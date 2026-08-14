Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-LIBERTADORES-CRUZEIRO-FLAMENGOAFP
Gabriel Marin

Flamengo de Jardim tem grupo de 16 titulares e amplia opções para a temporada

Flamengo
L. Jardim

Rodízio promovido pelo técnico português explica banco de Pedro e Paquetá contra o Cruzeiro e mostra como o elenco rubro-negro ganhou diferentes formações

A escalação do Flamengo para enfrentar o Cruzeiro pelas oitavas de final da Libertadores chamou atenção. Pedro e Paquetá, dois dos principais nomes do elenco, começaram no banco de reservas, em mais uma demonstração de que Leonardo Jardim vem tratando a competição continental com um elenco-base diferente do utilizado no Campeonato Brasileiro.

Após a partida, o treinador português explicou a decisão e deixou claro que não trabalha com apenas 11 titulares. Para Jardim, o Flamengo conta com um grupo de 15 ou 16 jogadores em condições de iniciar as partidas, dependendo do adversário, do momento de cada atleta e da estratégia definida para o confronto.

"Com certeza, se esses começarem, os outros vão entrar. Se esses não entrarem, os outros vão começar".

Mas quem são os jogadores que formam esse grupo de confiança do treinador?

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Flamengo v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Sete jogadores considerados intocáveis

    Embora Jardim tenha ampliado consideravelmente o leque de opções, sete jogadores aparecem, em tese, como titulares absolutos.

    No gol, Agustín Rossi mantém a posição sem grandes ameaças. Andrew foi contratado para aumentar a concorrência, mas não conseguiu colocar em risco a condição de titular do argentino, mesmo quando Rossi passou por momentos de maior instabilidade.

    Na zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz formam a dupla preferida do treinador. Ortiz começou a temporada sob críticas e precisou superar a concorrência de Danilo, herói do título da Libertadores do ano passado, e de Vitão, contratado por um valor elevado. O entrosamento, porém, pesa a favor da dupla.

    No meio-campo, Pulgar também tem status de titular. O chileno ficou afastado por um longo período por causa de lesão e, por isso, aparece com menos partidas na Era Jardim do que nomes como Evertton Araújo. Desde que voltou, entretanto, recuperou espaço e reduziu a participação do jovem volante.

    Jorginho é outro nome praticamente garantido quando está disponível. Apesar de não atravessar seu melhor momento no segundo semestre, o italiano-brasileiro exerce papel fundamental na organização da equipe e é visto como uma espécie de "técnico dentro de campo", além de ser o cobrador oficial de pênaltis.

    No setor ofensivo, Arrascaeta segue intocável. O uruguaio viveu a melhor temporada de sua carreira em 2025, embora tenha enfrentado problemas físicos em 2026 e ainda esteja distante de seu melhor futebol. Sua influência, porém, permanece enorme.

    Samuel Lino fecha a lista dos nomes considerados mais importantes. O atacante foi um dos jogadores que mais evoluíram sob o comando de Jardim e passou a atuar mais por dentro, contribuindo também na criação das jogadas. São 17 participações em gols na temporada, com sete gols e 10 assistências.

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já!
    • Publicidade
  • Emerson Royal e Guillermo VarelaGetty/GOAL

    Laterais entram no rodízio de Jardim

    Se alguns jogadores têm espaço praticamente garantido, as laterais estão entre as posições em que o treinador mais promove alternância.

    Na direita, Varela iniciou a disputa como titular, mas Emerson Royal ganhou espaço e apresentou evolução sob o comando de Jardim. A tendência é de que os dois continuem sendo utilizados de acordo com o momento e as características de cada partida.

    Na esquerda, Alex Sandro também tinha tudo para ser o dono da posição. Os problemas físicos, porém, impediram que o lateral tivesse uma sequência maior de jogos e abriram espaço para Ayrton Lucas. O reserva aproveitou a oportunidade e vem acumulando boas atuações.

  • FBL-LIBERTADORES-CRUZEIRO-FLAMENGOAFP

    Paquetá tem status de titular, mas ainda busca espaço

    A situação de Lucas Paquetá é diferente. O meia não vem iniciando todas as partidas, especialmente por estar retornando de lesão, mas seu status dentro do elenco não deixa muitas dúvidas.

    Contratado por cerca de R$ 260 milhões, na maior contratação da história do Flamengo, Paquetá é naturalmente tratado como titular por Jardim. A grande questão é onde ele será utilizado com maior frequência.

    O jogador pode atuar como volante, meia ou até mesmo aberto pelo lado do campo, aumentando ainda mais as possibilidades de formação do treinador português.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Gonzalo Plata e Jorge CarrascalGetty/GOAL

    Plata larga na frente, mas Carrascal ganha terreno

    Na ponta direita, Gonzalo Plata aparece como a primeira opção. O equatoriano vinha sendo um dos destaques do Flamengo antes da Copa do Mundo e inicia a disputa pela posição à frente dos concorrentes.

    Jorge Carrascal, porém, vem conquistando espaço com Jardim. O colombiano entrou bem contra o Cruzeiro e pode ser utilizado tanto como alternativa para a ponta direita quanto como substituto de Arrascaeta no meio-campo.

    A versatilidade do jogador é justamente um dos fatores que o colocam dentro do grupo de atletas que Jardim considera capazes de começar uma partida.

  • imago-sport-1080019445.jpgSports Press Photo

    Pedro é o dono da camisa 9

    Mesmo começando no banco contra o Cruzeiro, Pedro continua sendo o principal centroavante do elenco e o titular da posição. O atacante também é o artilheiro do Flamengo na temporada, com 22 gols.

    A concorrência, entretanto, atende pelo nome de Bruno Henrique. O veterano pode atuar como centroavante, inclusive como um falso 9, ou pela ponta esquerda, oferecendo ao treinador uma alternativa de características diferentes.

    A presença de Bruno Henrique permite que Jardim altere o funcionamento do ataque sem necessariamente modificar a estrutura da equipe.

  • FBL-BRA-FLAMENGO-REMOAFP

    Luiz Araújo completa o grupo de confiança

    Por fim, Luiz Araújo também aparece entre os jogadores que Jardim utiliza com frequência. Em 2025, o atacante ganhou destaque como o 12º jogador do Flamengo sob o comando de Filipe Luís, sendo o reserva mais acionado pelo treinador.

    A importância não diminuiu com a chegada de Jardim. Luiz Araújo participou de 23 dos 31 jogos do português à frente da equipe. A sequência foi interrompida por uma lesão que o deixou fora das últimas cinco partidas.

    Com tantas alternativas à disposição, Jardim ganhou a possibilidade de montar diferentes versões do Flamengo sem necessariamente abrir mão da qualidade. É justamente essa profundidade que explica a existência do chamado "time das copas" e o rodízio que surpreendeu diante do Cruzeiro.

Brasileirão
Mirassol crest
Mirassol
MIR
Flamengo crest
Flamengo
FLA