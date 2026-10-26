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Flick vai pagar o preço? O choque do Clássico reabre o dossiê espinhoso no Barcelona

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
H. Flick
Deco
Espanha
Alemanha
Portugal

A brecha do mercado de transferências volta à tona

A derrota do Barcelona para o Real Madrid por 2 a 1 reabriu o debate sobre o planejamento defensivo da equipe, depois que surgiram questionamentos sobre as decisões do clube durante a janela de transferências do verão, diante da saída de dois zagueiros e da não contratação de um substituto para um deles.

Ronald Araújo e Álvaro Cortés deixaram o elenco durante o verão, mas o Barcelona não contratou um novo zagueiro para repô-los, uma decisão que passou a ser alvo de críticas com o aumento da pressão sobre a defesa.



  • Estilo de Flick multiplica a importância da profundidade defensiva

    Havia vários nomes em pauta no mercado de transferências, entre eles Alessandro Bastoni, avaliado em cerca de 70 milhões de euros, e Castello Lukeba, com valor próximo dos 60 milhões de euros. Também surgiu o nome de Luka Vušković, avaliado em cerca de 54 milhões de euros, além de Nico Schlotterbeck, por cerca de 50 milhões, e Gonçalo Inácio, por cerca de 45 milhões, ao lado de Cristian Romero, cujo valor estimado varia entre 30 e 40 milhões de euros.

    E apesar da diferença entre essas opções em termos de custo e características técnicas, a contratação de um zagueiro adicional daria a Hansi Flick uma margem maior de manobra, especialmente diante das difíceis exigências táticas impostas por seu estilo.

    O treinador alemão aposta numa linha de defesa adiantada, um estilo que exige dos zagueiros velocidade, concentração e percepção de posicionamento, além da capacidade de lidar com os espaços.

    Essa abordagem torna qualquer carência de opções defensivas ainda mais perigosa, sobretudo quando lesões, suspensões e queda de rendimento coincidem com a pressão de competir em mais de uma frente.

    Pau Cubarsí, apesar da pouca idade, carrega uma grande responsabilidade no coração da defesa, enquanto Gerard Martín representa uma das opções à disposição de Flick.

    Mas depender de um grupo limitado de jogadores pode se transformar em um problema real quando a prontidão cai ou as ausências se acumulam.

    Leia também: Mourinho desarma a armadilha do Barcelona: alerta para o sistema de Flick

  • Deco diante da chance de corrigir o rumo

    De acordo com uma reportagem do site Barça Universal, o diretor esportivo Deco poderia ter previsto a necessidade de reforçar o setor defensivo antes do início da temporada, em vez de deixar a equipe com opções limitadas em uma posição de enorme importância para as ideias de Flick.

    O desenvolvimento dos jovens talentos dentro da academia do clube continua sendo um elemento fundamental no projeto do Barcelona, mas não dispensa necessariamente a contratação de jogadores prontos no mercado de transferências, sobretudo quando as exigências da competição são elevadas.

    Com a aproximação da janela de transferências de inverno, surge diante do Barcelona a oportunidade de resolver o problema e acrescentar opções defensivas que ofereçam a Flick maior flexibilidade na gestão da equipe durante a segunda metade da temporada.

    A pergunta que fica agora é se o clube vai se movimentar em janeiro para corrigir o que a reportagem considera um erro de cálculo do verão, ou se continuará dependendo do elenco atual apesar dos riscos revelados pelas últimas partidas.

    Leia também: um indício de alguma coisa? A declaração instigante do presidente do Bayern de Munique sobre a Bola de Ouro


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