AFP
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‘Foi essa mentalidade em que realmente nos apoiamos’ - Michael Carrick comemora reação do Manchester United para golear o Ipswich Town
Dando a volta por cima após a derrota
Falando após a impressionante vitória sobre o Ipswich, Carrick elogiou a forma como o Manchester United se recuperou da derrota na rodada de abertura para o Hull. De acordo com o Guardian, o técnico ficou encantado com a reação mostrada por seus jogadores após saírem atrás com um gol cedo de Leif Davis.
Fernandes liderou a virada com um hat-trick, enquanto um gol contra de Jacob Greaves e um gol no fim de Bryan Mbeumo completaram o placar para os mandantes. Chuka Akpom marcou um gol de consolação no fim para os visitantes, mas isso não diminuiu o clima em Old Trafford. Carrick enfatizou a importância de superar a adversidade no início da campanha.
- Getty Images Sport
Confiando em uma mentalidade forte
Carrick ficou particularmente satisfeito com a resposta psicológica de seu elenco. O ex-meio-campista explicou como lidar com momentos difíceis é crucial para qualquer equipe de sucesso. "Falamos antes sobre tentar superar a semana passada, e depois tivemos um pequeno revés, por assim dizer, ao sair atrás no placar", disse Carrick.
"Mas a teimosia, a crença, a confiança e a união que os garotos mostraram naquele momento, em pequena parte porque estamos tão no começo da temporada, acho que isso foi realmente muito agradável para mim. A forma como eles reagiram, isso provavelmente é a principal coisa a se tirar. Houve muitos pontos positivos, mas essa mentalidade foi aquilo em que realmente nos apoiamos hoje."
Impacto imenso de Mainoo
Embora a mentalidade coletiva tenha garantido os pontos, Carrick também fez questão de destacar a contribuição individual excepcional de Kobbie Mainoo. Fazendo sua primeira partida como titular na temporada após um retorno controlado do dever na Copa do Mundo, Mainoo controlou o ritmo perfeitamente.
Carrick disse à MUTV: "Ter essa atuação hoje mostra o que Kobbie pode fazer. Temos a sorte de contar com um setor de meio-campo muito bom, e podemos recorrer a jogadores diferentes em momentos diferentes. Fiquei muito feliz com a forma como ele jogou hoje." Carrick acrescentou em sua coletiva de imprensa: "Eu entendo que Bruno vai receber muito crédito hoje, e ele também merece isso, mas achei que Kobbie foi imenso no meio de campo para nós e sustentou a atuação da equipe."
- (C)Getty Images
O que vem a seguir para o Manchester United?
O Manchester United vai tentar dar sequência a essa atuação de impacto enquanto se prepara para seus próximos compromissos da Premier League. Com Marcus Rashford de volta à equipe titular e Mainoo comprovando sua condição física, Carrick tem à disposição uma ampla gama de opções no ataque e no meio-campo. Agora, o United precisa manter esse ímpeto agressivo, garantindo que o elenco reproduza a mesma mentalidade vencedora daqui para frente.
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