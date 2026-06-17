Ex-jogador do Manchester United deve se juntar a time da segunda divisão espanhola após deixar o Boca Juniors

De acordo com uma reportagem do Sport, Herrera está atualmente finalizando sua saída do Boca Juniors, após rescindir seu contrato com o gigante argentino na última sexta-feira. O jogador de 36 anos vem curtindo férias em família na Patagônia, mas retornará em breve a Buenos Aires para se despedir de seus companheiros de equipe.

Essa saída marca o primeiro grande passo rumo a um reencontro muito aguardado com o Real Zaragoza, clube onde ele iniciou sua trajetória no futebol. O Zaragoza vem aguardando pacientemente a aprovação final do meio-campista. Ao contrário de sua tentativa anterior, em 2024, Herrera agora se sente muito mais valorizado pelo time espanhol, o que aumenta significativamente a probabilidade de ele se transferir para a segunda divisão.



