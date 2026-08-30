Falando após a impressionante vitória sobre o Ipswich, Carrick elogiou a forma como o Manchester United se recuperou da derrota na rodada de abertura para o Hull. De acordo com o Guardian, o técnico ficou encantado com a reação mostrada por seus jogadores após saírem atrás com um gol cedo de Leif Davis.

Fernandes liderou a virada com um hat-trick, enquanto um gol contra de Jacob Greaves e um gol no fim de Bryan Mbeumo completaram o placar para os mandantes. Chuka Akpom marcou um gol de consolação no fim para os visitantes, mas isso não diminuiu o clima em Old Trafford. Carrick enfatizou a importância de superar a adversidade no início da campanha.