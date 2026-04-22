"Durante muito tempo, o placar ficou em 1 a 0. Mark Flekken fez defesas excelentes, sinceramente. Poderíamos ter aproveitado uma ou outra chance mais cedo, mas deixamos algumas oportunidades escapar", disse Neuer após a partida na noite de quarta-feira, em entrevista à Sky.
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"Excelente, sinceramente": Manuel Neuer, do Bayern de Munique, está encantado com uma estrela do Leverkusen
Flekken frustrou algumas boas oportunidades do Bayern, garantindo assim que a semifinal da Copa permanecesse emocionante até o final. Aos 22 minutos, o goleiro do Leverkusen teve que se render quando Harry Kane abriu o placar para os visitantes. Graças às defesas de Flekken, o Bayer ainda manteve a esperança de chegar à final por muito tempo; só logo antes do apito final é que Luis Diaz selou o resultado com o gol que fechou o placar em 2 a 0.
“Mark Flekken nos manteve na partida”, elogiou o técnico do Leverkusen, Kasper Hjulmand, ao seu goleiro. Flekken, que atuou por cinco anos no SC Freiburg, foi transferido do FC Brentford para o Bayer 04 no verão passado por 11 milhões de euros. No Werkself, o goleiro da seleção holandesa, atualmente o segundo goleiro da Oranje, tem contrato até 2028.
No entanto, o próprio Flekken disse à Sky que essa não foi sua melhor partida desde que chegou ao Leverkusen. Ele afirmou que sua melhor atuação com a camisa do Bayer foi na vitória por 2 a 0 sobre o Manchester City na fase de grupos da Liga dos Campeões, no final de novembro. “Naquela ocasião vencemos, hoje perdemos – por isso não pode ter sido a melhor partida”, disse o jogador de 32 anos.
- AFP
FC Bayern de volta à final da Copa da Alemanha: “Isso me irritou”
Enquanto isso, devido ao domínio da equipe da Baviera, Neuer passou uma noite bastante tranquila na maior parte do tempo, mas foi chamado à ação de vez em quando. Foi o que aconteceu, por exemplo, aos 52 minutos, quando ele defendeu com bravura um chute de Nathan Tella, impedindo assim que o Leverkusen empatasse o jogo.
“Para mim, o importante é simplesmente participar do jogo e manter a concentração. Isso me lembra um pouco os velhos tempos, quando eu só tinha uma ou outra situação durante a partida e precisava simplesmente estar presente. Foi assim também hoje, no segundo tempo”, explicou Neuer.
No entanto, o goleiro de 40 anos não quis revelar se renovará seu contrato, que expira no final da temporada, e se ficará mais um ano no Bayern: “Vocês podem tentar me convencer, mas é claro que não vou anunciar nada agora. No momento, as coisas estão indo bem, é divertido”, disse o ex-goleiro da seleção alemã, mantendo-se discreto.
Neuer, por sua vez, demonstrou grande alegria por estar novamente com o Bayern na final da Copa da Alemanha pela primeira vez desde 2020, que será disputada no dia 23 de maio no Estádio Olímpico de Berlim. “Para alguém que sabe o quanto esse jogo é especial, isso definitivamente me incomodava”, disse Neuer sobre a longa ausência de Munique na final da Copa. “A Copa é algo especial para todos nós, tem um clima especial. Queríamos muito chegar lá e, felizmente, conseguimos.”
Quem o FCB enfrentará em Berlim no final de maio será decidido na noite de quinta-feira. Nessa ocasião, o VfB Stuttgart e o SC Freiburg se enfrentarão na segunda semifinal pela segunda vaga na final.
Os próximos jogos do FC Bayern de Munique
Data
Jogo
Competição
Sábado, 25 de abril
FSV Mainz 05 x FC Bayern
Bundesliga
Terça-feira, 28 de abril
Paris Saint-Germain x FC Bayern
Liga dos Campeões
Sábado, 2 de maio
FC Bayern x 1. FC Heidenheim
Bundesliga
Quarta-feira, 6 de maio
FC Bayern x Paris Saint-Germain
Liga dos Campeões