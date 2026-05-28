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Flamengo v Lanus - CONMEBOL Recopa 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Filipe Luís no Monaco: o que esperar do treinador brasileiro em sua primeira aventura na Europa

Luis
Mônaco

Ex-comandante do Flamengo assume clube francês em processo de reconstrução e terá desafio de recolocar equipe nas competições europeias

Filipe Luís está de volta ao futebol europeu. Desta vez, porém, fora das quatro linhas. O treinador brasileiro chegou a um acordo para assumir o Monaco, da França, em contrato válido até 2028, naquela que será sua primeira experiência como técnico no continente onde brilhou como jogador.

A negociação foi conduzida pelo diretor esportivo Thiago Scuro e representa uma aposta importante do clube francês em um treinador ainda jovem, mas que rapidamente ganhou projeção no mercado após o trabalho desenvolvido no Flamengo. Filipe Luís assume a vaga deixada pelo belga Sébastien Pocognoli, desligado após uma temporada decepcionante do Monaco, que terminou na sétima colocação da Ligue 1 e conseguiu apenas uma classificação para a Conference League.

A chegada do brasileiro acontece em um momento delicado da equipe francesa, que vive expectativa por reformulação no elenco, mudanças estruturais e pressão imediata por resultados.

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  • FBL-RECOPA-FLAMENGO-LANUSAFP

    Monaco aposta em um treinador de perfil moderno

    Mesmo com pouca experiência profissional, Filipe Luís chega cercado de prestígio no futebol europeu. Antes do acerto com o Monaco, o ex-lateral era apontado como favorito para assumir o Bayer Leverkusen e também teve o nome ligado ao Chelsea.

    O interesse de clubes relevantes do continente ajuda a explicar por que o Monaco decidiu apostar no brasileiro mesmo diante da falta de rodagem internacional à beira do campo. Internamente, o clube enxerga em Filipe Luís um treinador alinhado ao futebol moderno, com ideias ofensivas, intensidade e forte capacidade de desenvolvimento tático.

    Além disso, o relacionamento com Thiago Scuro foi determinante para o avanço das conversas. O dirigente brasileiro participou diretamente da escolha do treinador e vê no ex-Flamengo um nome capaz de liderar um novo ciclo no clube francês.

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  • Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport

    Trabalho no Flamengo abriu portas na Europa

    A rápida ascensão de Filipe Luís como treinador chamou atenção no mercado internacional. Depois de iniciar a trajetória nas categorias de base do Flamengo em 2024, assumiu o elenco principal pouco depois e conquistou títulos importantes, como a Copa do Brasil (2024), o Campeonato Brasileiro (2025) e a Libertadores (2025).

    O desempenho fez com que seu nome passasse a circular entre clubes europeus ainda durante a passagem pelo Rubro-Negro. Mesmo após a saída no início desta temporada, em meio aos maus resultados no Brasileirão, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil, o técnico manteve prestígio fora do país.

    A avaliação no mercado europeu é de que Filipe Luís apresenta ideias modernas de jogo e possui enorme potencial de evolução pela idade e pelo conhecimento acumulado durante a carreira como atleta.

  • Cruz Azul v CR Flamengo - FIFA Intercontinental Cup 2025Getty Images Sport

    Estilo tático moderno e influências europeias

    O principal cartão de visitas de Filipe Luís é justamente o modelo de jogo. No Flamengo, o treinador mostrou grande flexibilidade tática, alternando formações como 4-2-3-1, 4-4-2 e até linhas com três zagueiros, dependendo do adversário e do contexto da partida.

    As influências de Diego Simeone e José Mourinho, técnicos com quem trabalhou ao longo da carreira, aparecem principalmente na organização defensiva e na compactação sem a bola. Ao mesmo tempo, Filipe Luís também demonstra preferência por equipes agressivas ofensivamente, com circulação rápida de bola e protagonismo dos laterais.

    Os lados do campo são fundamentais em seu sistema. No Flamengo, laterais como Wesley, Ayrton Lucas, Alex Sandro e Varela tiveram papel decisivo na construção ofensiva, aparecendo constantemente no ataque para gerar amplitude e superioridade numérica.

    Outra característica marcante é a intensidade nas transições. O treinador prioriza recuperações rápidas de posse e ataques verticais logo após a retomada da bola, tentando aproveitar espaços deixados pelos adversários.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-MONACOAFP

    Elenco talentoso, mas cercado de incertezas

    Filipe Luís encontrará um elenco com nomes importantes no cenário europeu, mas também marcado por dúvidas físicas e possíveis saídas na próxima janela.

    Paul Pogba é a principal estrela do Monaco, embora conviva com problemas físicos desde que retornou ao futebol francês. O futuro do volante ainda é tratado como indefinido, mas o fato de compartilhar Jorge Mendes como empresário com Filipe Luís pode influenciar em uma eventual permanência.

    Outro nome importante é Ansu Fati. A ex-promessa do Barcelona conseguiu recuperar parte do protagonismo na França e acabou sendo contratada em definitivo pelo Monaco após empréstimo.

    O treinador brasileiro ainda terá à disposição os laterais Caio Henrique e Vanderson, que estiveram no ciclo recente da seleção brasileira, além de atletas experientes como Denis Zakaria e Takumi Minamino.

    Por outro lado, o clube deve sofrer baixas importantes. Folarin Balogun, Lamine Camara e Maghnes Akliouche aparecem como possíveis vendas milionárias para equilibrar as finanças após a ausência na Champions League.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LILLEAFP

    Reconstrução será principal desafio na França

    O cenário encontrado por Filipe Luís em Monaco está longe de ser tranquilo. A equipe viveu uma temporada considerada "caótica" pela imprensa francesa e precisará passar por reformulação significativa no elenco.

    Sem a receita da Champions League, o clube trabalha com mercado mais restrito e busca alternativas financeiramente acessíveis para reforçar o grupo. Nomes como Nazinho, Mathys Detourbet e Sadibou Sané surgem como opções monitoradas.

    Além da reconstrução esportiva, Filipe Luís terá a responsabilidade de recolocar o Monaco nas competições europeias em meio à hegemonia do Paris Saint-Germain no futebol francês.

    A missão inicial será garantir vaga continental via Ligue 1, mas o clube também vê possibilidades reais de disputar títulos secundários, como a Copa da França e a Conference League.

  • Flamengo v Lanus - CONMEBOL Recopa 2026Getty Images Sport

    Brasileiro tentará quebrar barreira rara na elite europeia

    Quando for oficialmente anunciado, Filipe Luís se tornará apenas o sétimo treinador brasileiro a assumir um clube das cinco principais ligas da Europa no século XXI.

    Antes dele, nomes como Vanderlei Luxemburgo, Felipão, Leonardo, Ricardo Gomes, Abel Braga e Sylvinho tiveram oportunidades em equipes relevantes do continente. O último havia sido Sylvinho, no Lyon, em 2019.

    Agora, Filipe Luís tentará dar um passo além: consolidar-se em alto nível na elite europeia e transformar o promissor início de carreira em uma trajetória duradoura no continente onde construiu sua história como jogador.