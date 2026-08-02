Dumfries fez sua aguardada estreia pelo gigante espanhol no recente amistoso contra a Fiorentina, disputado no Worthersee Stadion, em Klagenfurt, na Áustria. Foi um marco importante para o ex-jogador da Inter, que foi lançado diretamente no time titular por Mourinho. Em entrevista à Realmadrid TV, o internacional neerlandês não conseguiu esconder sua satisfação com a forma como aconteceu sua primeira atuação com a icônica camisa.

O defensor fez questão de destacar o peso emocional de representar o clube mais vitorioso da história do futebol europeu. "Me senti bem e estou muito orgulhoso de estrear pelo Real Madrid. Foi uma grande experiência, esta primeira partida, e agora é hora de trabalhar duro para ter mais jogos", disse Dumfries.