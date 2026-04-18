A equipe do técnico Daniel Thioune derrotou o Hamburger SV por 3 a 1 (1 a 1), graças a dois gols de Jens Stage, e igualou-se em pontos ao seu rival.
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Fogo de artifício e cartão vermelho! O Werder Bremen vence o acirrado clássico do norte contra o HSV
Stage, autor de dois gols, tornou-se o herói do clássico. O dinamarquês marcou um belíssimo gol de cabeça no primeiro tempo (37'), depois, na segunda etapa, um gol fantástico com o pé, de cerca de 20 metros, por baixo da trave (57') – garantindo assim a primeira vitória do Bremen em casa contra o Hamburgo em mais de oito anos. Cameron Puertas ampliou o placar para 3 a 1 nos acréscimos (90'+1).
Diante de 41.800 espectadores no Weserstadion lotado, Robert Glatzel havia marcado anteriormente o empate temporário (41') com um gol igualmente espetacular. Philip Otele recebeu cartão vermelho na fase final de um acirrado duelo do norte por falta grave. Outra expulsão contra Bakery Jatta foi anulada após análise das imagens de vídeo (85º). Além disso, houve cartões vermelhos nos acréscimos para os assistentes técnicos Jan Hoepner (Werder) e Loic Favé (HSV).
Com 31 pontos cada, a vantagem de ambas as equipes sobre a zona de rebaixamento é agora de cinco pontos; faltando quatro rodadas para o fim da temporada, a diferença para a primeira posição de rebaixamento direto é de sete pontos para cada uma. Enquanto os verde-brancos conquistaram mais três pontos após duas derrotas consecutivas, o HSV já espera por uma vitória há cinco jogos. A equipe do técnico Merlin Polzin está passando por uma fase instável na primavera, tendo vencido apenas uma de suas últimas nove partidas.
Primeiro clássico do norte no rio Weser após 55 meses
Apesar de toda a rivalidade: o primeiro clássico do norte no rio Weser após 55 meses também foi marcado pela amizade — pelo menos no banco de reservas. Durante anos, Thioune e Polzin trabalharam lado a lado, primeiro a partir de 2014 no VfL Osnabrück, depois até 2021 em Hamburgo. Thioune apoiou seu atual amigo, tornando-o seu assistente. No sábado, aconteceu o primeiro duelo entre os dois treinadores no grande palco.
Animadas por uma atmosfera de arrepios nas arquibancadas, ambas as equipes apresentaram um início de jogo acelerado em campo. Enquanto o HSV já demonstrava perigo logo aos 5 minutos, com um cabeceio de Glatzel após cobrança de falta, o Werder buscava consistentemente o caminho para o ataque. Em uma primeira tentativa de Justin Njinmah de um ângulo fechado, Daniel Heuer Fernandes estava atento (7’); o goleiro do HSV também não teve problemas com o chute de Puertas da entrada da área.
Houve vários incêndios nas arquibancadas
Na sequência, os anfitriões tiveram mais posse de bola, mas foram os jogadores do Hamburgo que criaram as oportunidades. Primeiro foi Ransford Königsdörffer, cujo remate após um passe longo passou por pouco ao lado (26’); um minuto depois, Fabio Vieira testou o goleiro do Bremen, Mio Backhaus, com um chute com efeito de cerca de 20 metros.
Justamente quando a partida parecia ter se acalmado, o Werder marcou. Após um cruzamento preciso de Yukinari Sugawara, Stage empurrou a bola para dentro da linha a cinco metros da meta. A resposta dos visitantes veio em apenas quatro minutos: após mais um ataque do Bremen, o Hamburgo partiu em contra-ataque relâmpago; Glatzel correu por meio campo após um passe longo de Nicolas Capaldo e mandou a bola no ângulo superior esquerdo do gol.
No segundo tempo, a partida ganhou ainda mais intensidade. Enquanto os torcedores nas arquibancadas acendiam fogos de artifício repetidamente – foguetes já voavam para o campo antes mesmo do apito inicial –, os jogadores travavam inúmeras disputas (excessivamente) violentas. O HSV se lançou de cabeça para frente após ficar novamente em desvantagem com o segundo gol de Stage, mas, em desvantagem numérica, não conseguiu mais empatar. Pelo contrário: o Werder chegou a ampliar a vantagem.