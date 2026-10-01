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Febre de selfie grega de Xavi! Técnico da Holanda planeja mudança de posição de Van Dijk após defensor ficar fora
Holanda sofre baixa defensiva antes da viagem para a Grécia
O técnico da Holanda, Xavi Hernandez, enfrenta um dilema na escolha da defesa enquanto a seleção se prepara para encarar a líder do Grupo 2, a Grécia, no Estádio Toumba, em Tessalônica. O zagueiro Jan Paul van Hecke, peça-chave do setor, deixou a convocação após sofrer uma grave lesão no pé durante a vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia no domingo.
O defensor tentou treinar antes de a equipe viajar para a Grécia, mas dores fortes o obrigaram a retornar ao seu clube.
Xavi optou por não chamar um substituto de emergência, deixando o elenco com 23 jogadores para a partida.
- ANP
Xavi considera mudança tática para o capitão Van Dijk
Em sua entrevista coletiva pré-jogo, Xavi revelou que conversou com Virgil van Dijk sobre uma possível mudança de sua habitual função de zagueiro pelo lado esquerdo para a direita. Embora Van Dijk tradicionalmente prefira atuar pela esquerda, o treinador confirmou que o capitão está pronto para se adaptar pela equipe.
Jurrien Timber aparece como a opção alternativa para entrar diretamente na linha defensiva após provar que está em condições físicas de jogo.
"Ele sofreu uma pancada contra a Sérvia", explicou Xavi sobre Van Hecke. "Ele é um guerreiro, mas realmente não foi possível. Temos 23 jogadores, então há muitas opções. Van Dijk pode jogar perfeitamente pelo lado direito e, se a equipe precisar dele ali, ele estará lá pela equipe."
Timber está apto para jogar 90 minutos enquanto a Holanda se prepara para uma atmosfera hostil
Jurrien Timber, que ficou fora de compromissos anteriores da seleção por lesão, entrou como substituto contra a Sérvia e está totalmente liberado para começar jogando. Xavi espera um ambiente hostil e vibrante em Tessalônica, onde foram feitos mais de 100.000 pedidos de ingressos para o estádio com capacidade para 29.000 pessoas.
O técnico holandês elogiou a recente solidez defensiva da Grécia contra a Alemanha e sua ameaça no ataque.
Xavi observou que a apaixonada torcida da casa servirá como motivação extra para seus jogadores.
- ANP
Holanda busca a liderança do Grupo 2 em confronto decisivo
A Holanda está em segundo lugar no Grupo 2, com quatro pontos, após um empate contra a Alemanha e uma vitória sobre a Sérvia. Uma vitória em Thessaloniki faria a equipe de Xavi ultrapassar a Grécia na liderança da tabela.
Após a partida de quinta-feira, a seleção holandesa receberá a Sérvia em Eindhoven para encerrar a Data Fifa.
Xavi busca manter o embalo positivo com uma forte atuação fora de casa.
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