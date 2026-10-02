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França-Itália, as notas da CM: Donnarumma é número 1, Bastoni renascido. Olise é fenômeno, Pio Esposito e Dembélé decepcionam

França x Itália
França
Itália
Liga das Nações A

As notas da partida válida pela terceira rodada da Nations League entre França e Itália, no estádio Saint Denis, em Paris: termina 1 a 1, com os gols de Olise e Bastoni.

França-Itália


FRANÇA:


Maignan 6,5 - Bem e com sorte na chance de Kean, não pode fazer nada no gol de Bastoni. Grande defesa no fim, de novo no atacante do Como, que salva o resultado


Kalulu 6 - O menos propositivo entre os laterais da defesa da França, mantém muito bem a posição sem grandes sobressaltos.


Upamecano 5 - No primeiro tempo não concede espaços a Pio Esposito, no segundo, porém, passa por grande dificuldade com Kean, que aguenta o choque fisicamente: primeiro o amarelo por nervosismo após a discussão, depois o vermelho pela retenção ingênua. Entre os melhores em campo, estraga tudo com a expulsão final. E coloca os seus em risco.


Jacquet 6,5 - Se apoia no companheiro para o posicionamento, mas tem recursos físicos e atléticos muito importantes, que o tornarão central no projeto de Zidane.


Truffert 5,5 - Belo duelo com Kayode, na velocidade, tanto na frente quanto atrás: sofre com as investidas do lateral do Brentford, muitas vezes tem dificuldade para conter ele e Sebastiano Esposito.


Cherki 6,5 - Tenta dar qualidade à construção, sofre a falta da qual nasce o gol de Olise, favorecido pelo seu toque a dois. Escalado como meia por Zidane, responde muito bem. (a partir dos 77' Camavinga 6,5: assusta Donnarumma com dois ótimos chutes de fora)


Da Cunha 5 - Desde 1' corre grandes riscos na construção da jogada, sua delícia, mas também seu tormento, visto que perde a bola perigosa no lance do empate de Bastoni, algo incomum para ele. Atuação manchada por esse erro, que custa o empate. (a partir dos 87' Lacroix sv)


Rabiot 5,5 - Bastante confuso na construção, leva perigo com um chute de fora no qual Donnarumma precisa fazer um milagre, mas no restante praticamente não aparece nunca. Passe superficial para Da Cunha no lance do empate


Olise 7,5 - Acerta uma bola no travessão e é constantemente perigoso, tem a faísca típica dos jogadores fora do comum. E demonstra isso com a cobrança de falta magistral que coloca a França em vantagem, bola parada de craque. O melhor de todos.


Dembélé 5 - O mais apagado no ataque entre os seus, finaliza em cima de Donnarumma a dois passos do gol e tem muita dificuldade para criar espaços para concluir. Reprovado como capitão.


Doué 6 - Espinho no lado esquerdo, fica perto do gol no início do segundo tempo, mas em geral é bem limitado pelos defensores da Itália, e não é fácil com alguém como ele. (a partir dos 77' Barcola sv)


Técnico: Zidane 6 - Visivelmente emocionado na entrada em campo, pela primeira vez na França como técnico, até mesmo um campeão como ele não pode esquecer o que aconteceu em Saint Denis em 1998 e o amor que justamente lhe é demonstrado pelos torcedores. Sua França começa tímida, mas tem grande qualidade e muitas vezes vai no piloto automático: será que bastará administrá-la? Por ora é suficiente, mas provavelmente se esperava algo mais, no resultado e na atuação, como testemunhado por algumas vaias no fim da partida.

  • ITÁLIA:


    Donnarumma 8 - Praticamente não trabalhou no primeiro tempo, e isso é notícia, já que do outro lado estava a França. Tudo muda na etapa final: logo no início do segundo tempo, primeiro faz a defesa em Douè, depois opera um milagre em Dembelè e também neutraliza Olise. Salva na finalização de Rabiot, depois mais uma obra-prima nos acréscimos em Camavinga. No momento, é o melhor do mundo e demonstra isso em um estádio que o vaiou por medo.


    Kayode 7 - Incansável pela direita, oferece a Kean uma bola apenas para empurrar para a rede, que o companheiro desperdiça de forma clamorosa. Seus arremessos laterais são sempre um perigo; no geral, mostra que pode ser titular desta Itália, entre corrida e infiltrações.


    Scalvini 6,5 - Limpo, organizado e bem nas antecipações. Atuação sólida e sem sustos.


    Bastoni 7,5 - Depois de Zenica, parece ter amadurecido em liderança e personalidade. Engole Da Cunha, o antecipa a 70 metros de seu gol e assina o empate com um belo chute, comemorado com grande alegria, visto e considerado os últimos meses difíceis: segundo gol seguido, depois do marcado contra a Turquia. No fim, fecha muito bem em Olise. Finalmente o Bastoni da Inter também na Itália, é o símbolo da resiliência da Itália.


    Calafiori 6 - Precisa se preocupar mais em defender do que em atacar e faz isso sem erros, considerando os adversários.


    Frattesi 6,5 - Bem ao lançar Kayode na jogada que leva à chance claríssima de Kean, procura sempre infiltrar para ajudar os atacantes e fica muito perto da vantagem primeiro na assistência de Pio Esposito e depois no escanteio na sequência, flertando com o décimo gol pela Itália. (a partir dos 80' Doumbia sem nota)


    Tonali 5,5 - Muita marcação no meio-campo, mas paga pelas três partidas seguidas sem descanso na qualidade da proposta. Com razão, Mancini o tira. (a partir dos 62' Barella 5,5: entra com muita vontade e no fim tem a chance da vitória da Itália, mas chuta por cima)


    Fagioli 6 - Tenta colocar ordem no meio-campo e administra bem, é obrigado a fazer a falta para amarelo em Cherki, que porém depois leva à cobrança de falta do gol de Olise.(a partir dos 90' Scamacca sem nota)


    Kean 6,5 - Perde de forma clamorosa o gol da vantagem a dois metros de Maignan, depois segura bem a onda contra os corpulentos defensores franceses, protegendo a bola nas saídas em velocidade. Dá azar na jogada do gol anulado por impedimento, depois bate boca com Upamecano e leva amarelo, mas faz o rival ser expulso com sua grande força física. No geral, luta com muita garra e também fica perto do gol no fim.


    P. Esposito 5 - Não tem vida fácil contra os zagueiros centrais franceses, ainda assim oferece um grande pivô para Frattesi na chance no fim do primeiro tempo, mas sua partida se resume a essa jogada. Mal posicionado na barreira na cobrança de falta de Olise. Tem muita dificuldade para superar Upamecano, tanto no corpo a corpo quanto no drible, que não é seu ponto forte, e sai por causa das grandes dificuldades, talvez também pelo cansaço. (a partir dos 62' Vergara 6,5 - Estreia com a camisa da Itália em um estádio em ebulição, entra com muita personalidade e qualidade, participando da jogada que leva ao gol e saindo sempre muito bem para o ataque, além de cavar o amarelo)


    S. Esposito 6,5 - Começa muito bem, à vontade no papel de ponta direita contra Truffert, mas também propositivo em profundidade. Lá na frente, cria não poucos problemas para os franceses. (a partir dos 80' Maldini sem nota)


    Técnico: Mancini 7 - Monta da maneira correta a fase sem a bola, com nove homens atrás da linha da bola quando é preciso defender, mas sua Itália no primeiro tempo sai bem para o jogo, ficando perto da vantagem em mais de uma ocasião e se mostrando muitas vezes brilhante nas transições. No geral, dá a sensação de estar tentando reconstruir antes de tudo um time que saiba sempre o que fazer e tenha orgulho e vontade de jogar. E não era fácil depois do KO no Olímpico contra a Bélgica.

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