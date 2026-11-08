Diego Simeone iniciou o confronto com um estilo tático muito semelhante ao apresentado pelo português José Mourinho com o Real Madrid diante do Barcelona no último clássico, que terminou com a vitória do time merengue (2 a 1) no Camp Nou.

Mas a diferença fundamental entre as duas experiências foi que o treinador argentino adotou essa abordagem apenas durante o primeiro tempo, por meio de uma pressão organizada e de uma boa movimentação coletiva para fechar os espaços diante dos pontas do Barcelona, Lamine Yamal e Gordon, com uma preparação precisa dos ataques e a tentativa de explorar a armadilha do impedimento.

Durante os primeiros 45 minutos, Simeone conseguiu apresentar uma atuação tática destacada e impor seu controle sobre o andamento do jogo, depois de ter limitado a capacidade do Barcelona de construir seus ataques da maneira habitual, além de ter conseguido deixar os jogadores do time catalão na armadilha do impedimento em mais de uma tentativa.

A superioridade de Simeone não se restringiu ao aspecto defensivo, pois sua equipe também se mostrou perigosa nas transições ofensivas, criando mais de cinco chances claras durante o primeiro tempo, seja através do rompimento pelo meio ou do aproveitamento dos espaços pelas laterais.

A mudança repentina na direção do jogo foi uma de suas armas mais marcantes, já que ele iniciava o ataque pelo lado direito antes de transferi-lo rapidamente para a esquerda, para isolar Baena num duelo individual com Fariñas, ao mesmo tempo em que Álvarez se deslocava para o lado esquerdo e Simeone se movimentava para romper pelo meio, movimentações essas que prepararam o primeiro gol.

Mas o cenário mudou completamente após o intervalo, depois que Simeone abandonou a abordagem ofensiva e a pressão organizada, recuando para zonas defensivas extremamente baixas, deixando a posse e o controle para o Barcelona sem uma tentativa real de pressionar o portador da bola ou de atrapalhar a construção dos ataques.

Esse recuo concedeu ao time catalão espaço e tempo para criar chances de forma repetida, até conseguir virar a partida e alcançar a vitória.

E é aqui que aparece o ponto fraco mais evidente na gestão de Simeone no confronto; pois, depois de ter provado no primeiro tempo sua capacidade de acompanhar o Barcelona e superá-lo taticamente quando tomou a iniciativa de pressionar e atacar, ele optou no segundo tempo por abrir mão de tudo isso e conceder ao adversário o controle total, num recuo exagerado que lhe custou o resultado da partida.