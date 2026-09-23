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Força do Perico! Roberto está pronto para se vingar da Inglaterra após esperar pela convocação dos sonhos para a Espanha
Roberto Fernandez comemora a primeira convocação para a Espanha
O atacante do Espanyol Roberto Fernandez falou com a imprensa pela primeira vez como internacional principal na Ciudad del Futbol, em Las Rozas. O atacante de 24 anos recebeu sua primeira convocação do técnico Luis de la Fuente para os próximos compromissos da Espanha na Liga das Nações da Uefa.
Depois de passar por um período difícil no Braga, de Portugal, antes de reerguer a carreira no Espanyol, Fernandez descreveu a chegada à seleção nacional como a realização de um sonho.
Ele admitiu ter assistido ao vídeo oficial da convocação ao lado da família até que seu nome aparecesse no fim.
- ZUMA Press Wire
Atacante revela conselho de De la Fuente e acolhimento do elenco
Falando à imprensa, Fernandez detalhou suas conversas iniciais com De la Fuente ao chegar à concentração. O técnico orientou o atacante a manter a forma que lhe rendeu a convocação, enquanto aprende com seus novos companheiros de seleção.
Fernandez elogiou o ambiente acolhedor do elenco, destacando a intensidade de Marc Cucurella e a qualidade técnica de Pedri durante os treinos.
"Ele basicamente me disse para apenas ser eu mesmo", afirmou Fernandez. "Para continuar fazendo tudo da maneira como venho fazendo neste início de temporada. Para aproveitar e aprender. O grupo é espetacular."
Atacante atribui reviravolta do Espanyol aos méritos do clube e busca redenção com a Inglaterra
Fernandez expressou profunda gratidão ao Espanyol por depositar total confiança em suas capacidades após seu empréstimo e sua posterior transferência em definitivo. Ele observou que enfrentar a Inglaterra trouxe de volta memórias de uma amarga derrota no Sub-21, criando uma chance de redenção pessoal.
O atacante enfatizou que jogar regularmente em LaLiga acelerou sua maturidade tática nas últimas temporadas.
"É uma honra representar um clube como o Espanyol, que me deu toda a confiança de que eu precisava quando estava passando por um momento difícil no Braga", acrescentou Fernandez. "Meu objetivo era chegar à seleção."
- AFP
Campeãs mundiais se preparam para a estreia na Liga das Nações em Wembley
A Espanha se prepara para voltar à ação competitiva ao enfrentar a Inglaterra no Estádio de Wembley, em Londres, em 26 de setembro. A equipe de De la Fuente depois receberá a Croácia em Sevilha, em 29 de setembro, antes de encarar a República Tcheca em Oviedo, em 2 de outubro.
Fernandez está pronto para fazer sua estreia pela seleção principal e contribuir para a busca da Espanha pelo Final Four da Liga das Nações.
As campeãs mundiais querem iniciar sua nova campanha com uma atuação forte fora de casa.
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