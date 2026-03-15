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Botafogo v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Flamengo reage com Leonardo Jardim e retoma confiança após início turbulento na temporada

Rubro-Negro conquista segunda vitória seguida, recupera a confiança da torcida e ganha fôlego para os desafios que virão ao longo da temporada

A turbulência que marcou o início de 2026 no Flamengo começa a ficar para trás. Depois de um período de pressão que culminou na saída do técnico Filipe Luís, o clube encontrou sinais claros de recuperação sob o comando do português Leonardo Jardim.

Em três partidas desde a chegada do novo treinador, o Flamengo já soma dois triunfos, diante de Cruzeiro e Botafogo, além de um título conquistado no Campeonato Carioca, em cima do Fluminense.

Outro dado que chama atenção neste início de trabalho é a consistência defensiva: o time ainda não sofreu gols desde a mudança no comando técnico.

A vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, foi considerada a atuação mais convincente da chamada “Era Jardim”. Mesmo atuando fora de casa, o Flamengo dominou amplamente o rival e construiu o resultado com autoridade.

O desempenho já era superior antes mesmo da expulsão do zagueiro Alexander Barboza no fim do primeiro tempo.

Com mais mobilidade e troca constante de posições, o time rubro-negro demonstrou uma dinâmica ofensiva diferente e criou diversas oportunidades, podendo até ter construído um placar ainda mais elástico.

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    Recuperando a confiança com Jardim

    Desde que assumiu o comando da equipe, Leonardo Jardim tem apostado em uma base titular relativamente estável.

    A estratégia tem sido manter uma espinha dorsal definida e realizar pequenas mudanças na escalação, normalmente entre dois ou três jogadores por partida, seja por questões táticas ou para preservar fisicamente alguns atletas.

    As boas atuações rapidamente começaram a se transformar em resultados positivos. Consequentemente, o ambiente no Ninho do Urubu passou a ser mais leve após semanas marcadas por pressão e críticas.

    Ainda invicto e sem ter sofrido gols, o técnico português avaliou que o rendimento inicial tem sido muito positivo, mas destacou que o processo de evolução não pode parar.

    “Em relação à performance, em três jogos estamos 100%. Mas na vida e no futebol não podemos limitar o nosso crescimento. Temos de acreditar que somos capazes de evoluir diariamente. Quer como equipe, quer em termos individuais, quer como treinador. Eu tenho 51 anos e aprendo muitas coisas todos os dias. O meu velhote também diz a mesma coisa com 88. Ele diz que ainda aprende. Por isso acho que temos de ter esta abertura, mesmo sendo no Flamengo, de que existe sempre correções, existe evoluções, e os jogadores estão muito receptivos a isso, a evoluir. Porque o ser humano não pode estagnar e no esporte também não podemos estagnar”, analisou.

    O treinador também fez questão de ressaltar que não pretende implementar um estilo que carregue exclusivamente sua assinatura.

    Para Leonardo Jardim, o objetivo é desenvolver um modelo de jogo que respeite a identidade histórica do Flamengo e o perfil técnico dos jogadores do elenco.

    “As ideias que os jogadores põem em prática são mais rápidas de assimilar porque eles têm qualidade e inteligência. E isso ajuda o treinador. Quando passamos informação e ideias, eles são capazes de interiorizar rapidamente. Por isso isso não é o mérito do treinador, é mais mérito dos jogadores. Em relação às pausas, vamos ter uma em que temos muitos jogadores internacionais que não vão estar. Vamos aproveitar e trabalhar com os outros. Depois temos a pausa da Copa do Mundo, que também é uma situação semelhante. Mas eu não quero jogar à lá Leonardo Jardim, quero jogar à lá Flamengo. Quero jogar bem, ter uma diversidade de jogo e jogar para ganhar.”

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    O que pensam os jogadores?

    Após a vitória convincente sobre o Botafogo, dois jogadores que foram os destaques da partida falaram sobre o momento vivido pelo clube e as primeiras impressões sobre o trabalho do novo treinador: Léo Pereira e Samuel Lino.

    Um dos líderes do elenco, Léo Pereira, que inclusive marcou um golaço de falta no clássico, destacou que não existe uma solução mágica para a recuperação da equipe e relembrou que o grupo sempre manteve comprometimento mesmo nos momentos mais difíceis.

    “Não tem nenhuma mágica acontecendo. Quando se ganha a gente costuma falar que está tudo certo, e quando se perde está tudo errado, tem que trocar todo mundo, os jogadores não prestam... Mas eu vejo por outro lado. Desde quando cheguei aqui, em seis anos nunca teve grupo sem vergonha ou que não trabalhasse. Sai jogador, entra jogador, sempre peguei grupos que trabalharam muito e conquistaram títulos.”

    O zagueiro também comentou sobre as oscilações naturais que acontecem ao longo de uma temporada e a pressão constante de atuar em um clube do tamanho do Flamengo.

    “Claro que há oscilações durante o ano. Ano passado também aconteceu, e a gente tem que entender. Acho que a torcida também precisa entender. Mas nós também aceitamos e sabemos que vamos ser cobrados porque jogamos no maior clube da América. Temos que trabalhar mais, focar no que podemos melhorar e dar a volta por cima. Estamos mostrando mais uma vez que esse grupo é f... Juntos, vamos sair de qualquer cenário negativo e dar títulos para o Flamengo.”

    A fala de Léo Pereira faz referência aos protestos recentes de parte da torcida. Durante os jogos da semifinal do Carioca contra o Madureira, por exemplo, alguns torcedores chegaram a entoar o grito de “time sem vergonha” no Maracanã.

    Já Samuel Lino, outro que deixou sua marca na partida, destacou que uma das principais mudanças percebidas dentro de campo é a liberdade de movimentação ofensiva incentivada pelo novo treinador.

    “A informação que o treinador nos dá é a liberdade de movimentar, de buscar, de trocar de posições. Mas sempre buscando que um companheiro supra a posição. Essa informação vem nos ajudando, nos colocando em várias posições no ataque”, afirmou o atacante, que foi um dos destaques do clássico.

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    O que vem a seguir?

    Com a vitória sobre o Botafogo, o Flamengo chegou aos 10 pontos no Campeonato Brasileiro Série A e entrou no G-4 da competição, mesmo tendo disputado uma partida a menos que alguns concorrentes diretos.

    Até a pausa para a próxima data-Fifa, Leonardo Jardim terá uma sequência intensa de compromissos pela frente, com jogos em intervalos curtos.

    O próximo desafio do Flamengo será na quinta-feira, quando o time recebe o Remo no Maracanã, às 20h (de Brasília), em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

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