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Luis Felipe Gonçalves

Fala de Gabriel Paulista aumenta pressão sobre Stabile e expõe tensão nos bastidores do Corinthians

Corinthians
Gabriel Paulista
C. Seedorf
Brasileirão

Desabafo do zagueiro após a goleada no Dérbi ampliou o desgaste com a presidência, enquanto o Conselho Deliberativo cobra explicações sobre a situação do clube

A goleada por 4 a 1 para o Palmeiras, no Nubank Parque, agravou a crise interna do Corinthians. As declarações de Gabriel Paulista após o Dérbi repercutiram entre dirigentes e funcionários e evidenciaram o desgaste entre o elenco e o presidente Osmar Stabile, em meio a atrasos financeiros e questionamentos sobre a condução do clube.

Segundo o ge, pessoas ligadas ao departamento de futebol avaliam que os jogadores perderam a confiança no mandatário. Entre as principais reclamações estão compromissos assumidos pela presidência que não são cumpridos dentro dos prazos, além de pendências financeiras que afetam o ambiente de trabalho.

Embora o desabafo de Gabriel também tenha repercutido sobre a gestão do futebol, a relação dos atletas com o executivo Marcelo Paz é descrita como respeitosa e amistosa. Stabile, por outro lado, foi o principal alvo das críticas do zagueiro.

O cenário também ficou mais delicado após a demissão de Fernando Diniz, na semana passada. A saída do treinador, depois da sétima derrota consecutiva do Corinthians no Brasileirão, desagradou a parte do elenco, que questionou a decisão tomada após um longo período sem jogos e uma atuação considerada positiva diante do Internacional, apesar do resultado negativo.

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  • imago-sport-1084433632.jpgZUMA Press Wire

    Desgaste nos bastidores

    Na avaliação de jogadores, a demissão de Diniz reforçou a percepção de falta de convicção na condução do futebol. Entre funcionários do clube, há também a avaliação de que uma presença mais frequente de Stabile no CT Joaquim Grava poderia aproximar o presidente das dificuldades enfrentadas diariamente pelo elenco.

    Após a derrota para o Palmeiras, Gabriel Paulista afirmou que não vê o mesmo respaldo da diretoria que encontrou em outros clubes ao longo da carreira. O zagueiro cobrou proteção aos atletas e criticou o descumprimento de obrigações financeiras.

    “Em todos os clubes em que joguei, nessa situação que passei, a diretoria sempre protegeu os atletas, dava a vida para defender os jogadores. Aqui no Corinthians eu não vejo isso, não vejo nenhuma proteção”, declarou.

    O defensor também ressaltou que os problemas financeiros interferem diretamente no ambiente de trabalho e cobrou regularidade nos pagamentos.

    “A gente precisa de proteção. Precisa que pague o salário, que deixe funcionário com salário pago. Isso afeta. É uma vergonha para o clube que é o Corinthians”, completou.

    De acordo com as informações divulgadas, o Corinthians acumula dois meses de atrasos em direitos de imagem, férias e premiações devidas ao elenco. Gabriel, apesar das críticas, demonstrou confiança na capacidade de reação dos jogadores e pediu união para afastar a equipe da parte inferior da tabela.

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  • imago-sport-1082557241.jpgBrazil Photo Press

    Convocado para explicações

    A crise ganhou um novo capítulo com a convocação de uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Corinthians para a próxima sexta-feira. O encontro prevê esclarecimentos de Osmar Stabile sobre a situação financeira e administrativa do clube, em meio à repercussão das declarações de Gabriel Paulista.

    O documento foi assinado por Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho, e distribuído aos conselheiros na segunda-feira. A pauta inclui dívidas tributárias e trabalhistas, atrasos na folha de pagamento, o processo de intervenção, a gestão do futebol, a execução orçamentária e as negociações com a Caixa para quitar a dívida da Neo Química Arena.

    A convocação cita expressamente as declarações do zagueiro e a necessidade de esclarecimentos formais da diretoria diante das reclamações sobre a falta de respaldo institucional aos atletas e o cumprimento das obrigações financeiras.

    A reunião será realizada no Parque São Jorge. A primeira chamada está marcada para as 18h, com a presença de metade mais um dos integrantes do Conselho; a segunda ocorrerá às 19h, com qualquer número de conselheiros. A convocação prevê a participação de Stabile e de diretores das áreas envolvidas, sem detalhar quais dirigentes serão chamados a prestar esclarecimentos.

  • Franco Baresi's Funeral Is Held At Basilica di Sant'AmbrogioGetty Images Sport

    Momento turbulento

    O Corinthians tenta reorganizar o ambiente interno enquanto atravessa uma sequência de resultados negativos. Sem vencer há oito rodadas no Brasileirão, a equipe volta a campo na próxima segunda-feira, contra o Vitória, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada.

    O confronto marcará a estreia de Clarence Seedorf no comando da equipe. O treinador holandês desembarcou em São Paulo com a missão de mudar a dinâmica do elenco e recuperar a confiança dos jogadores em meio à crise esportiva e financeira.

    Segundo o UOL, o ambiente interno é considerado extremamente delicado, com divergências entre atletas e outros profissionais sobre a maneira como o grupo tem lidado com as derrotas e, sobretudo, com as pendências salariais.

    Seedorf chega com autonomia para promover as mudanças que considerar necessárias, inclusive aquelas que possam provocar impacto nos bastidores. A princípio, o novo comandante conta com o apoio do departamento de futebol e da diretoria para implementar suas ideias.

    Com 32 pontos, o Corinthians ocupa a 16ª colocação do Brasileirão e tem a mesma pontuação do Internacional, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. A pressão por uma reação imediata aumenta tanto dentro de campo quanto nos bastidores.

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