Fluminense teme perder Martinelli para decisão contra o Palmeiras após problema no joelho

De olho na partida de volta da Libertadores, o técnico Marcão deve escalar uma equipe alternativa contra o Santos, pelo Brasileirão. A comissão técnica pretende preservar jogadores importantes para a tentativa de reverter a desvantagem diante do Palmeiras.

Uma das novidades pode ser o retorno de Renê. O lateral-esquerdo sofreu uma entorse no tornozelo durante a Data Fifa e voltou a ser relacionado na última quarta-feira. Apesar disso, sentiu dores durante o treinamento e não teve condições de entrar em campo.

Contratado nesta temporada como alternativa para a posição, Guilherme Arana vem sendo o titular. O jogador, porém, recebeu cartão amarelo no clássico contra o Flamengo, no último domingo, e está suspenso para enfrentar o Santos. Com isso, Renê tem a possibilidade de voltar diretamente à equipe titular.

Além dele, nomes como Guga, Thiago Silva, Ganso e Canobbio também podem ser poupados. Os jogadores vêm acumulando minutos e estão entre as opções que a comissão técnica pretende preservar para o compromisso decisivo em São Paulo.