Fogo de artifício e cartão vermelho! O Werder Bremen vence o acirrado clássico do norte contra o HSV

Stage, autor de dois gols, tornou-se o herói do clássico. O dinamarquês marcou um belíssimo gol de cabeça no primeiro tempo (37'), depois, na segunda etapa, um gol fantástico com o pé, de cerca de 20 metros, por baixo da trave (57') – garantindo assim a primeira vitória do Bremen em casa contra o Hamburgo em mais de oito anos. Cameron Puertas ampliou o placar para 3 a 1 nos acréscimos (90'+1).

Diante de 41.800 espectadores no Weserstadion lotado, Robert Glatzel havia marcado anteriormente o empate temporário (41') com um gol igualmente espetacular. Philip Otele recebeu cartão vermelho na fase final de um acirrado duelo do norte por falta grave. Outra expulsão contra Bakery Jatta foi anulada após análise das imagens de vídeo (85º). Além disso, houve cartões vermelhos nos acréscimos para os assistentes técnicos Jan Hoepner (Werder) e Loic Favé (HSV).

Com 31 pontos cada, a vantagem de ambas as equipes sobre a zona de rebaixamento é agora de cinco pontos; faltando quatro rodadas para o fim da temporada, a diferença para a primeira posição de rebaixamento direto é de sete pontos para cada uma. Enquanto os verde-brancos conquistaram mais três pontos após duas derrotas consecutivas, o HSV já espera por uma vitória há cinco jogos. A equipe do técnico Merlin Polzin está passando por uma fase instável na primavera, tendo vencido apenas uma de suas últimas nove partidas.