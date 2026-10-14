Fala de Gabriel Paulista aumenta pressão sobre Stabile e expõe tensão nos bastidores do Corinthians

A goleada por 4 a 1 para o Palmeiras, no Nubank Parque, agravou a crise interna do Corinthians. As declarações de Gabriel Paulista após o Dérbi repercutiram entre dirigentes e funcionários e evidenciaram o desgaste entre o elenco e o presidente Osmar Stabile, em meio a atrasos financeiros e questionamentos sobre a condução do clube.

Segundo o ge, pessoas ligadas ao departamento de futebol avaliam que os jogadores perderam a confiança no mandatário. Entre as principais reclamações estão compromissos assumidos pela presidência que não são cumpridos dentro dos prazos, além de pendências financeiras que afetam o ambiente de trabalho.

Embora o desabafo de Gabriel também tenha repercutido sobre a gestão do futebol, a relação dos atletas com o executivo Marcelo Paz é descrita como respeitosa e amistosa. Stabile, por outro lado, foi o principal alvo das críticas do zagueiro.

O cenário também ficou mais delicado após a demissão de Fernando Diniz, na semana passada. A saída do treinador, depois da sétima derrota consecutiva do Corinthians no Brasileirão, desagradou a parte do elenco, que questionou a decisão tomada após um longo período sem jogos e uma atuação considerada positiva diante do Internacional, apesar do resultado negativo.