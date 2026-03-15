Flamengo reage com Leonardo Jardim e retoma confiança após início turbulento na temporada

Desde que assumiu o comando da equipe, Leonardo Jardim tem apostado em uma base titular relativamente estável.

A estratégia tem sido manter uma espinha dorsal definida e realizar pequenas mudanças na escalação, normalmente entre dois ou três jogadores por partida, seja por questões táticas ou para preservar fisicamente alguns atletas.

As boas atuações rapidamente começaram a se transformar em resultados positivos. Consequentemente, o ambiente no Ninho do Urubu passou a ser mais leve após semanas marcadas por pressão e críticas.

Ainda invicto e sem ter sofrido gols, o técnico português avaliou que o rendimento inicial tem sido muito positivo, mas destacou que o processo de evolução não pode parar.

“Em relação à performance, em três jogos estamos 100%. Mas na vida e no futebol não podemos limitar o nosso crescimento. Temos de acreditar que somos capazes de evoluir diariamente. Quer como equipe, quer em termos individuais, quer como treinador. Eu tenho 51 anos e aprendo muitas coisas todos os dias. O meu velhote também diz a mesma coisa com 88. Ele diz que ainda aprende. Por isso acho que temos de ter esta abertura, mesmo sendo no Flamengo, de que existe sempre correções, existe evoluções, e os jogadores estão muito receptivos a isso, a evoluir. Porque o ser humano não pode estagnar e no esporte também não podemos estagnar”, analisou.

O treinador também fez questão de ressaltar que não pretende implementar um estilo que carregue exclusivamente sua assinatura.

Para Leonardo Jardim, o objetivo é desenvolver um modelo de jogo que respeite a identidade histórica do Flamengo e o perfil técnico dos jogadores do elenco.

“As ideias que os jogadores põem em prática são mais rápidas de assimilar porque eles têm qualidade e inteligência. E isso ajuda o treinador. Quando passamos informação e ideias, eles são capazes de interiorizar rapidamente. Por isso isso não é o mérito do treinador, é mais mérito dos jogadores. Em relação às pausas, vamos ter uma em que temos muitos jogadores internacionais que não vão estar. Vamos aproveitar e trabalhar com os outros. Depois temos a pausa da Copa do Mundo, que também é uma situação semelhante. Mas eu não quero jogar à lá Leonardo Jardim, quero jogar à lá Flamengo. Quero jogar bem, ter uma diversidade de jogo e jogar para ganhar.”