O Friedkin Group (TFG) está aberto a uma venda completa do Everton, segundo o The Athletic. Inicialmente em busca de um investimento minoritário, o grupo americano, dono do clube, agora está disposto a se desfazer de sua participação majoritária. No entanto, o TFG só autorizará uma saída se encontrar um sucessor capaz de levar o clube "ao próximo nível".

O TFG comprou os 94 por cento de participação de Farhad Moshiri em dezembro de 2024 por meio de seu veículo de investimento no Reino Unido, a Roundhouse Capital. A aquisição trouxe a tão necessária estabilidade para Merseyside após uma saga prolongada e anos de turbulência financeira.

Apesar da disposição para vender, o TFG segue totalmente comprometido em dar suporte ao Everton. O grupo sediado em Houston não vai apressar uma saída e está preparado para manter o controle até que o comprador ideal apareça.



