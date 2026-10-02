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França-Itália, as notas da CM: Donnarumma é número 1, Bastoni renascido. Olise é fenômeno, Pio Esposiyo e Dembelé decepcionam

França x Itália
França
Itália
Liga das Nações A

As notas da partida válida pela terceira rodada da Nations League entre França e Itália, no estádio Saint Denis, em Paris: termina 1 a 1, com os gols de Olise e Bastoni.

França-Itália


FRANÇA:


Maignan 6,5 - Bem e com sorte na chance de Kean, não pode fazer nada no gol de Bastoni. Grande defesa no fim em Kean, que salva o resultado


Kalulu 6 - O menos propositivo entre os laterais da defesa francesa, mantém muito bem a posição sem grandes sobressaltos.


Upamecano 5 - No primeiro tempo não concede espaços a Pio Esposito, no segundo, porém, tem grande dificuldade com Kean, que aguenta o tranco fisicamente: primeiro o amarelo por nervosismo depois do bate-boca, depois o vermelho pela puxada ingênua. Entre os melhores em campo, estraga tudo com a expulsão final. E coloca os seus em risco.


Jacquet 6,5 - Se apoia no companheiro para o posicionamento, mas é dotado de recursos físicos e atléticos muito importantes, que o tornarão central no projeto de Zidane.


Truffert 5,5 - Belo duelo com Kayode, em velocidade, tanto na frente quanto atrás: sofre com as investidas do lateral do Brentford, muitas vezes tem dificuldade para conter ele e Sebastiano Esposito.


Cherki 6,5 - Tenta dar qualidade à construção, sofre a falta da qual nasce o gol de Olise, propiciado pelo seu toque de dois. Escalado como meio-campista por Zidane, responde muito bem. (a partir dos 77' Camavinga 6,5: assusta Donnarumma com dois ótimos chutes de fora)


Da Cunha 5 - Desde o 1' assume grandes riscos na construção da jogada, sua delícia mas também seu tormento, visto a bola sangrenta que perde no lance do empate de Bastoni, algo incomum nele. Atuação manchada por esse erro, que custa o empate. (a partir dos 87' Lacroix sv)


Rabiot 5,5 - Bastante confuso na construção, leva perigo com um chute de fora em que Donnarumma precisa fazer um milagre, mas no resto praticamente não aparece nunca. Passe superficial para Da Cunha no lance do empate


Olise 7,5 - Acerta o travessão e é permanentemente perigoso, tem a centelha típica dos jogadores fora do comum. E demonstra isso com a cobrança de falta magistral que coloca a França na frente, bola parada de craque. O mais forte de todos.


Dembélé 5 - O mais apagado no ataque entre os seus, finaliza em cima de Donnarumma a dois passos do gol e tem muita dificuldade para criar espaços para concluir. Reprovado como capitão.


Doué 6 - Espinho no lado esquerdo, fica perto do gol no início do segundo tempo, mas em geral é bem limitado pelos defensores da Itália e não é fácil com um jogador como ele. (a partir dos 77' Barcola sv)


Técnico: Zidane 6 - Visivelmente emocionado na entrada em campo, pela primeira vez na França como técnico da seleção, até mesmo um campeão como ele não pode esquecer o que aconteceu em Saint-Denis em 1998 e o amor que, com razão, lhe é tributado pelos torcedores. Sua França começa tímida, mas tem grande qualidade e muitas vezes vai no piloto automático: será que vai bastar administrá-la? Por enquanto é suficiente, mas provavelmente se esperava algo a mais, no resultado e na atuação, como demonstrado por algumas vaias no fim da partida.

  • ITÁLIA:


    Donnarumma 8 - Praticamente não trabalhou no primeiro tempo, e isso já é notícia diante da França. Tudo muda na etapa final: logo no início do segundo tempo, primeiro faz a defesa em Douè, depois opera um milagre em Dembelè e também neutraliza Olise. Salva na finalização de Rabiot, depois outro enorme milagre nos acréscimos em Camavinga. No momento, é o melhor do mundo e mostra isso em um estádio que o vaiou por medo.


    Kayode 7 - Incansável pela direita, oferece a Kean uma bola que era só empurrar para a rede, mas o companheiro erra de forma clamorosa. Seus arremessos laterais são sempre um perigo e, no geral, mostra que pode ser titular desta Itália, entre correria e investidas.


    Scalvini 6,5 - Limpo, organizado e bem nas antecipações. Atuação sólida e sem sustos.


    Bastoni 7,5 - Depois de Zenica, parece ter amadurecido em liderança e personalidade. Engole Da Cunha, o antecipa a 70 metros do próprio gol e marca o empate com um belo chute, comemorado com grande alegria, vistos os últimos meses difíceis: segundo gol seguido, depois do marcado contra a Turquia. No fim, fecha muito bem em Olise. Finalmente o Bastoni da Inter também na seleção da Itália, símbolo da resiliência da equipe.


    Calafiori 6 - Precisa se preocupar mais em defender do que atacar e faz isso sem cometer erros, considerando os adversários.


    Frattesi 6,5 - Vai bem ao lançar Kayode na jogada que gera a chance clamorosa de Kean, tenta sempre infiltrar para ajudar os atacantes e fica muito perto do gol da vantagem primeiro no passe de Pio Esposito e depois no escanteio seguinte, quase marcando o décimo gol pela seleção. (a partir dos 80' Doumbia sem nota)


    Tonali 5,5 - Muita entrega no meio-campo, mas sente na qualidade da sua proposta as três partidas seguidas sem descanso. Com razão, Mancini o tira. (a partir dos 62' Barella 5,5: entra com muita vontade e no fim tem a chance da vitória da Itália, mas manda por cima)


    Fagioli 6 - Tenta colocar ordem no meio-campo e administra bem, é obrigado a fazer a falta para amarelo em Cherki, que depois acaba gerando a cobrança de falta do gol de Olise. (a partir dos 90' Scamacca sem nota)


    Kean 6,5 - Perde de forma clamorosa o gol da vantagem a dois metros de Maignan, depois aguenta bem contra os corpulentos defensores franceses, protegendo a bola nas saídas em velocidade. Dá azar no lance do gol anulado por impedimento, depois discute com Upamecano e leva amarelo, mas faz o rival ser expulso com sua grande força física. No geral, luta com muita garra e também quase marca no fim.


    P. Esposito 5 - Não tem vida fácil contra os zagueiros franceses, ainda assim oferece uma grande escorada para Frattesi na chance do fim do primeiro tempo, mas sua partida se resume àquela jogada. Mal posicionado na barreira no lance da falta de Olise. Sofre muito para superar Upamecano, tanto no corpo a corpo quanto no drible, que não é seu ponto forte, e sai por causa das grandes dificuldades, talvez também pelo cansaço. (a partir dos 62' Vergara 6,5 - Estreia com a camisa da Itália em um estádio em ebulição, entra com muita personalidade e qualidade, participando da jogada que leva ao gol e saindo sempre muito bem, além de cavar o amarelo)


    S. Esposito 6,5 - Começa muito bem, à vontade no papel de ponta direita contra Truffert, mas também propositivo em profundidade. Lá na frente, cria não poucos problemas aos franceses. (a partir dos 80' Maldini sem nota)


    Técnico Mancini 7 - Monta de maneira correta a fase sem a bola, com nove homens atrás da linha da bola quando é preciso defender, mas sua Itália no primeiro tempo também sai bem em transição, chegando várias vezes perto da vantagem e mostrando brilho com frequência. No geral, passa a sensação de tentar прежде de tudo reconstruir um time que sempre saiba o que fazer e tenha orgulho e vontade de jogar. E não era fácil depois do baque no Olímpico contra a Bélgica.

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