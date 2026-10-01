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Alvino Hanafi
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Febre de selfie grega de Xavi! Técnico da Holanda planeja mudança de posição de Van Dijk após defensor ficar fora

Países Baixos
Xavi Hernández
Grécia x Países Baixos
Grécia
Liga das Nações A

O técnico da Holanda, Xavi Hernandez, está avaliando suas opções defensivas depois que Jan Paul van Hecke foi obrigado a se retirar por causa de uma lesão no pé. O espanhol revelou que pode deslocar o capitão Virgil van Dijk para o lado direito da zaga ou escalar Jurrien Timber contra a Grécia.

  • Holanda sofre baixa defensiva antes da viagem para a Grécia

    O técnico da Holanda, Xavi Hernandez, enfrenta um dilema na escolha da defesa enquanto a seleção se prepara para encarar a líder do Grupo 2, a Grécia, no Estádio Toumba, em Tessalônica. O zagueiro Jan Paul van Hecke, peça-chave do setor, deixou a convocação após sofrer uma grave lesão no pé durante a vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia no domingo.

    O defensor tentou treinar antes de a equipe viajar para a Grécia, mas dores fortes o obrigaram a retornar ao seu clube.

    Xavi optou por não chamar um substituto de emergência, deixando o elenco com 23 jogadores para a partida.

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    Xavi considera mudança tática para o capitão Van Dijk

    Em sua entrevista coletiva pré-jogo, Xavi revelou que conversou com Virgil van Dijk sobre uma possível mudança de sua habitual função de zagueiro pelo lado esquerdo para a direita. Embora Van Dijk tradicionalmente prefira atuar pela esquerda, o treinador confirmou que o capitão está pronto para se adaptar pela equipe.

    Jurrien Timber aparece como a opção alternativa para entrar diretamente na linha defensiva após provar que está em condições físicas de jogo.

    "Ele sofreu uma pancada contra a Sérvia", explicou Xavi sobre Van Hecke. "Ele é um guerreiro, mas realmente não foi possível. Temos 23 jogadores, então há muitas opções. Van Dijk pode jogar perfeitamente pelo lado direito e, se a equipe precisar dele ali, ele estará lá pela equipe."

  • Timber está apto para jogar 90 minutos enquanto a Holanda se prepara para uma atmosfera hostil

    Jurrien Timber, que ficou fora de compromissos anteriores da seleção por lesão, entrou como substituto contra a Sérvia e está totalmente liberado para começar jogando. Xavi espera um ambiente hostil e vibrante em Tessalônica, onde foram feitos mais de 100.000 pedidos de ingressos para o estádio com capacidade para 29.000 pessoas.

    O técnico holandês elogiou a recente solidez defensiva da Grécia contra a Alemanha e sua ameaça no ataque.

    Xavi observou que a apaixonada torcida da casa servirá como motivação extra para seus jogadores.

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    Holanda busca a liderança do Grupo 2 em confronto decisivo

    A Holanda está em segundo lugar no Grupo 2, com quatro pontos, após um empate contra a Alemanha e uma vitória sobre a Sérvia. Uma vitória em Thessaloniki faria a equipe de Xavi ultrapassar a Grécia na liderança da tabela.

    Após a partida de quinta-feira, a seleção holandesa receberá a Sérvia em Eindhoven para encerrar a Data Fifa.

    Xavi busca manter o embalo positivo com uma forte atuação fora de casa.

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