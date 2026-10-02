França-Itália





FRANÇA:





Maignan 6,5 - Bem e com sorte na chance de Kean, não pode fazer nada no gol de Bastoni. Grande defesa no fim em Kean, que salva o resultado





Kalulu 6 - O menos propositivo entre os laterais da defesa francesa, mantém muito bem a posição sem grandes sobressaltos.





Upamecano 5 - No primeiro tempo não concede espaços a Pio Esposito, no segundo, porém, tem grande dificuldade com Kean, que aguenta o tranco fisicamente: primeiro o amarelo por nervosismo depois do bate-boca, depois o vermelho pela puxada ingênua. Entre os melhores em campo, estraga tudo com a expulsão final. E coloca os seus em risco.





Jacquet 6,5 - Se apoia no companheiro para o posicionamento, mas é dotado de recursos físicos e atléticos muito importantes, que o tornarão central no projeto de Zidane.





Truffert 5,5 - Belo duelo com Kayode, em velocidade, tanto na frente quanto atrás: sofre com as investidas do lateral do Brentford, muitas vezes tem dificuldade para conter ele e Sebastiano Esposito.





Cherki 6,5 - Tenta dar qualidade à construção, sofre a falta da qual nasce o gol de Olise, propiciado pelo seu toque de dois. Escalado como meio-campista por Zidane, responde muito bem. (a partir dos 77' Camavinga 6,5: assusta Donnarumma com dois ótimos chutes de fora)





Da Cunha 5 - Desde o 1' assume grandes riscos na construção da jogada, sua delícia mas também seu tormento, visto a bola sangrenta que perde no lance do empate de Bastoni, algo incomum nele. Atuação manchada por esse erro, que custa o empate. (a partir dos 87' Lacroix sv)





Rabiot 5,5 - Bastante confuso na construção, leva perigo com um chute de fora em que Donnarumma precisa fazer um milagre, mas no resto praticamente não aparece nunca. Passe superficial para Da Cunha no lance do empate





Olise 7,5 - Acerta o travessão e é permanentemente perigoso, tem a centelha típica dos jogadores fora do comum. E demonstra isso com a cobrança de falta magistral que coloca a França na frente, bola parada de craque. O mais forte de todos.





Dembélé 5 - O mais apagado no ataque entre os seus, finaliza em cima de Donnarumma a dois passos do gol e tem muita dificuldade para criar espaços para concluir. Reprovado como capitão.





Doué 6 - Espinho no lado esquerdo, fica perto do gol no início do segundo tempo, mas em geral é bem limitado pelos defensores da Itália e não é fácil com um jogador como ele. (a partir dos 77' Barcola sv)





Técnico: Zidane 6 - Visivelmente emocionado na entrada em campo, pela primeira vez na França como técnico da seleção, até mesmo um campeão como ele não pode esquecer o que aconteceu em Saint-Denis em 1998 e o amor que, com razão, lhe é tributado pelos torcedores. Sua França começa tímida, mas tem grande qualidade e muitas vezes vai no piloto automático: será que vai bastar administrá-la? Por enquanto é suficiente, mas provavelmente se esperava algo a mais, no resultado e na atuação, como demonstrado por algumas vaias no fim da partida.