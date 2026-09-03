Falando no podcast de Jamie Vardy nesta semana, Dean revelou que participou de desafios secretos durante sua carreira de 22 anos como árbitro da elite. Segundo o The Guardian, a organização de arbitragem Pro Ref está intrigada com as alegações.

Dean afirmou: "Nós costumávamos dizer: ‘Vamos começar agora. Certo, vamos ver quanto tempo conseguimos ficar sem apitar.’ Eu fiz isso algumas vezes na Premier League, antes do VAR, obviamente. Fiquei 20, 25 minutos sem apitar." Ele acrescentou: "Eu costumava fazer outra coisa. Eu ficava no círculo central. Via quanto tempo conseguia ficar no círculo central antes de ter que sair. Era só eu brincando com isso. Uma vez cheguei a cerca de 15 minutos."