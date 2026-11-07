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Cristiano Ronaldo encerrou a cortina sobre a sua carreira internacional pela seleção de Portugal, deixando para trás um legado excepcional de recordes e conquistas que podem levar longos anos para serem superados, e talvez nenhum jogador consiga repetir alguns deles.

O capitão de Portugal deixou os gramados internacionais após ter disputado 234 partidas com a camisa da seleção do seu país, nas quais marcou 146 gols, tornando-se o maior artilheiro da história do futebol a nível de seleções. Também conduziu Portugal ao título da Eurocopa de 2016, antes de acrescentar ao seu currículo dois títulos da Liga das Nações da UEFA.

Apesar de a Copa do Mundo ter resistido a Ronaldo ao longo de toda a sua carreira, ele deixou a sua marca na competição, após ter marcado 11 gols nas suas participações em seis edições diferentes, continuando a escrever o seu nome entre os maiores astros da história do futebol.

Graças à sua carreira que se estendeu por mais de duas décadas, o astro português quebrou diversos recordes internacionais, mas há 9 conquistas especificamente cuja superação parece extremamente difícil.