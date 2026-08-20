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Fikayo Tomori surge como alvo do Aston Villa, com Ezri Konsa a caminho do Arsenal
Aston Villa identifica Tomori como substituto de Konsa
O Aston Villa identificou Tomori como um possível reforço para a defesa, enquanto a transferência de Konsa para o Arsenal se aproxima da conclusão. O Arsenal acertou uma taxa, reportada como superior a € 50 milhões, pelo internacional inglês, com o objetivo de suprir as ausências de longo prazo de William Saliba e Jurrien Timber. Como consequência, o clube de Midlands se prepara para uma mudança significativa no setor defensivo, enquanto Emery busca manter o embalo construído nas últimas duas temporadas.
De acordo com informações da Gazzetta dello Sport, Tomori está aberto a uma transferência para o Villa Park e prefere essa opção a outros possíveis destinos, com conversas entre as duas partes já em andamento. O defensor inglês chegou inicialmente ao Milan por empréstimo em janeiro de 2021, antes de tornar a transferência permanente mais tarde naquele verão. Desde que desembarcou em San Siro, Tomori se tornou peça importante da linha defensiva do Milan, somando 214 partidas, com sete gols e seis assistências.
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Ruben Amorim abre caminho para saída do Milan
O momento do interesse do Villa coincide com um período de transição em San Siro. Ruben Amorim assumiu o comando do AC Milan neste verão, com o objetivo de restaurar a antiga glória do gigante italiano após uma campanha decepcionante, na qual a equipe terminou em quinto lugar na Serie A e ficou fora da Champions League. Sob a nova visão do treinador português, Tomori é um dos vários jogadores de destaque, ao lado do meio-campista Youssouf Fofana, que foram informados de que estão livres para sair durante a atual janela de transferências.
Enquanto a equipe de Emery continua avaliando outras opções para a defesa, os próximos dias devem ser decisivos nas negociações. O Milan pode pedir uma taxa na casa de €10-15 milhões pelo defensor, valor que pretende reinvestir em um zagueiro substituto. Qualquer acordo por Tomori viria após uma janela de transferências movimentada para o Villa, que já reforçou seu elenco com as chegadas de Johan Manzambi, do Freiburg, Joao Gomes, do Wolverhampton, Matteo Ruggeri, do Atletico Madrid, e Zion Suzuki, do Parma.
Experiência comprovada no futebol inglês e histórico de títulos
Tomori não é estranho às exigências do futebol inglês, tendo anteriormente feito 27 partidas pelo Chelsea, marcado dois gols e dado uma assistência. Seu desenvolvimento na Inglaterra também foi moldado por valiosos empréstimos na Championship por Brighton & Hove Albion, Hull City e Derby County antes de sua mudança para o exterior.
Durante sua passagem pela Itália, o defensor construiu um histórico vencedor, ajudando o Milan a conquistar o título da Serie A em 2021-22 e a Supercopa da Itália em 2024-25. Essa experiência de títulos faz dele um alvo atraente para o Aston Villa, que busca dar sequência ao triunfo na Liga Europa da última temporada e se preparar para os desafios da Champions League nesta temporada.
- AFP
Villa reconstrói elenco após saídas importantes e derrota na Supercopa
O Aston Villa está determinado a dar continuidade ao seu processo de reconstrução após a saída de várias figuras importantes neste verão. O elenco teve baixas significativas, com destaque para a ida de Youri Tielemans para o Manchester United, Morgan Rogers se juntando ao Chelsea e Lucas Digne se transferindo para o Paris Saint-Germain, o que levou Emery a reformular suas opções antes de uma campanha exigente.
O Villa iniciou sua temporada com uma derrota apertada por 2 a 1 para o Paris Saint-Germain na Supercopa da UEFA. Agora, a equipe de Emery tentará se recuperar ao iniciar sua campanha na Premier League com uma viagem para enfrentar o Brighton fora de casa no domingo.
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