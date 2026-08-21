O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, falou sobre diversos assuntos relacionados à equipe durante a coletiva de imprensa que antecede o confronto contra o Espanyol, marcado para este sábado no estádio Stage Front, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol da temporada 2026-2027.
O Espanyol entra em campo com moral elevada, depois de iniciar sua trajetória na nova temporada com uma goleada sobre o Levante por três a zero, conquistando os primeiros três pontos e mantendo o gol intacto. A equipe catalã espera aproveitar os fatores casa e torcida para dar continuidade a seu forte início.
Por outro lado, o Real Madrid disputa sua primeira partida oficial fora de casa no Campeonato Espanhol nesta temporada, depois que seu confronto contra a Real Sociedad na rodada de abertura foi adiado, dentro de uma medida excepcional para conceder aos clubes mais afetados pela participação de seus jogadores na Copa do Mundo de 2026 um período adicional de recuperação e preparação.
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