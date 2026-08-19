O mais recente reforço do Aston Villa, Ruggeri, expressou seu enorme orgulho após concluir sua transferência para a Premier League vinda do Atletico Madrid. O jogador de 24 anos, que se juntou ao clube espanhol na temporada passada em um contrato de cinco anos e fez 47 partidas em todas as competições, com sete assistências, antes de completar sua mudança de verão para o Villa, teve uma ascensão meteórica nas categorias do Atalanta e agora está ansioso para se firmar como uma peça-chave sob o comando de Unai Emery.

"Estou muito feliz por estar aqui", disse Ruggeri aos canais de mídia oficiais do Aston Villa. "É muito empolgante para mim fazer parte deste clube; mal posso esperar para conhecer meus novos companheiros de equipe e começar esta aventura. Fiquei realmente encantado com o projeto da equipe, sei que é uma liga enorme com grandes expectativas e, olhando para os resultados recentes, não tive dúvidas em dizer sim e fazer parte deste clube."