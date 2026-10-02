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FA se pronuncia após veredicto de culpa do Manchester City, enquanto preocupações com a "integridade" abalam a Premier League
Grandes irregularidades financeiras descobertas
Uma comissão independente concluiu recentemente que o Manchester City utilizou mais de £830 milhões em financiamento disfarçado para inflar artificialmente as receitas do clube. Esse elaborado esquema financeiro foi concebido para contornar as rígidas regulamentações estabelecidas tanto pela Premier League quanto pela Uefa.
A decisão de 40 páginas, publicada na terça-feira, detalhou como o clube orquestrou uma série de acordos "simulados" para driblar as regras. Executivos do City argumentaram que a assistência financeira se originou do Abu Dhabi Crown Prince Court (CPC) para ajudar patrocinadores a cumprir suas obrigações, e não diretamente do Abu Dhabi United Group (ADUG), do proprietário Sheikh Mansour.
No entanto, a comissão rejeitou veementemente essa defesa. O grupo descartou por completo a versão do clube, classificando a explicação do CPC como definitivamente "falsa" e expondo a natureza elaborada da ocultação financeira. Ao explicar sua rejeição à defesa do City, o painel afirmou: "Concluímos que essa era uma 'explicação' que o clube havia inventado muito depois dos fatos, em uma tentativa de obscurecer e ocultar a realidade do esquema de financiamento disfarçado."
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FA promete possível ação
Em resposta à decisão, a Associação de Futebol divulgou um comunicado firme abordando a gravidade da situação. A entidade deixou claro que está acompanhando de perto as consequências do caso e não descartou suas próprias medidas disciplinares.
"A decisão da Comissão Independente tem implicações significativas para a integridade do jogo", diz o comunicado oficial da FA. "Estamos analisando cuidadosamente a decisão e suas implicações e tomaremos medidas quando apropriado."
Reconhecendo a batalha judicial em andamento, a organização acrescentou: "Como os procedimentos entre a Premier League e o Manchester City Football Club seguem em andamento, não pretendemos fazer mais comentários neste momento. No entanto, continuaremos monitorando os desdobramentos de perto."
Patrocinadores e proprietários entrelaçados
Os efeitos em cadeia do veredicto de culpa já estão se estendendo para além da diretoria do Etihad Stadium. No centro da controvérsia estão os principais parceiros comerciais do clube, cujas transações financeiras foram colocadas firmemente sob escrutínio durante a investigação.
A Etihad Airways, principal patrocinadora do City, agora está avaliando uma retaliação judicial contra a Premier League. A companhia aérea pertence a um fundo de investimento de Abu Dhabi presidido pelo irmão do Sheikh Mansour, destacando as relações profundamente interligadas que a comissão independente analisou.
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Prazo de recurso se aproximando
O Manchester City agora enfrenta uma corrida contra o tempo para montar sua reação judicial. O clube já confirmou sua intenção de contestar as acusações, com a sexta-feira, 2 de outubro, marcando o prazo rigoroso para apresentar formalmente seu recurso.
A próxima batalha judicial, sem dúvida, vai se concentrar nas origens do financiamento dos patrocinadores e na defesa da CPC rejeitada. Até que o processo de recurso chegue a uma conclusão, a sombra de uma possível ação da FA continuará pairando sobre os campeões ingleses.
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