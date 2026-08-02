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'Foi uma grande experiência' - Denzel Dumfries relembra sua estreia no Real Madrid com a nova função sob o comando de José Mourinho
Um momento de orgulho em Klagenfurt
Dumfries fez sua aguardada estreia pelo gigante espanhol no recente amistoso contra a Fiorentina, disputado no Worthersee Stadion, em Klagenfurt, na Áustria. Foi um marco importante para o ex-jogador da Inter, que foi lançado diretamente no time titular por Mourinho. Em entrevista à Realmadrid TV, o internacional neerlandês não conseguiu esconder sua satisfação com a forma como aconteceu sua primeira atuação com a icônica camisa.
O defensor fez questão de destacar o peso emocional de representar o clube mais vitorioso da história do futebol europeu. "Me senti bem e estou muito orgulhoso de estrear pelo Real Madrid. Foi uma grande experiência, esta primeira partida, e agora é hora de trabalhar duro para ter mais jogos", disse Dumfries.
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Adaptando-se às exigências táticas de Mourinho
Embora Dumfries seja amplamente considerado um dos principais defensores pelo lado direito, sua estreia o viu encarregado de uma função ligeiramente diferente, enquanto Mourinho fazia experiências com sua configuração tática. O defensor reconheceu que estava atuando fora de sua zona de conforto habitual contra a Fiorentina, mas insistiu que está mais do que feliz em sacrificar suas preferências pessoais em benefício do coletivo.
"É o primeiro jogo, e eu acabei de voltar aos treinamentos, mas Mourinho me pede para trabalhar duro e mostrar meu valor. Não era minha posição natural, mas foi um bom amistoso. Posso jogar em diferentes posições, e estou acostumado com isso, embora normalmente jogue pela direita", explicou.
Criando entrosamento com companheiros de equipe de elite
A turnê de pré-temporada serve como um importante ponto de integração para a química da equipe, permitindo que os novos reforços entendam os movimentos e as tendências das estrelas já estabelecidas. Apesar de fazer parte do grupo há pouquíssimo tempo, o internacional holandês fez muitos elogios ao altíssimo nível de capacidade técnica demonstrado nos treinamentos e em seu primeiro contato com a equipe em ação de jogo.
O defensor é realista sobre o tempo necessário para construir uma equipe coesa, mas segue extremamente otimista em relação ao potencial do atual elenco do Real Madrid para a nova temporada. "É incrível. Estamos juntos há uma semana e precisamos de mais tempo. É para isso que serve a pré-temporada, mas está tudo bem. Há muita qualidade no time, e estamos ansiosos pelos próximos jogos", acrescentou Dumfries.
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Olhando para a nova temporada
À medida que a pré-temporada avança, o foco de Dumfries e de seus companheiros de equipe deixará o condicionamento físico básico e a adaptação para se voltar ao refinamento das nuances táticas necessárias para disputar os principais títulos. Os 75 minutos disputados contra a Fiorentina ofereceram uma base sólida, mas o trabalho duro está apenas começando para um jogador que sabe que as expectativas no Santiago Bernabeu são mais altas do que em qualquer outro lugar do mundo. As próximas semanas serão fundamentais à medida que o defensor continua a ganhar ritmo de jogo e a se integrar ainda mais à dinâmica da equipe.
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