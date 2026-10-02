França-Itália





FRANÇA:





Maignan 6 - Bem e com sorte na chance de Kean, não pode fazer nada no gol de Bastoni.





Kalulu 6 - O menos propositivo entre os laterais da defesa francesa, mantém muito bem a posição sem grandes sobressaltos.





Upamecano 5 - No primeiro tempo não concede espaços a Pio Esposito, mas no segundo passa por grande dificuldade com Kean: primeiro o amarelo por nervosismo depois do bate-boca, depois o vermelho pela ingenuidade na retenção. Entre os melhores em campo, estraga tudo com a expulsão final. E coloca os seus em risco.





Jacquet 6,5 - Se apoia no companheiro para o posicionamento, mas tem meios físicos e atléticos muito importantes, que o tornarão central no projeto de Zidane.





Truffert 5,5 - Bom duelo com Kayode, em velocidade, tanto na frente quanto atrás: sofre com as investidas do lateral do Brentford, muitas vezes tem dificuldade para contê-lo e também Sebastiano Esposito.





Cherki 6,5 - Tenta dar qualidade à construção, conquista a falta da qual nasce o gol de Olise, propiciado pelo seu toque a dois. Escalado como meio-campista por Zidane, responde muito bem. (aos 77' Camavinga 6,5: assusta Donnarumma com dois ótimos chutes de fora)





Da Cunha 5 - Desde o 1' assume grandes riscos na construção da jogada, sua delícia mas também sua cruz, vista a bola venenosa que perde no lance do empate de Bastoni, algo incomum para ele. Atuação manchada por esse erro, que custa o empate. (aos 87' Lacroix sv)





Rabiot 5 - Bastante confuso na construção, leva perigo com um chute de fora, mas praticamente não aparece nunca.





Olise 7,5 - Acerta o travessão e é permanentemente perigoso, tem a faísca típica dos jogadores fora do comum. E demonstra isso com a cobrança de falta magistral que coloca a França na frente, bola parada de craque.





Dembélé 5 - O mais apagado no ataque entre os seus, finaliza em cima de Donnarumma a dois passos do gol e tem muita dificuldade para criar espaços para concluir. Reprovado como capitão.





Doué 6 - Espinho no lado esquerdo, fica perto do gol no início do segundo tempo, mas em geral é bem limitado pelos defensores da Itália, e não é fácil com alguém como ele. (aos 77' Barcola sv)





Técnico: Zidane 6 - Visivelmente emocionado na entrada em campo, pela primeira vez na França como técnico, até mesmo um campeão como ele não pode esquecer o que aconteceu em Saint Denis em 1998 e o amor que justamente lhe é tributado pelos torcedores. Sua França começa tímida, mas tem grande qualidade: será suficiente administrá-la? Por enquanto é suficiente, mas provavelmente se esperava algo a mais, no resultado e na atuação, como testemunhado por algumas vaias no fim da partida.