Ex-zagueiro de Manchester United e Inter, Darmian acerta com o Bologna em transferência sem custos

A oportunidade surgiu após uma grave lesão do lateral-direito do Bologna Emil Holm, que sofreu o problema enquanto estava a serviço da seleção da Suécia durante a pausa de setembro-outubro. Holm מאז passou por cirurgia e deve ficar afastado entre quatro e seis meses, abrindo caminho para Darmian retornar à Serie A após pouco mais de três meses como agente livre.

Apesar da idade, Darmian segue sendo uma figura muito respeitada no futebol europeu graças à sua confiabilidade e inteligência tática. Durante sua passagem vitoriosa pela Inter, ele somou 218 partidas em todas as competições e se consolidou como peça-chave na recente era de domínio do clube. Sua coleção de troféus é notavelmente recheada, com três títulos da Serie A, três troféus da Coppa Italia e três medalhas de campeão da Supercoppa Italiana conquistadas em seu período em Milão.

Além do sucesso no cenário doméstico, o ex-jogador do Torino também disputou duas finais da Champions League, em 2023 e 2025, embora a Inter tenha terminado como vice-campeã em ambas as ocasiões.