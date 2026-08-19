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'Fiquei encantado' - Matteo Ruggeri revela por que escolheu o Aston Villa
Um novo capítulo no Villa Park
O mais recente reforço do Aston Villa, Ruggeri, expressou seu enorme orgulho após concluir sua transferência para a Premier League vinda do Atletico Madrid. O jogador de 24 anos, que se juntou ao clube espanhol na temporada passada em um contrato de cinco anos e fez 47 partidas em todas as competições, com sete assistências, antes de completar sua mudança de verão para o Villa, teve uma ascensão meteórica nas categorias do Atalanta e agora está ansioso para se firmar como uma peça-chave sob o comando de Unai Emery.
"Estou muito feliz por estar aqui", disse Ruggeri aos canais de mídia oficiais do Aston Villa. "É muito empolgante para mim fazer parte deste clube; mal posso esperar para conhecer meus novos companheiros de equipe e começar esta aventura. Fiquei realmente encantado com o projeto da equipe, sei que é uma liga enorme com grandes expectativas e, olhando para os resultados recentes, não tive dúvidas em dizer sim e fazer parte deste clube."
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Tradição europeia e encaixe tático
Ruggeri chega ao Villa Park com considerável experiência no mais alto nível, tendo atuado com destaque em competições europeias. Durante sua passagem por Atalanta e Atletico Madrid, o versátil lateral-esquerdo somou 23 partidas na Liga dos Campeões, com três assistências no período. Sua capacidade de atuar como um lateral tradicional ou como ala em um meio-campo de cinco homens oferece a Emery uma valiosa flexibilidade tática.
"Com certeza assisti a muitos jogos do Aston Villa e fiquei realmente impressionado com a intensidade que o técnico quer, a qualidade do futebol que ele exige, e é por isso que não tive dúvidas sobre vir para cá para começar a defender as cores deste clube. A última temporada foi importante para mim, e espero ir tão bem quanto com o Aston Villa, e depois conquistar um troféu com este clube", continuou Ruggeri.
Ambições internacionais e ídolos da defesa
Apesar da sua impressionante forma no clube, que inclui a conquista da Liga Europa de 2023-24 com a Atalanta e a chegada à final da Copa do Rei com o Atlético de Madrid na última temporada, além de várias convocações para a seleção italiana, Ruggeri ainda espera fazer sua primeira partida pela equipe principal da Itália. A ida para a Premier League é vista como um passo estratégico para chamar a atenção da comissão técnica da seleção. Ruggeri há muito tempo busca inspiração em figuras lendárias, citando especificamente um dos maiores defensores da história como seu herói de infância.
"Quando criança, eu gostava muito de Paolo Maldini como lateral-esquerdo, mas, ao longo dos anos, não tive um jogador específico para me espelhar. Ele foi quem eu admirava quando era criança", admitiu o defensor.
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Expectativa pela atmosfera em Villa Park
O defensor italiano pode estar prestes a fazer uma estreia rápida, com o Villa programado para enfrentar o Brighton and Hove Albion neste fim de semana antes de um confronto de peso contra o Arsenal. Ruggeri já vem fazendo a lição de casa sobre seu novo ambiente, estudando o apoio apaixonado que o espera no Villa Park.
"Vi muitos vídeos e fotos do estádio, e mal posso esperar para jogar lá, porque vi que os torcedores são incríveis. Mal posso esperar para conhecer a atmosfera", disse ele. Com o clube embalado por uma onda de impulso após seu recente sucesso europeu e progresso doméstico, Ruggeri chega a um elenco cheio de confiança.
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