Fifa apresenta documentos legais acusando a Uefa de orquestrar uma campanha de difamação contra o presidente Gianni Infantino

A Fifa acusou a Uefa de lançar uma campanha de difamação contra a entidade e Gianni Infantino após ameaças de processo criminal contra o presidente. De acordo com reportagem do The Athletic, a disputa tem origem em um documento jurídico protocolado pela Uefa nos Estados Unidos em 28 de agosto.

A entidade que rege o futebol europeu alegou que Infantino estava promovendo um "preço fraudulentamente abaixo do mercado em benefício próprio" em relação à venda de uma participação de 20% nas operações comerciais da Fifa por US$ 4,2 bilhões (£3,1 bi). O plano, conhecido como proposta FIFA Forward Enterprise (FFE), teria feito o fundo de investimento americano Thrive Eternal comprar uma participação majoritária em competições globais.