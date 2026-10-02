Uma comissão independente concluiu recentemente que o Manchester City utilizou mais de £830 milhões em financiamento disfarçado para inflar artificialmente as receitas do clube. Esse elaborado esquema financeiro foi concebido para contornar as rígidas regulamentações estabelecidas tanto pela Premier League quanto pela Uefa.

A decisão de 40 páginas, publicada na terça-feira, detalhou como o clube orquestrou uma série de acordos "simulados" para driblar as regras. Executivos do City argumentaram que a assistência financeira se originou do Abu Dhabi Crown Prince Court (CPC) para ajudar patrocinadores a cumprir suas obrigações, e não diretamente do Abu Dhabi United Group (ADUG), do proprietário Sheikh Mansour.

No entanto, a comissão rejeitou veementemente essa defesa. O grupo descartou por completo a versão do clube, classificando a explicação do CPC como definitivamente "falsa" e expondo a natureza elaborada da ocultação financeira. Ao explicar sua rejeição à defesa do City, o painel afirmou: "Concluímos que essa era uma 'explicação' que o clube havia inventado muito depois dos fatos, em uma tentativa de obscurecer e ocultar a realidade do esquema de financiamento disfarçado."



