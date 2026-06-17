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Ex-jogador do Manchester United deve se juntar a time da segunda divisão espanhola após deixar o Boca Juniors
Herrera está deixando a Argentina para trás
De acordo com uma reportagem do Sport, Herrera está atualmente finalizando sua saída do Boca Juniors, após rescindir seu contrato com o gigante argentino na última sexta-feira. O jogador de 36 anos vem curtindo férias em família na Patagônia, mas retornará em breve a Buenos Aires para se despedir de seus companheiros de equipe.
Essa saída marca o primeiro grande passo rumo a um reencontro muito aguardado com o Real Zaragoza, clube onde ele iniciou sua trajetória no futebol. O Zaragoza vem aguardando pacientemente a aprovação final do meio-campista. Ao contrário de sua tentativa anterior, em 2024, Herrera agora se sente muito mais valorizado pelo time espanhol, o que aumenta significativamente a probabilidade de ele se transferir para a segunda divisão.
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Lesões, dificuldades e legado
Durante sua passagem pela América do Sul, Herrera enfrentou grandes dificuldades com problemas recorrentes de condicionamento físico. Desde que se juntou ao Boca em janeiro de 2025, ele perdeu 32 partidas em potencial devido a seis lesões musculares diferentes, conseguindo apenas 12 partidas disputadas e um gol na atual temporada. Apesar desses contratempos, o veterano ainda possui um histórico excepcional.
No auge da carreira, ele disputou 189 partidas e marcou 20 gols pelo Manchester United, conquistando a Liga Europa e a FA Cup. Ele também acumulou 95 partidas pelo Paris Saint-Germain, conquistando dois títulos do campeonato francês, antes de disputar 189 partidas pelo Athletic Club. O Zaragoza reconhece suas recentes dificuldades físicas, mas acredita firmemente que seu imenso talento e suas qualidades de liderança trarão enormes benefícios ao vestiário do clube.
Uma contratação estratégica
O clube espanhol encara essa possível contratação como uma jogada estratégica crucial. O diretor esportivo Lalo Arantegui tem sido totalmente transparente quanto ao desejo inabalável do clube de garantir a contratação de seu ex-jogador formado nas categorias de base.
“Como diretor esportivo, se eu tiver 1% de chance de ter o Ander conosco, farei todo o possível para que ele esteja aqui. Ele é importante para o clube a curto, médio e longo prazo. Poucos jogadores são um exemplo tão grande para nos ajudar a curto e longo prazo. Não posso ser mais claro sobre isso: se houver a menor chance, vou fazer o que for preciso”, afirmou Arantegui na última sexta-feira.
Está pronto um contrato de um ano no valor do salário mínimo da divisão, de 35.000 euros.
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E agora, o que vem a seguir?
Herrera passará os próximos dias treinando por conta própria em Buenos Aires para manter a forma física antes de voltar para a Espanha em julho. Assim que aceitar oficialmente a proposta do Zaragoza, espera-se que a assinatura do contrato seja concluída rapidamente. Os torcedores esperam que seu filho pródigo possa finalmente levá-los de volta à primeira divisão.