Flamengo de Jardim tem grupo de 16 titulares e amplia opções para a temporada

Embora Jardim tenha ampliado consideravelmente o leque de opções, sete jogadores aparecem, em tese, como titulares absolutos.

No gol, Agustín Rossi mantém a posição sem grandes ameaças. Andrew foi contratado para aumentar a concorrência, mas não conseguiu colocar em risco a condição de titular do argentino, mesmo quando Rossi passou por momentos de maior instabilidade.

Na zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz formam a dupla preferida do treinador. Ortiz começou a temporada sob críticas e precisou superar a concorrência de Danilo, herói do título da Libertadores do ano passado, e de Vitão, contratado por um valor elevado. O entrosamento, porém, pesa a favor da dupla.

No meio-campo, Pulgar também tem status de titular. O chileno ficou afastado por um longo período por causa de lesão e, por isso, aparece com menos partidas na Era Jardim do que nomes como Evertton Araújo. Desde que voltou, entretanto, recuperou espaço e reduziu a participação do jovem volante.

Jorginho é outro nome praticamente garantido quando está disponível. Apesar de não atravessar seu melhor momento no segundo semestre, o italiano-brasileiro exerce papel fundamental na organização da equipe e é visto como uma espécie de "técnico dentro de campo", além de ser o cobrador oficial de pênaltis.

No setor ofensivo, Arrascaeta segue intocável. O uruguaio viveu a melhor temporada de sua carreira em 2025, embora tenha enfrentado problemas físicos em 2026 e ainda esteja distante de seu melhor futebol. Sua influência, porém, permanece enorme.

Samuel Lino fecha a lista dos nomes considerados mais importantes. O atacante foi um dos jogadores que mais evoluíram sob o comando de Jardim e passou a atuar mais por dentro, contribuindo também na criação das jogadas. São 17 participações em gols na temporada, com sete gols e 10 assistências.