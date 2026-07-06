Filipe Luís é anunciado pelo Monaco e assume primeiro desafio no futebol europeu

O Monaco oficializou nesta segunda-feira (6) a contratação de Filipe Luís como novo treinador da equipe. Após semanas de especulações envolvendo o nome do técnico em clubes do futebol europeu, como o Bayer Leverkusen, o ex-comandante do Flamengo foi confirmado pelo clube francês com contrato válido até junho de 2028.
A chegada marca o primeiro trabalho de Filipe Luís fora do Brasil desde que iniciou a carreira como treinador. Livre no mercado desde março de 2026, quando deixou o Flamengo, o treinador assume um Monaco que busca retomar o protagonismo no cenário francês e também consolidar uma campanha de destaque nas competições continentais.