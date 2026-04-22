"Excelente, sinceramente": Manuel Neuer, do Bayern de Munique, está encantado com uma estrela do Leverkusen

Enquanto isso, devido ao domínio da equipe da Baviera, Neuer passou uma noite bastante tranquila na maior parte do tempo, mas foi chamado à ação de vez em quando. Foi o que aconteceu, por exemplo, aos 52 minutos, quando ele defendeu com bravura um chute de Nathan Tella, impedindo assim que o Leverkusen empatasse o jogo.

“Para mim, o importante é simplesmente participar do jogo e manter a concentração. Isso me lembra um pouco os velhos tempos, quando eu só tinha uma ou outra situação durante a partida e precisava simplesmente estar presente. Foi assim também hoje, no segundo tempo”, explicou Neuer.

No entanto, o goleiro de 40 anos não quis revelar se renovará seu contrato, que expira no final da temporada, e se ficará mais um ano no Bayern: “Vocês podem tentar me convencer, mas é claro que não vou anunciar nada agora. No momento, as coisas estão indo bem, é divertido”, disse o ex-goleiro da seleção alemã, mantendo-se discreto.

Neuer, por sua vez, demonstrou grande alegria por estar novamente com o Bayern na final da Copa da Alemanha pela primeira vez desde 2020, que será disputada no dia 23 de maio no Estádio Olímpico de Berlim. “Para alguém que sabe o quanto esse jogo é especial, isso definitivamente me incomodava”, disse Neuer sobre a longa ausência de Munique na final da Copa. “A Copa é algo especial para todos nós, tem um clima especial. Queríamos muito chegar lá e, felizmente, conseguimos.”

Quem o FCB enfrentará em Berlim no final de maio será decidido na noite de quinta-feira. Nessa ocasião, o VfB Stuttgart e o SC Freiburg se enfrentarão na segunda semifinal pela segunda vaga na final.