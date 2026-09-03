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Ex-árbitro da Premier League Mike Dean gera revolta após admitir que fez desafios secretos durante os jogos
Dean admite atitudes bizarras em campo
Falando no podcast de Jamie Vardy nesta semana, Dean revelou que participou de desafios secretos durante sua carreira de 22 anos como árbitro da elite. Segundo o The Guardian, a organização de arbitragem Pro Ref está intrigada com as alegações.
Dean afirmou: "Nós costumávamos dizer: ‘Vamos começar agora. Certo, vamos ver quanto tempo conseguimos ficar sem apitar.’ Eu fiz isso algumas vezes na Premier League, antes do VAR, obviamente. Fiquei 20, 25 minutos sem apitar." Ele acrescentou: "Eu costumava fazer outra coisa. Eu ficava no círculo central. Via quanto tempo conseguia ficar no círculo central antes de ter que sair. Era só eu brincando com isso. Uma vez cheguei a cerca de 15 minutos."
- AFP
Agbonlahor faz avaliação contundente sobre ex-dirigente
As revelações não foram bem recebidas por ex-jogadores que estavam em campo enquanto Dean apitava. O ex-atacante do Aston Villa Gabriel Agbonlahor ficou furioso com a admissão e criticou duramente o árbitro à talkSPORT.
Agbonlahor disse: "Eu não me dava nada bem com Mike Dean. Ele é o tipo de árbitro que responde aos jogadores. Ele tinha aquela arrogância. Uma palavra para descrevê-lo. Eu diria que ele é um idiota. Essa é simplesmente a palavra perfeita para ele. Eu só penso nos jogos agora e fico tipo: você estava apitando partidas e fazendo piada disso."
Impacto dos jogos secretos nas decisões das partidas
Agbonlahor também questionou como esses desafios pessoais podem ter afetado decisões importantes em momentos cruciais da Premier League. Sem a rede de segurança da tecnologia moderna para corrigir erros em campo, o ex-atacante acredita que a falta de movimentação do árbitro poderia facilmente ter alterado resultados.
Agbonlahor acrescentou: "É tipo: 'Ah, ok, quero vencer meu amigo com quem troquei uma brincadeira. Quanto tempo conseguimos ficar sem apitar ou sem sair do círculo central?' Os árbitros deveriam subir e descer o campo para não perder nada, não havia VAR naquela época. Então você pode ter deixado de marcar pênaltis ou faltas porque queria brincar e ficar no círculo central."
- Getty Images Sport
Qual é o próximo passo para Dean e a entidade de arbitragem?
Após esta mais recente gafe de relações públicas, Dean provavelmente enfrentará um escrutínio maior em relação às suas aparições na mídia e a futuros cargos como comentarista. Embora a Pro Ref ainda não tenha emitido uma declaração formal, sem dúvida vai querer se distanciar desses comentários. Os fãs estarão acompanhando de perto para ver se alguma outra medida será tomada contra o ex-árbitro por causa de suas controversas declarações.
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