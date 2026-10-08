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Ex-zagueiro de Manchester United e Inter, Darmian acerta com o Bologna em transferência sem custos
Darmian garante retorno à Serie A
O Bologna confirmou oficialmente a contratação do experiente lateral Darmian, trazendo o ex-jogador de Manchester United e Inter de volta à Serie A em transferência sem custos. Aos 36 anos, ele chega com vasta experiência na elite do futebol italiano, tendo feito anteriormente seis partidas pelo Milan, 16 pelo Palermo, 151 pelo Torino, 37 pelo Parma e 218 pela Inter.
O acordo representa um reforço significativo para o Bologna, que foi ao mercado após um duro golpe com uma grave lesão em seu setor defensivo. O defensor versátil assinou contrato que o manterá no Stadio Renato Dall'Ara até o fim da temporada 2026-27. Segundo a Football Italia, o acerto também inclui uma cláusula específica que permitiria ao clube estender sua permanência por mais 12 meses caso ele atinja determinadas metas de desempenho durante seu primeiro ano.
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Uma carreira ilustre continua
A oportunidade surgiu após uma grave lesão do lateral-direito do Bologna Emil Holm, que sofreu o problema enquanto estava a serviço da seleção da Suécia durante a pausa de setembro-outubro. Holm מאז passou por cirurgia e deve ficar afastado entre quatro e seis meses, abrindo caminho para Darmian retornar à Serie A após pouco mais de três meses como agente livre.
Apesar da idade, Darmian segue sendo uma figura muito respeitada no futebol europeu graças à sua confiabilidade e inteligência tática. Durante sua passagem vitoriosa pela Inter, ele somou 218 partidas em todas as competições e se consolidou como peça-chave na recente era de domínio do clube. Sua coleção de troféus é notavelmente recheada, com três títulos da Serie A, três troféus da Coppa Italia e três medalhas de campeão da Supercoppa Italiana conquistadas em seu período em Milão.
Além do sucesso no cenário doméstico, o ex-jogador do Torino também disputou duas finais da Champions League, em 2023 e 2025, embora a Inter tenha terminado como vice-campeã em ambas as ocasiões.
Pronto para ação imediata
Darmian não terá muito tempo para se adaptar ao novo ambiente, já que deve ser integrado imediatamente ao elenco para os jogos. O veterano está à disposição para ser relacionado para o próximo compromisso de liga do Bologna, uma desafiadora partida fora de casa contra o Lecce na tarde de domingo.
Antes da transferência, relatos indicavam que o experiente lateral atraiu o interesse de vários clubes recém-promovidos ao deixar a Inter e chegou até a receber uma oferta para assumir um cargo fora das quatro linhas nos bastidores de San Siro.
- AFP
Início difícil do Bologna
Apesar de um início de temporada difícil, o Bologna ocupa atualmente a 18ª posição na tabela da Serie A, com apenas dois pontos, depois de somar dois empates e três derrotas nas cinco primeiras partidas.
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