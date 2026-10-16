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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Flick alerta sobre o astro do Marrocos e ignora o duelo contra o Paris e o Clássico

Bétis x Barcelona
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H. Flick
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Espanha

Não é Raphinha nem Yamal: Flick aponta o "coração" do Barcelona

Hansi Flick, técnico do Barcelona, falou sobre a qualidade do marroquino Abde Ezzalzouli, destaque do Real Betis, antes do confronto entre as duas equipes, neste sábado, pela nona rodada de LaLiga.

O jornal Sport publicou as declarações de Flick durante a entrevista coletiva, na qual o treinador alemão disse: "Ezzalzouli é um jogador fantástico. Eu realmente admiro a maneira como ele joga e a confiança que demonstra nos duelos individuais contra os adversários. Ele marcou um gol impressionante".

E prosseguiu: "Mas, ao mesmo tempo, não quero falar muito sobre jogadores de outros clubes. O que posso dizer é que Ezzalzouli está em um nível excelente".

Ele destacou: "O jogo em Paris e o Clássico? Estamos focados apenas na partida contra o Real Betis. Não penso em mais nada além de apresentar o nosso melhor nível amanhã".

E explicou: "Fizemos um trabalho excelente contra o Galatasaray. Defendemos de forma excepcional e impusemos o nosso estilo ofensivo. Rodri, Pedri e Fermín fizeram um trabalho impressionante. Precisamos manter sempre esse nível".

Flick alertou para o perigo que o Real Betis representa: "O adversário entra em campo com muita confiança, depois de ter vencido todos os seus jogos em casa. Também vem obtendo bons resultados na Liga dos Campeões e tem jogadores fantásticos nos duelos individuais, por isso teremos que defender bem".

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Gavi sente certa tristeza e a situação de Balde é "difícil"

    E prosseguiu: "Fermín López na posição de atacante de referência? Sim, ele pode jogar nessa função, e também nos ajuda ao se deslocar da linha de trás para a frente, como aconteceu quando marcou contra o Galatasaray".

    E destacou: "Temos que encontrar as soluções, e é nisso que já estamos trabalhando. Olmo é um jogador e uma pessoa incrível. Para mim, ele reúne habilidade, futebol e personalidade. Valorizo muito o que vejo dele dentro e fora de campo. Ele dá sempre tudo o que tem e também melhorou muito no aspecto físico nos últimos meses".

    E apontou: "Olmo apresenta um nível de altíssima qualidade e nos acrescenta muita coisa. É ótimo ter um jogador como ele, inclusive na posição de atacante de referência".

    E acrescentou: "Gavi? Não foi convocado pela seleção espanhola e ficou um pouco triste, mas é um jogador profissional e quer ser melhor. Ficou aqui e treinou bem; apresenta um nível excelente em termos de força e concentração. Ele é o coração deste time, dá tudo o que tem por este clube, e nós precisamos dele".

    E concluiu: "Sei que a situação do Balde não é fácil, mas ele treina bem. Temos nessa posição dois jogadores que apresentam um nível impressionante, Espart e Cancelo. É tudo o que posso dizer".

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