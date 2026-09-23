O atacante do Espanyol Roberto Fernandez falou com a imprensa pela primeira vez como internacional principal na Ciudad del Futbol, em Las Rozas. O atacante de 24 anos recebeu sua primeira convocação do técnico Luis de la Fuente para os próximos compromissos da Espanha na Liga das Nações da Uefa.

Depois de passar por um período difícil no Braga, de Portugal, antes de reerguer a carreira no Espanyol, Fernandez descreveu a chegada à seleção nacional como a realização de um sonho.

Ele admitiu ter assistido ao vídeo oficial da convocação ao lado da família até que seu nome aparecesse no fim.



