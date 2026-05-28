Filipe Luís no Monaco: o que esperar do treinador brasileiro em sua primeira aventura na Europa

Filipe Luís está de volta ao futebol europeu. Desta vez, porém, fora das quatro linhas. O treinador brasileiro chegou a um acordo para assumir o Monaco, da França, em contrato válido até 2028, naquela que será sua primeira experiência como técnico no continente onde brilhou como jogador.

A negociação foi conduzida pelo diretor esportivo Thiago Scuro e representa uma aposta importante do clube francês em um treinador ainda jovem, mas que rapidamente ganhou projeção no mercado após o trabalho desenvolvido no Flamengo. Filipe Luís assume a vaga deixada pelo belga Sébastien Pocognoli, desligado após uma temporada decepcionante do Monaco, que terminou na sétima colocação da Ligue 1 e conseguiu apenas uma classificação para a Conference League.

A chegada do brasileiro acontece em um momento delicado da equipe francesa, que vive expectativa por reformulação no elenco, mudanças estruturais e pressão imediata por resultados.