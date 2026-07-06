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Flamengo v Lanus - CONMEBOL Recopa 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Filipe Luís é anunciado pelo Monaco e assume primeiro desafio no futebol europeu

Luis
Mônaco

Ex-técnico do Flamengo assina contrato até junho de 2028 e inicia trajetória internacional após passagem pelo futebol brasileiro

O Monaco oficializou nesta segunda-feira (6) a contratação de Filipe Luís como novo treinador da equipe. Após semanas de especulações envolvendo o nome do técnico em clubes do futebol europeu, como o Bayer Leverkusen, o ex-comandante do Flamengo foi confirmado pelo clube francês com contrato válido até junho de 2028.

A chegada marca o primeiro trabalho de Filipe Luís fora do Brasil desde que iniciou a carreira como treinador. Livre no mercado desde março de 2026, quando deixou o Flamengo, o treinador assume um Monaco que busca retomar o protagonismo no cenário francês e também consolidar uma campanha de destaque nas competições continentais.

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  • Flamengo v Lanus - CONMEBOL Recopa 2026Getty Images Sport

    Primeira oportunidade no futebol europeu

    Depois de construir toda a sua trajetória como treinador no Flamengo, Filipe Luís terá pela frente o maior desafio da curta carreira à beira do gramado. Embora tenha atuado durante anos no futebol europeu como jogador, com passagens marcantes por clubes como Deportivo La Coruña, Atlético de Madrid e Chelsea, esta será sua estreia comandando uma equipe do continente.

    Nas últimas semanas, veículos da imprensa europeia chegaram a apontar o brasileiro como um dos nomes avaliados pelo Bayer Leverkusen. No entanto, foi o Monaco quem avançou nas negociações e concretizou a contratação, apostando em um treinador jovem e com perfil alinhado ao desenvolvimento de atletas.

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    Saída do Flamengo encerrou ciclo iniciado nas categorias de base

    Filipe Luís estava sem clube desde março deste ano, quando foi demitido do Flamengo. A saída aconteceu poucas horas após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, resultado que garantiu a classificação rubro-negra para a final do Campeonato Carioca.

    Apesar da vitória expressiva, o treinador não resistiu ao início de temporada considerado abaixo das expectativas. O Flamengo acumulava as perdas dos títulos da Supercopa do Brasil, diante do Corinthians, e da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús, além de registrar o pior começo de ano da última década.

    A passagem pelo clube carioca, no entanto, foi fundamental para a consolidação de Filipe Luís como treinador. Após encerrar a carreira como jogador em novembro de 2023, ele assumiu o comando da equipe sub-17 em março de 2024 e conquistou a Copa Rio da categoria. Poucos meses depois, foi promovido ao sub-20, onde levantou o título do Mundial da categoria.

    O bom desempenho acelerou sua chegada ao elenco profissional em setembro de 2024, quando substituiu Tite no comando da equipe principal.

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    Projeto europeu já era prioridade

    Mesmo após a saída do Flamengo, Filipe Luís despertou interesse de clubes brasileiros. Em março, o Cruzeiro chegou a consultar a situação do treinador, mas a possibilidade foi rapidamente descartada por seu empresário, Jorge Mendes.

    Na ocasião, o agente afirmou que o objetivo do treinador era dar sequência à carreira na Europa, priorizando um projeto internacional. A negociação com o Monaco concretiza justamente esse planejamento traçado após o encerramento de sua passagem pelo futebol brasileiro.

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    Monaco aposta em nova direção para voltar a crescer

    Filipe Luís assume o lugar do belga Sébastien Pocognoli, que deixou o clube ao término da temporada após apenas sete meses no cargo. Antes dele, o Monaco era comandado por Adi Hütter, treinador que permaneceu na equipe desde 2023.

    Na temporada 2025/26, o clube terminou apenas na sétima colocação do Campeonato Francês, somando 16 vitórias em 34 partidas. Apesar da campanha irregular, garantiu vaga nas fases classificatórias da Conference League.

    Nas competições eliminatórias, o desempenho também ficou abaixo das expectativas. O Monaco foi eliminado pelo Paris Saint-Germain nos playoffs das oitavas de final da Champions League e caiu nas oitavas de final da Copa da França diante do Strasbourg.

    Agora, a diretoria deposita confiança no trabalho de Filipe Luís para recolocar a equipe entre os protagonistas do futebol francês e ampliar sua competitividade no cenário europeu.