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imago-sport-1081483838.jpgAlberto Gardin

Traduzido por

"Falar é fácil, fazer é mais difícil": Mourinho envia mensagem forte aos astros do Real Madrid e alerta contra a frustração

J. Mourinho
Vinicius Junior
J. Bellingham
K. Mbappe
F. Valverde
A. Tchouameni
Espanyol x Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
Y. Diomande
Rodri
Portugal
Brasil
England
França
Uruguai
Espanha
Marrocos
Costa do Marfim

Do Diomandé a Tchouaméni e Valverde até Vinícius, Mbappé e Bellingham: Special One revela os segredos

O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, falou sobre diversos assuntos relacionados à equipe durante a coletiva de imprensa que antecede o confronto contra o Espanyol, marcado para este sábado no estádio Stage Front, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol da temporada 2026-2027.

O Espanyol entra em campo com moral elevada, depois de iniciar sua trajetória na nova temporada com uma goleada sobre o Levante por três a zero, conquistando os primeiros três pontos e mantendo o gol intacto. A equipe catalã espera aproveitar os fatores casa e torcida para dar continuidade a seu forte início.

Por outro lado, o Real Madrid disputa sua primeira partida oficial fora de casa no Campeonato Espanhol nesta temporada, depois que seu confronto contra a Real Sociedad na rodada de abertura foi adiado, dentro de uma medida excepcional para conceder aos clubes mais afetados pela participação de seus jogadores na Copa do Mundo de 2026 um período adicional de recuperação e preparação.

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  • imago-sport-1081483951.jpgAlberto Gardin

    Mourinho elogia o Espanyol e fala sobre a preparação do Real Madrid

    Sobre o confronto com o Espanyol, Mourinho disse: «É uma equipe boa. Os times que são treinados pelo mesmo técnico por um longo período estão no auge da preparação, e têm uma rotina e uma dinâmica diferenciadas. Jogam bem e têm uma grande ambição».

    E o treinador do Real Madrid acrescentou: «Gostei muito da primeira partida deles. Têm três pontos, marcaram três gols sem sofrer nenhum, e a torcida está feliz. Estamos preparados para o que vamos enfrentar».

    Sobre o seu sentimento antes do início da temporada, ele explicou: «Estou bem e tranquilo. É mais uma temporada. É difícil preparar a equipe em grupos diferentes, pois alguns jogadores fizeram 36 sessões de treino e 6 partidas, enquanto outros disputaram poucas partidas e um número limitado de treinos».

    E prosseguiu: «Consegui preparar treinos variados para todos, e estou muito feliz com a situação atual. Se você me perguntar se eu gostaria de ter uma semana a mais, a resposta é sim, mas estamos cansados dos amistosos. Queremos partidas de verdade».

    E esclareceu: «Os jogadores que se lesionaram na temporada passada ficarão fora por um longo período, e não espero o retorno deles em duas ou três semanas. O único ausente desta partida que não estava com a equipe na temporada passada é Endrick».

    Sobre a situação de Tchouaméni, disse: «Ele está bem, mas precisa treinar hoje, amanhã e no domingo para acelerar a sua recuperação. Chegou em uma condição que não lhe permite estar totalmente pronto para esta partida».

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  • imago-sport-1081482192.jpgAlberto Gardin

    Mourinho comenta declarações de Diomande e desentendimento entre Tchouaméni e Valverde

    Sobre a pressão que cerca sua chegada ao Real Madrid, Mourinho disse: «Não chamo isso de pressão, chamo de entusiasmo. É um sentimento positivo, e no dia em que eu não sentir esse entusiasmo, haverá algo de errado».

    E acrescentou: «Não sinto pressão nas primeiras partidas ou nas partidas de futebol em geral. Tenho muita confiança no trabalho que realizamos, e confiança na ambição dos jogadores, em sua mentalidade e na paixão que demonstram para mim. É uma partida difícil, mas amanhã, quando viajarmos, faremos isso com a certeza de que voltaremos com os três pontos».

    Sobre as declarações de Diomande, nas quais afirmou estar pronto para morrer por Mourinho, o treinador português disse: «Sem levar suas palavras ao pé da letra, é uma expressão que me agrada. Eu preferiria que ele tivesse dito que está pronto para morrer pela equipe, pelo Real Madrid, mas entendo o que ele quer dizer quando menciona meu nome».

    E esclareceu: «Falar é fácil, mas agir é mais difícil. As ações de Diomande não são diferentes do que vejo em todos. Vejo-os comprometidos e com vontade de fazer o certo. A equipe está crescendo e está coesa. Não somos uma equipe perfeita, e nenhuma equipe é. Não acredito que eu vá evitar os problemas, eles virão inevitavelmente, mas, em essência, a equipe é forte. A mensagem de Diomande é dirigida a todos».

    Mourinho falou sobre a relação entre Tchouaméni e Federico Valverde, dizendo: «Cheguei com muitas informações. Estou aqui há três anos, tenho meus conhecidos, e vocês, na imprensa, também têm os seus. Fiquei sabendo de muitas coisas, e não apenas da questão de Tchouaméni e Federico. Decidi começar do zero, e de uma posição privilegiada, claro».

    E prosseguiu: «Não precisei conversar com Tchouaméni. Vi tudo normal. Se vocês me contassem o que aconteceu na temporada passada sem que eu conhecesse o problema, e depois eu visse como eles interagem agora, não conseguiria imaginar o que aconteceu. Não se trata de fazer as pazes, trata-se da normalidade, da amizade e da cooperação, como se nada tivesse acontecido».

  • imago-sport-1081482536.jpgAlberto Gardin

    Os critérios de uma temporada bem-sucedida: elogios aos líderes do Real Madrid

    Sobre os critérios de uma temporada bem-sucedida com o Real Madrid, Mourinho disse: «Há muitas maneiras de encarar isso, mas a única maneira prática é focar nos resultados».

    E acrescentou: «Você pode evoluir bastante em diversos níveis, ampliar a estrutura, e há muitas coisas que precisam ser mudadas, mas os resultados são o que mais importa. Temos três títulos, além de um título menor. Terminar a temporada sem taças no Real Madrid não é uma temporada bem-sucedida».

    Mourinho revelou que dará a alguns jogadores da academia uma oportunidade com o time principal, dizendo: «Cistero, Ceria e Rivas vão para o banco de reservas amanhã. Não temos um elenco grande, e esses jogadores ficaram ausentes por um longo período. Prefiro trabalhar com no máximo 22 jogadores. Eles ocupam as vagas disponíveis e colaboram conosco de forma excelente».

    E acrescentou: «Quero motivar os jogadores jovens deixando claro que a oportunidade está aberta para eles. Esta semana é a vez desses três, e haverá mais. Há algo que gosto de fazer, que é valorizado na academia, e acredito que isso motivará os jogadores».

    Sobre os líderes do time, Mourinho disse: «Estou satisfeito com todos. Acredito que os líderes também começaram a me conhecer. Eles têm capacidade de observação, de análise e de me entender bem. E eu não falo para me apresentar por meio das minhas palavras, mas sim quero que eles me conheçam por meio da análise deles. Os líderes estão em processo de liderança, e há uma unidade entre os membros do time e um profundo sentimento de empatia».

    E prosseguiu: «Nos reunimos com a comissão técnica toda manhã às oito. E quem esteve presente nos disse que vê um time que tem um tipo diferente de empatia. Os líderes ainda não precisaram liderar em um momento difícil, mas isso virá, e veremos quando acontecer. Os jogadores me ajudam a evitar problemas, e o time ajuda os líderes a desfrutar de um período de reflexão e tranquilidade».

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  • imago-sport-1081483947.jpgAlberto Gardin

    Mourinho alerta sobre a frustração e não sente saudades do passado

    O português falou sobre a necessidade de seus jogadores lidarem com a frustração, afirmando: «Não podemos abrir mão do que é inegociável. O comprometimento é fundamental em cada partida, e temos que superar os momentos de frustração, seja pelos resultados ou pela frustração pessoal. E sei que muitos deles vão se sentir frustrados, porque será a primeira vez que serei obrigado a escolher, quando um jogador começa a partida enquanto outro fica no banco de reservas».

    E esclareceu: «Eles têm que lidar com isso de forma individual e coletiva. Não posso começar a partida com 15 jogadores, apenas 11 jogadores podem jogar. Espero que seja difícil, porque eles dão o máximo de si. E no dia em que o desempenho de algum deles cair por causa da frustração, a decisão será fácil para mim».

    Sobre as tarefas defensivas que exige dos atacantes do Real Madrid, Mourinho disse: «A coisa muda conforme a partida e o adversário. Você tem que defender com 11 jogadores. E se a equipe nos pressiona em nosso próprio campo, todos nós temos que defender. E se estamos jogando no campo deles, temos que jogar e pressionar».

    E esclareceu: «Há mais de uma maneira, uma delas é a pressão e a outra é fechar os espaços. Alguns jogadores terão que pressionar com força, e outros terão que fechar os espaços. E a ideia de que alguns jogadores defendam enquanto outros apenas esperam a bola não funciona. A reação de todos sempre foi excelente, e não há nenhum problema».

    Sobre sua experiência com o Real Madrid à distância ao longo dos últimos anos, disse: «Não sou do tipo que fica remoendo o passado ou sente saudade. Deixei Portugal há 20 anos, e só voltei por alguns meses no ano passado».

    E acrescentou: «Não tenho muito do que sentir falta, e não penso no que deixo para trás. Cada título com o Real Madrid vinha acompanhado de uma ligação do presidente, e eu sempre respondia: não, isso não me diz respeito. Fico feliz que meu trabalho tenha tido um impacto positivo, mas os títulos pertencem a Carlo, a Zidane, aos jogadores e às torcidas. Sempre com alegria».

  • FBL-FRIENDLY-SCHALKE-REAL MADRIDAFP

    Mourinho elogia a renovação de contrato de Vinícius

    Sobre a renovação do contrato de Vinícius Júnior, Mourinho disse: «Não foi uma surpresa. Quando me explicaram a situação, minha primeira pergunta foi: ele quer ficar ou não? Disseram-me que ele quer ficar, e senti alívio. Não quero especular sobre sua posição ou se ele está entre os dez melhores jogadores, mas ele é um dos melhores, e os melhores precisam estar aqui».

    Sobre sua compreensão do que Vinícius quer, Mourinho esclareceu: «Não sei o motivo, talvez ele tivesse um problema anterior, não sei. O que vejo é seu desejo de vencer, ele sabe o que eu quero, sem dúvida. Acredito que ele está feliz e à vontade com a forma como nos preparamos para as partidas, e quer vencer desde o primeiro dia. Antes de sua assinatura, toda conversa curta terminava com a frase: vamos melhorar, vamos voltar a vencer, seremos felizes. Esse sempre foi seu objetivo».

    Sobre quando sua marca aparecerá por completo na equipe, disse: «Este é meu time agora, nos bons e maus momentos. E se estamos falando do conceito de equipe ideal, ela não existe. Acredito que temos de melhorar diariamente. Gosto das equipes com as quais o mesmo treinador permanece por dois ou três anos, porque isso desenvolve o time por meio do acúmulo de informações e do entendimento».

    E esclareceu: «A equipe sempre tem espaço para evoluir, e ainda temos um longo caminho pela frente. A concorrência não vai nos esperar, e temos uma partida decisiva. Quando disse que o melhor ainda não veio, vocês pensavam nos jogadores, mas eu me referia às partidas. Jogamos os amistosos com seriedade, e agora que há pontos em jogo, temos de dar o nosso máximo».

  • imago-sport-1081483851.jpgAlberto Gardin

    Mourinho fala sobre o trio Vinícius, Mbappé e Bellingham

    Sobre ter uma escalação ideal de 11 jogadores, Mourinho disse: «Os jogadores já sabem quem vai jogar. Eu não sou do tipo que esconde as coisas, e eles sabem. Talvez a informação chegue até vocês dentro de duas horas, mas eu não vou revelá-la».

    E acrescentou: «Não tenho uma escalação titular ideal, e se tivesse, não a quereria. Quero manter a porta da competição aberta. Há muitos jogos, e teremos partidas a cada três dias. Depois os jogadores saem de férias por três semanas, e quando voltam você não sabe qual é o nível de prontidão deles».

    E prosseguiu: «Sabemos como queremos construir nossa defesa, pressioná-la e reforçá-la. Sabemos como jogar diante de equipes com sistemas diferentes, e estamos construindo a consciência tática. E se estamos falando de jogadores de altíssimo nível como Trent, Dumfries, Cucurella e Carreras, é impossível que um deles jogue 50 minutos e o outro 10 minutos. Isso não é possível, porque temos uma qualidade muito alta».

    Sobre a necessidade de o Real Madrid contar com um novo jogador no meio-campo, disse: «Não acho que tenhamos uma carência. Rodri teria sido uma grande contratação, mas temos Tchouaméni, Bernardo e Arda, e com o passar do tempo ele conseguirá jogar nessas posições. E não temos nenhum problema».

    Sobre a possibilidade de reunir Vinícius, Mbappé e Bellingham, Mourinho disse: «São jogadores incríveis, e querem jogar com jogadores incríveis. Os grandes jogadores se sentem frustrados quando jogam com atletas que não estão no mesmo nível».

    E acrescentou: «O encaixe tático pode ser mais difícil. Ancelotti encontrou a escalação ideal da seleção brasileira para Vinícius, Deschamps para Kylian e Tuchel para Jude, mas é difícil encontrar a escalação ideal de Mourinho para os três juntos. Ainda assim, eles precisam fazer isso, porque acreditam na própria capacidade de apresentar um bom desempenho. São jogadores de altíssimo nível, e suas posições não se chocam. Vamos fazer uma grande temporada com eles».

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  • imago-sport-1081162662.jpgKirchner-Media

    Mourinho revela os motivos da mudança em sua comissão técnica

    Sobre suas escolhas para a comissão técnica e a exclusão de alguns nomes, Mourinho disse: «Ingressar em um novo clube é sempre algo difícil. Tento fazer o menor número possível de mudanças e contar com pessoas que me ajudem a implantar uma mentalidade e um método de trabalho específicos. Procuro atrair pessoas em quem confio muito. Temos sete analistas, e recorri a apenas um, e estou muito satisfeito com isso».

    E esclareceu: «No que diz respeito às ciências do esporte, aos dados, à gestão de esforço e à individualização, recorri a apenas uma pessoa. As pessoas que já estavam aqui também evoluíram e se adaptaram ao nosso jeito de trabalhar».

    Sobre Sami, disse: «Em cada clube, prefiro ter alguém de dentro da organização. No meu primeiro período foi Aitor, atual campeão do mundo. Pensei em jogadores do Real Madrid da minha época que tinham as características de que gosto».

    E prosseguiu: «Xabi é um treinador de altíssimo nível, e Álvaro é um treinador de altíssimo nível, e Modric ainda joga, e Granero é empresário. Reduzi as opções a dois ou três nomes».

    E acrescentou: «Na minha primeira conversa com ele, eu quis conhecer as coisas. Ele me disse: se eu tiver que ir embora amanhã, irei embora amanhã. Ele entende a mentalidade, tem uma boa relação com os jogadores e está melhorando muito dentro de campo».

    Sobre os demais nomes, disse: «Quanto às outras pessoas que estiveram comigo no Benfica, são pessoas em quem confio. Uma delas se concentra mais na organização do ataque, e a outra nas bolas paradas».

    Mourinho concluiu: «Lopes e Nuno me decepcionaram. Não conheço Lopes pessoalmente nem sei como ele trabalha. Talvez eu tenha feito algo que não deveria ter feito. Esta era uma parte essencial da equipe, e eu queria alguém que trabalhasse comigo agora».

    E acrescentou: «A situação não era como há dez anos. A equipe é formada por 11 jogadores, e por isso decidi fazer uma mudança. Achei que Pinto e Silva poderiam ser perfeitamente adequados. Eles têm habilidades diferentes, áreas de experiência diferentes e estilos diferentes. E estou muito satisfeito com o nosso jeito de trabalhar. Temos uma boa comissão e bons jogadores, e se as coisas não derem certo, o técnico é o mau da história».

  • imago-sport-1081481972.jpgAlberto Gardin

    Que conselho o Mourinho de 2013 daria ao Mourinho de hoje?

    Um dos jornalistas fez uma pergunta a José Mourinho, atual treinador do Real Madrid, sobre o conselho que ele daria a si mesmo quando era técnico da equipe em 2013. Ele respondeu: «Boa pergunta, filosófica e difícil. Veja, é simplesmente o seguinte: o Mourinho de hoje é quem pode aconselhar o Mourinho de 2013. O Mourinho de 2013 não está em condições de fazer isso».

    E acrescentou: «Você é quem aconselha seu pai, ou seu pai é quem aconselha você? Você deve sempre manter a calma. Para mim, a calma se tornou mais fácil do que era há cinco, dez ou até vinte anos».

    E continuou, com ironia: «Você pode me dizer que ainda recebo cartões vermelhos a cada temporada, mas não estou falando desse tipo de calma. E se você multiplicar 24 por 7, terá longas horas de futebol. Durante essas horas, você precisa manter a calma. Estou melhor do que era quando cheguei, e melhor do que era quando saí. Essa é a essência da questão».

    Sobre a partida contra o Benfica na temporada passada, Mourinho disse: «Fiquei na garagem durante aquela partida, e a assisti do ônibus. Mas, brincadeiras à parte, não tive nenhum contato. Foi uma partida importante tanto para o Real Madrid quanto para o Benfica, e não me comuniquei com ninguém».

    E sobre quando ocorreu o primeiro contato com o Real Madrid, disse: «No início, havia rumores, e depois veio o contato. Primeiro houve o contato, depois a conversa, depois os rumores e as notícias. Agora a situação está invertida. E todo ano surge um rumor, ao qual eu não dava muita atenção. Quando o Real Madrid entrou em contato comigo, já tínhamos sido eliminados da competição, e isso foi próximo do fim da temporada. Foi então que me perguntaram se eu estava interessado ou não, e acredito que isso foi durante as duas últimas partidas do Benfica».

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