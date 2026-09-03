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Fifa apresenta documentos legais acusando a Uefa de orquestrar uma campanha de difamação contra o presidente Gianni Infantino
Batalha judicial se intensifica por plano de investimento
A Fifa acusou a Uefa de lançar uma campanha de difamação contra a entidade e Gianni Infantino após ameaças de processo criminal contra o presidente. De acordo com reportagem do The Athletic, a disputa tem origem em um documento jurídico protocolado pela Uefa nos Estados Unidos em 28 de agosto.
A entidade que rege o futebol europeu alegou que Infantino estava promovendo um "preço fraudulentamente abaixo do mercado em benefício próprio" em relação à venda de uma participação de 20% nas operações comerciais da Fifa por US$ 4,2 bilhões (£3,1 bi). O plano, conhecido como proposta FIFA Forward Enterprise (FFE), teria feito o fundo de investimento americano Thrive Eternal comprar uma participação majoritária em competições globais.
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Fifa rebate acusações
Em resposta ao pedido apresentado pela Uefa, a Fifa protocolou uma moção para intervir em Nova York na terça-feira, pedindo que a solicitação fosse rejeitada. Em sua resposta judicial, a Fifa criticou duramente Aleksander Ceferin e sua organização. "Embora esses pedidos sejam apresentados como peças jurídicas, com títulos e números de processo, eles são pouco mais do que comunicados à imprensa em mais um apoio à campanha difamatória da Uefa contra a Fifa e sua liderança", afirmou o documento. A Fifa também argumentou que a Uefa bloqueou a FFE apenas para impedir que nações menores ganhassem força financeira e desafiassem a elite europeia.
Luta pelo domínio global
O conflito crescente destaca uma profunda divisão política entre os dois órgãos dirigentes. A FIFA alega que a verdadeira motivação econômica por trás de a UEFA bloquear o investimento era manter seu poder de mercado global. O documento dizia: "Se o futebol for fortalecido no mundo em desenvolvimento, a concorrência global aumenta, o que, em última instância, reduz o poder de mercado da UEFA e gera mais concorrência para seus principais torneios." A FIFA também observou que a UEFA não tem autoridade para iniciar os processos criminais que ameaçou na Suíça. Enquanto isso, Joshua Kushner, cujo fundo de investimento estava envolvido, divulgou um comunicado na segunda-feira em que afirmou que eles "não conseguiram compreender a dinâmica política do futebol global".
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O que vem a seguir para as entidades dirigentes?
Fifa e Uefa agora se preparam para um prolongado confronto judicial nos tribunais dos Estados Unidos. Com a proposta da FFE oficialmente abandonada, o foco passará para a forma como um juiz lidará com os pedidos de divulgação envolvendo Infantino e os investidores americanos. A intensa rivalidade entre Infantino e Ceferin provavelmente dominará o cenário político à medida que as duas organizações se preparam para os próximos torneios internacionais.
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