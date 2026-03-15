Flamengo reage com Leonardo Jardim e retoma confiança após início turbulento na temporada

A turbulência que marcou o início de 2026 no Flamengo começa a ficar para trás. Depois de um período de pressão que culminou na saída do técnico Filipe Luís, o clube encontrou sinais claros de recuperação sob o comando do português Leonardo Jardim.
Em três partidas desde a chegada do novo treinador, o Flamengo já soma dois triunfos, diante de Cruzeiro e Botafogo, além de um título conquistado no Campeonato Carioca, em cima do Fluminense.
Outro dado que chama atenção neste início de trabalho é a consistência defensiva: o time ainda não sofreu gols desde a mudança no comando técnico.
A vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, foi considerada a atuação mais convincente da chamada “Era Jardim”. Mesmo atuando fora de casa, o Flamengo dominou amplamente o rival e construiu o resultado com autoridade.
O desempenho já era superior antes mesmo da expulsão do zagueiro Alexander Barboza no fim do primeiro tempo.
Com mais mobilidade e troca constante de posições, o time rubro-negro demonstrou uma dinâmica ofensiva diferente e criou diversas oportunidades, podendo até ter construído um placar ainda mais elástico.
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