral, luta com muita raça e também fica perto do gol no fim.


    P. Esposito 5 - Não teve vida fácil contra os zagueiros centrais franceses, mas ainda assim oferece uma grande escorada para Frattesi na chance no fim do primeiro tempo; sua partida, porém, se resume àquela jogada. Tem muita dificuldade para superar Upamecano, tanto no corpo a corpo quanto no drible, que não é seu ponto forte, e sai por causa das grandes dificuldades, talvez também pelo cansaço. (aos 62' Vergara 6,5 - Estreia com a camisa da Itália em um estádio em ebulição, entra com muita personalidade e qualidade, participando da jogada que leva ao gol e saindo sempre muito bem, além de cavar o amarelo)


    S. Esposito 6,5 - Começa muito bem, à vontade no papel de ponta direita contra Truffert, mas também propositivo em profundidade. Lá na frente, cria não poucos problemas para os franceses. (aos 80' Maldini sem nota)


    Técnico: Mancini 7 - Organiza da maneira correta a fase sem a bola, com nove homens atrás da linha da bola quando precisa defender, mas sua Itália no primeiro tempo sai bem para o jogo, ficando várias vezes perto da vantagem e muitas vezes mostrando brilho nas transições. No geral, dá a sensação de estar tentando reconstruir, antes de tudo, uma equipe que saiba sempre o que fazer e tenha orgulho e vontade de jogar. E não era fácil depois do KO no Olímpico contra a Bélgica.

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