Fikayo Tomori surge como alvo do Aston Villa, com Ezri Konsa a caminho do Arsenal

O momento do interesse do Villa coincide com um período de transição em San Siro. Ruben Amorim assumiu o comando do AC Milan neste verão, com o objetivo de restaurar a antiga glória do gigante italiano após uma campanha decepcionante, na qual a equipe terminou em quinto lugar na Serie A e ficou fora da Champions League. Sob a nova visão do treinador português, Tomori é um dos vários jogadores de destaque, ao lado do meio-campista Youssouf Fofana, que foram informados de que estão livres para sair durante a atual janela de transferências.

Enquanto a equipe de Emery continua avaliando outras opções para a defesa, os próximos dias devem ser decisivos nas negociações. O Milan pode pedir uma taxa na casa de €10-15 milhões pelo defensor, valor que pretende reinvestir em um zagueiro substituto. Qualquer acordo por Tomori viria após uma janela de transferências movimentada para o Villa, que já reforçou seu elenco com as chegadas de Johan Manzambi, do Freiburg, Joao Gomes, do Wolverhampton, Matteo Ruggeri, do Atletico Madrid, e Zion Suzuki, do Parma.