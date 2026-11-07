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Feitos difíceis de repetir: Cristiano Ronaldo deixa 9 recordes que não serão quebrados tão cedo

Especiais e Opinião
C. Ronaldo
L. Messi
Portugal x Dinamarca
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Cristiano Ronaldo vai embora, mas seus números impõem um desafio aterrorizante a quem vier depois

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Liga das Nações A

14 de nov. de 2026

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Cristiano Ronaldo encerrou a cortina sobre a sua carreira internacional pela seleção de Portugal, deixando para trás um legado excepcional de recordes e conquistas que podem levar longos anos para serem superados, e talvez nenhum jogador consiga repetir alguns deles.

O capitão de Portugal deixou os gramados internacionais após ter disputado 234 partidas com a camisa da seleção do seu país, nas quais marcou 146 gols, tornando-se o maior artilheiro da história do futebol a nível de seleções. Também conduziu Portugal ao título da Eurocopa de 2016, antes de acrescentar ao seu currículo dois títulos da Liga das Nações da UEFA.

Apesar de a Copa do Mundo ter resistido a Ronaldo ao longo de toda a sua carreira, ele deixou a sua marca na competição, após ter marcado 11 gols nas suas participações em seis edições diferentes, continuando a escrever o seu nome entre os maiores astros da história do futebol.

Graças à sua carreira que se estendeu por mais de duas décadas, o astro português quebrou diversos recordes internacionais, mas há 9 conquistas especificamente cuja superação parece extremamente difícil.

  • O maior artilheiro da história das partidas internacionais

    Cristiano Ronaldo lidera a lista dos maiores artilheiros da história das seleções, com 146 gols, superando por uma margem de 20 gols o argentino Lionel Messi, que por sua vez anunciou sua aposentadoria internacional ao longo deste ano, e por 38 gols o iraniano Ali Daei.

    Romelu Lukaku aparece com 94 gols, sendo o jogador em atividade mais próximo da marca de Cristiano Ronaldo, mas sua idade de 33 anos torna difícil a missão de alcançar o craque português. O mesmo se aplica ao polonês Robert Lewandowski, dono de 92 gols, embora ele ainda seja capaz de ampliar esse número.

    Já Harry Kane tem a chance de seguir aumentando sua contagem pela seleção da Inglaterra, mas precisa marcar mais de 50 gols para igualar e superar a marca de Cristiano Ronaldo.

    E talvez o norueguês Erling Haaland, dono de 65 gols, seja um dos nomes mais capazes, teoricamente, de se aproximar do recorde, mas suas chances continuarão atreladas ao número de grandes torneios em que sua seleção vai participar, especialmente porque a Copa do Mundo de 2026 foi a primeira presença da Noruega em uma grande competição desde a Eurocopa de 2000.

    O francês Kylian Mbappé também soma 67 gols internacionais, um número que evidencia o tamanho da diferença que o separa de Cristiano Ronaldo, já que ele não chegou nem à metade do total do capitão de Portugal.

  • Os mais presentes em partidas internacionais

    Cristiano Ronaldo não alcançou esse número impressionante de gols sem disputar um volume excepcional de partidas, já que também lidera a lista de jogadores com mais participações em nível internacional, com um total de 234 jogos pela seleção de Portugal.

    O astro português supera Messi por 26 partidas, tendo em vista que o argentino disputou 208 jogos com a Argentina, enquanto o croata Luka Modric ocupa a terceira posição, com uma diferença de 28 partidas em relação ao seu ex-companheiro no Real Madrid, apesar de estar próximo do fim de sua trajetória internacional, aos 41 anos de idade, segundo relatório publicado pela rede PlanetFootball.

    O catariano Hassan Al-Haydos, capitão do Al-Sadd, é o jogador em atividade mais próximo do recorde de Cristiano Ronaldo, após disputar 193 partidas internacionais, mas ainda precisa de um grande número de participações para se aproximar do topo.

    A dificuldade de bater esse recorde reside no fato de que Cristiano Ronaldo defendeu as cores da seleção de Portugal ao longo de 23 anos, um período excepcional difícil de qualquer jogador repetir.

  • Os maiores artilheiros em jogos internacionais depois dos 30 anos

    A eficiência goleadora de Cristiano Ronaldo não diminuiu com o avanço da idade; pelo contrário, seus números indicam que ele se tornou ainda mais artilheiro durante a segunda metade de sua carreira.

    O craque português marcou 94 gols pela seleção de seu país após completar 30 anos, contra apenas 52 gols antes dessa idade, ou seja, ele anotou nesta fase quase o dobro de seus gols anteriores.

    Messi aparece logo atrás nesta lista, depois de ter marcado 68 gols pela Argentina após completar 30 anos.

    E a chance de quebrar o recorde de Cristiano Ronaldo parece extremamente difícil, especialmente porque apenas quatro jogadores na história do futebol marcaram 94 gols internacionais ou mais, independentemente de suas idades no momento em que marcaram esses gols.

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  • Os maiores artilheiros em número de partidas internacionais

    Cristiano Ronaldo conseguiu balançar as redes em 96 partidas diferentes pela seleção de Portugal, um número que reflete sua constância na hora de marcar ao longo de muitos anos.

    O feito não se limita à quantidade de gols que marcou, mas diz respeito também ao número de partidas em que conseguiu balançar as redes, uma marca que apenas Cristiano Ronaldo, Messi e Ali Daei alcançaram na história do futebol internacional.

  • Os maiores artilheiros contra diferentes seleções

    A marca goleadora de Cristiano Ronaldo se estendeu a 49 seleções diferentes, depois de ele ter conseguido balançar as redes desse número de adversários com a camisa de Portugal.

    O astro português supera Messi por três seleções nesse número, o que reflete sua capacidade de marcar diante de adversários de diferentes escolas futebolísticas e continentes.

    E embora o aumento do número de seleções participantes na Copa do Mundo possa oferecer às próximas gerações maiores oportunidades de enfrentar novos adversários, alcançar esse número seguirá sendo uma tarefa complexa, especialmente porque superá-lo exige disputar partidas contra um grande número de seleções, algo que também está ligado ao sorteio das eliminatórias e dos torneios internacionais.

  • Os maiores artilheiros em diferentes anos

    Cristiano Ronaldo marcou gols internacionais pela seleção de Portugal ao longo de 23 anos diferentes, uma conquista que reflete sua capacidade de manter o faro de artilheiro durante uma carreira que se estendeu por mais de duas décadas.

    E para que outro jogador consiga superar esse número, ele terá que começar sua carreira internacional ainda jovem e seguir até a casa dos 40 anos, marcando pelo menos um gol em cada ano, sem interrupção.

    Trata-se de um desafio excepcional, que não diz respeito apenas à duração da carreira, mas à capacidade de continuar marcando com regularidade durante todo esse período.

  • O maior artilheiro da história da Eurocopa

    Apesar de não ter alcançado o recorde histórico de gols em Copas do Mundo, Cristiano Ronaldo é o artilheiro isolado na história da Eurocopa, após marcar 14 gols em suas participações na competição.

    O capitão de Portugal leva uma vantagem de cinco gols sobre o francês Michel Platini, dono da segunda posição com 9 gols.

    Logo atrás aparecem o espanhol Álvaro Morata e o inglês Harry Kane, com 7 gols cada, mas eles terão 35 e 34 anos, respectivamente, no início da próxima edição do torneio.

    Kane pode ser o principal candidato a perseguir o recorde de Ronaldo, mas talvez não tenha mais do que uma oportunidade a mais, e, caso o próximo torneio seja o último dele, precisará marcar 8 gols para superar o recorde, algo que apenas Platini conseguiu em uma única edição.

    Além disso, Ronaldo é um dos apenas dois jogadores de linha que disputaram mais de 20 partidas na história do torneio, o que significa que qualquer jogador que queira se aproximar de sua marca de gols precisará de uma média de aproveitamento extremamente alta.

  • Os jogadores com mais partidas disputadas na história da Eurocopa

    Além de liderar a lista de artilheiros, Cristiano Ronaldo detém o recorde de jogador com mais participações em partidas da Eurocopa, após disputar 30 jogos no torneio.

    A dificuldade em superar esse feito reside no fato de que chegar à partida final exige disputar apenas 7 jogos, o que significa que qualquer jogador precisaria alcançar a final em pelo menos quatro edições consecutivas e, em seguida, disputar um jogo adicional, para conseguir ultrapassar o número do craque português.

    E a missão não parece fácil, especialmente porque a União das Federações Europeias de Futebol engavetou anteriormente os planos de expandir o torneio, o que significa que quebrar o recorde poderia exigir uma trajetória internacional de cerca de 20 anos, com a conquista de resultados expressivos em cada edição da qual o jogador participe.

  • Os maiores artilheiros de diferentes edições da Copa do Mundo

    Cristiano Ronaldo e Messi são os únicos jogadores de linha que disputaram 6 edições da Copa do Mundo, mas o astro português se destaca por um feito adicional: marcou gols em todas as seis edições que disputou.

    Repetir esse feito parece extremamente difícil, pois exige que qualquer jogador se mantenha nos gramados internacionais por quase duas décadas, garantindo a classificação da seleção de seu país para cada edição da Copa do Mundo e marcando em todas elas.

    E, como o torneio é realizado a cada quatro anos, simplesmente chegar a seis edições representa um desafio enorme, imagine marcar em cada uma delas.

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