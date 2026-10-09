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imago-sport-1084147629.jpgSports Press Photo
Muhammad Zaki
Traduzido por

Everton volta ao mercado! Friedkin Group coloca o Everton à VENDA com uma grande condição para potenciais compradores

Everton
Premier League
D. Moyes

O Everton foi colocado à venda de forma surpreendente por seus atuais proprietários, o The Friedkin Group, apenas dois anos depois de assumir o controle do clube de Merseyside. Segundo informações, os investidores americanos estão preparados para deixar o Hill Dickinson Stadium se um sucessor adequado puder ser identificado para conduzir o Everton adiante.

  • Grupo Friedkin considera saída completa do Everton

    O Friedkin Group (TFG) está aberto a uma venda completa do Everton, segundo o The Athletic. Inicialmente em busca de um investimento minoritário, o grupo americano, dono do clube, agora está disposto a se desfazer de sua participação majoritária. No entanto, o TFG só autorizará uma saída se encontrar um sucessor capaz de levar o clube "ao próximo nível".

    O TFG comprou os 94 por cento de participação de Farhad Moshiri em dezembro de 2024 por meio de seu veículo de investimento no Reino Unido, a Roundhouse Capital. A aquisição trouxe a tão necessária estabilidade para Merseyside após uma saga prolongada e anos de turbulência financeira.

    Apesar da disposição para vender, o TFG segue totalmente comprometido em dar suporte ao Everton. O grupo sediado em Houston não vai apressar uma saída e está preparado para manter o controle até que o comprador ideal apareça.


  • imago-sport-1067565003.jpgLaPresse

    Everton confirma busca por novos investidores

    O clube abordou oficialmente a situação, divulgando um comunicado para confirmar as intenções dos proprietários. "O Friedkin Group está explorando novas opções de investimento para o Everton Football Club, incluindo a potencial venda de uma participação controladora", disse o Everton.

    "Quando o TFG se tornou guardião do Everton, o clube enfrentava significativa incerteza financeira e desafios dentro e fora de campo", continuou o comunicado. "A prioridade imediata era fornecer a estabilidade, o investimento e o apoio necessários para garantir o futuro do clube, incluindo ajudar a levar à conclusão o estádio há muito prometido para seus merecedores torcedores.

    "Com essa base agora seguramente estabelecida, é o momento certo para considerar o próximo capítulo do Everton. Só levaremos em conta o interesse de partes que acreditamos firmemente que serão as guardiãs certas para levar o clube adiante e construir sobre o impulso que foi estabelecido.

    "Ao longo de todo esse processo, o foco do TFG permanecerá inalterado. Apoiaremos o clube de todas as maneiras necessárias para alcançar o sucesso em campo e continuaremos os esforços para fazer uma diferença positiva nas comunidades atendidas pelo clube. O TFG e o clube não farão mais comentários enquanto esse trabalho estiver em andamento."


  • Recuperação financeira encontra frustração no mercado de transferências

    O TFG se orgulha de resgatar o Everton de uma situação financeira precária. Suas primeiras intervenções incluíram o refinanciamento de dívidas caras e a garantia de empréstimos com juros mais baixos tendo como garantia o novo Hill Dickinson Stadium do clube. O grupo também atraiu novos investimentos no ano passado do ex-técnico da NBA Jason Kidd e do bilionário Christopher Sarofim.

    No entanto, as tensões aumentaram após uma janela de verão turbulenta. O Everton gerou cerca de £ 25 milhões de lucro depois de negociar talentos no valor de £ 100 milhões, incluindo Beto e Iliman Ndiaye. Torcedores protestaram abertamente contra a proposta de venda por £ 40 milhões da joia da base Harrison Armstrong, forçando o clube a abandonar o acordo.

    Enquanto Jack Grealish voltou por empréstimo pela segunda temporada consecutiva e Ainsley Maitland-Niles chegou, o colapso de uma transferência de £ 45 milhões pelo atacante Folarin Balogun deixou os torcedores frustrados. O TFG também administra um portfólio esportivo em expansão, que inclui Roma, AS Cannes e uma nova franquia da NHL de US$ 3,5 bilhões em Houston.


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  • Everton v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Foco se volta para os resultados em campo em meio às conversas sobre a aquisição

    O Everton precisa conduzir a temporada em andamento em meio à incerteza nos bastidores sobre a propriedade de longo prazo do clube. Moyes terá a missão de levar sua equipe a subir na tabela da Premier League usando um elenco que carece de profundidade no ataque após os fracassos do clube no mercado de transferências de verão.

    Enquanto a TFG busca ativamente investimento externo ou uma venda total, as operações do dia a dia no Hill Dickinson Stadium permanecerão inalteradas. Os proprietários americanos continuarão a financiar o clube até que apareça um comprador que atenda a seus critérios rigorosos.

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