Ex-atacante do PSG e do Celtic explica o motivo elegante pelo qual recusou a chance de jogar na Copa do Mundo

Em um mundo onde os jogadores costumam mudar de seleção para garantir uma vaga em grandes torneios internacionais, Edouard seguiu um caminho notavelmente diferente. O atacante do Lens, que anteriormente teve uma passagem de grande sucesso pelo Celtic, conquistando quatro títulos da Premiership escocesa, foi convidado pelo Haiti para liderar o ataque da seleção nos Estados Unidos neste verão.

Apesar de ser elegível para a seleção caribenha, Edouard sentiu que aceitar a oferta seria injusto para com os jogadores que conquistaram a vaga na qualificação. O atacante, que representou a França nas categorias de base, explicou: “Não, não me senti no direito de jogar nesta Copa do Mundo porque os jogadores lutaram para se classificar e eu não iria aparecer no último minuto para tirar proveito desta Copa do Mundo. Se eu for jogar nela, tenho que merecer isso.”