Filipe Luís é anunciado pelo Monaco e assume primeiro desafio no futebol europeu

Filipe Luís estava sem clube desde março deste ano, quando foi demitido do Flamengo. A saída aconteceu poucas horas após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, resultado que garantiu a classificação rubro-negra para a final do Campeonato Carioca.

Apesar da vitória expressiva, o treinador não resistiu ao início de temporada considerado abaixo das expectativas. O Flamengo acumulava as perdas dos títulos da Supercopa do Brasil, diante do Corinthians, e da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús, além de registrar o pior começo de ano da última década.

A passagem pelo clube carioca, no entanto, foi fundamental para a consolidação de Filipe Luís como treinador. Após encerrar a carreira como jogador em novembro de 2023, ele assumiu o comando da equipe sub-17 em março de 2024 e conquistou a Copa Rio da categoria. Poucos meses depois, foi promovido ao sub-20, onde levantou o título do Mundial da categoria.

O bom desempenho acelerou sua chegada ao elenco profissional em setembro de 2024, quando substituiu Tite no comando da equipe principal.