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Luis Felipe Gonçalves

Fluminense teme perder Martinelli para decisão contra o Palmeiras após problema no joelho

Fluminense
Martinelli
Palmeiras x Fluminense
Copa Libertadores
Fluminense x Santos
Brasileirão

Meio-campista sofreu uma torção no joelho esquerdo na ida da semifinal da Libertadores e iniciou tratamento; presença no jogo de volta ainda é incerta

O Fluminense corre o risco de perder Martinelli para o confronto decisivo contra o Palmeiras, pela semifinal da Libertadores. O meio-campista sofreu uma torção no joelho esquerdo durante a derrota por 2 a 1 no jogo de ida, disputado na última quarta-feira (14), no Maracanã.

De acordo com o clube carioca, o jogador já iniciou o tratamento, mas sua recuperação será acompanhada diariamente. Com isso, ele é dúvida para a partida de volta, marcada para a próxima quarta-feira (21), no Nubank Parque, em São Paulo.

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    Dores constantes

    Segundo apuração da ESPN, Martinelli vinha sentindo dores no joelho havia algumas partidas e atuou no sacrifício diante do Palmeiras. O problema levou à substituição do meio-campista no intervalo, quando Hércules entrou em seu lugar.

    Ainda não há confirmação de que o volante ficará fora do duelo decisivo pela Libertadores. No entanto, ele não estará à disposição para o compromisso deste domingo (18), contra o Santos, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

    Para avançar à final continental, o Fluminense precisa vencer o Palmeiras por pelo menos dois gols de diferença no tempo regulamentar. Caso triunfe por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.

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    Poupando para decisão

    De olho na partida de volta da Libertadores, o técnico Marcão deve escalar uma equipe alternativa contra o Santos, pelo Brasileirão. A comissão técnica pretende preservar jogadores importantes para a tentativa de reverter a desvantagem diante do Palmeiras.

    Uma das novidades pode ser o retorno de Renê. O lateral-esquerdo sofreu uma entorse no tornozelo durante a Data Fifa e voltou a ser relacionado na última quarta-feira. Apesar disso, sentiu dores durante o treinamento e não teve condições de entrar em campo.

    Contratado nesta temporada como alternativa para a posição, Guilherme Arana vem sendo o titular. O jogador, porém, recebeu cartão amarelo no clássico contra o Flamengo, no último domingo, e está suspenso para enfrentar o Santos. Com isso, Renê tem a possibilidade de voltar diretamente à equipe titular.

    Além dele, nomes como Guga, Thiago Silva, Ganso e Canobbio também podem ser poupados. Os jogadores vêm acumulando minutos e estão entre as opções que a comissão técnica pretende preservar para o compromisso decisivo em São Paulo.

  • Fluminense v Palmeiras - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Testes em campo

    No meio, as opções são mais limitadas diante da possível ausência de Martinelli. A tendência é que Otávio, Hércules e Lucho Acosta formem o setor, embora Nonato também apareça como alternativa.

    No ataque, Castillo pode voltar à equipe titular na vaga de Hulk, repetindo uma possibilidade considerada no clássico contra o Flamengo. Pelas pontas, Marcão avalia manter Serna e Soteldo ou dar uma oportunidade a Wesley Natã entre os titulares. O jovem marcou o gol que manteve o Fluminense vivo na disputa pela Libertadores e pode ganhar mais espaço.

    A provável escalação do Fluminense tem Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán (ou Igor Rabello) e Renê; Otávio, Hércules (ou Nonato) e Lucho Acosta; Soteldo (ou Wesley Natã), Serna e Castillo.

    A definição da equipe deve ocorrer neste sábado, no último treinamento antes do duelo com o Santos. A prioridade do Fluminense, porém, é chegar em condições de buscar a virada contra o Palmeiras e garantir uma vaga na final da Libertadores.

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