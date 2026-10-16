Hansi Flick, técnico do Barcelona, falou sobre a qualidade do marroquino Abde Ezzalzouli, destaque do Real Betis, antes do confronto entre as duas equipes, neste sábado, pela nona rodada de LaLiga.

O jornal Sport publicou as declarações de Flick durante a entrevista coletiva, na qual o treinador alemão disse: "Ezzalzouli é um jogador fantástico. Eu realmente admiro a maneira como ele joga e a confiança que demonstra nos duelos individuais contra os adversários. Ele marcou um gol impressionante".

E prosseguiu: "Mas, ao mesmo tempo, não quero falar muito sobre jogadores de outros clubes. O que posso dizer é que Ezzalzouli está em um nível excelente".

Ele destacou: "O jogo em Paris e o Clássico? Estamos focados apenas na partida contra o Real Betis. Não penso em mais nada além de apresentar o nosso melhor nível amanhã".

E explicou: "Fizemos um trabalho excelente contra o Galatasaray. Defendemos de forma excepcional e impusemos o nosso estilo ofensivo. Rodri, Pedri e Fermín fizeram um trabalho impressionante. Precisamos manter sempre esse nível".

Flick alertou para o perigo que o Real Betis representa: "O adversário entra em campo com muita confiança, depois de ter vencido todos os seus jogos em casa. Também vem obtendo bons resultados na Liga dos Campeões e tem jogadores fantásticos nos duelos individuais, por isso teremos que defender bem".