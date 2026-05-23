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Ex-atacante do PSG e do Celtic explica o motivo elegante pelo qual recusou a chance de jogar na Copa do Mundo
Recusar a convocação
Em um mundo onde os jogadores costumam mudar de seleção para garantir uma vaga em grandes torneios internacionais, Edouard seguiu um caminho notavelmente diferente. O atacante do Lens, que anteriormente teve uma passagem de grande sucesso pelo Celtic, conquistando quatro títulos da Premiership escocesa, foi convidado pelo Haiti para liderar o ataque da seleção nos Estados Unidos neste verão.
Apesar de ser elegível para a seleção caribenha, Edouard sentiu que aceitar a oferta seria injusto para com os jogadores que conquistaram a vaga na qualificação. O atacante, que representou a França nas categorias de base, explicou: “Não, não me senti no direito de jogar nesta Copa do Mundo porque os jogadores lutaram para se classificar e eu não iria aparecer no último minuto para tirar proveito desta Copa do Mundo. Se eu for jogar nela, tenho que merecer isso.”
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Respeitando o processo
A Copa do Mundo de 2026 representa uma grande oportunidade para o Haiti, que foi sorteado para o competitivo Grupo C, ao lado da Escócia, do Brasil e de Marrocos. No entanto, Edouard priorizou a integridade do vestiário atual em detrimento de seu desejo pessoal de disputar o maior torneio do esporte.
A postura de Edouard é uma rara demonstração de humildade no futebol moderno. Embora a perspectiva de enfrentar seleções como Brasil e Escócia em Miami estivesse em jogo para o Haiti — que retorna à Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, após uma estreia em 1974 que terminou na primeira fase após três derrotas —, o jogador de 28 anos permanece firme em sua convicção de que sua presença teria tirado a vaga de um jogador que passou pelos rigores da campanha de qualificação.
Ambições internacionais
Embora seu respeito pelo Haiti seja evidente, Edouard também admite que ainda não desistiu totalmente do sonho de representar a França na seleção principal. Tendo se destacado com a seleção francesa na categoria sub-21, o ex-ídolo do Celtic ainda nutre a esperança de conquistar uma convocação para a seleção principal.
A mudança para o Haiti teria vinculado permanentemente seu futuro internacional à seleção caribenha, encerrando qualquer possibilidade de convocação pela França. No âmbito dos clubes, o atacante se destacou nesta temporada ao marcar 14 gols em 36 partidas em todas as competições. Ele conduziu de forma memorável o Lens ao seu primeiro título da Coupe de France, marcando na vitória por 3 a 1 sobre o Nice na final, e ajudou a equipe a garantir o segundo lugar na Ligue 1, garantindo a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.
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Planos do Haiti para o torneio
Mesmo sem Edouard, o Haiti ainda contará com talentos ofensivos das ligas inglesas. Wilson Isidor, do Sunderland, foi convocado para a seleção após uma temporada produtiva com os Black Cats, e espera-se que seja uma grande ameaça na estreia da equipe contra a Escócia de Steve Clarke, no dia 14 de junho.