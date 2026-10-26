Havia vários nomes em pauta no mercado de transferências, entre eles Alessandro Bastoni, avaliado em cerca de 70 milhões de euros, e Castello Lukeba, com valor próximo dos 60 milhões de euros. Também surgiu o nome de Luka Vušković, avaliado em cerca de 54 milhões de euros, além de Nico Schlotterbeck, por cerca de 50 milhões, e Gonçalo Inácio, por cerca de 45 milhões, ao lado de Cristian Romero, cujo valor estimado varia entre 30 e 40 milhões de euros.

E apesar da diferença entre essas opções em termos de custo e características técnicas, a contratação de um zagueiro adicional daria a Hansi Flick uma margem maior de manobra, especialmente diante das difíceis exigências táticas impostas por seu estilo.

O treinador alemão aposta numa linha de defesa adiantada, um estilo que exige dos zagueiros velocidade, concentração e percepção de posicionamento, além da capacidade de lidar com os espaços.

Essa abordagem torna qualquer carência de opções defensivas ainda mais perigosa, sobretudo quando lesões, suspensões e queda de rendimento coincidem com a pressão de competir em mais de uma frente.

Pau Cubarsí, apesar da pouca idade, carrega uma grande responsabilidade no coração da defesa, enquanto Gerard Martín representa uma das opções à disposição de Flick.

Mas depender de um grupo limitado de jogadores pode se transformar em um problema real quando a prontidão cai ou as ausências se acumulam.