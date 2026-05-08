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Andreas Koenigl

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"Eu traria o Xabi Alonso de volta!" Lenda do Real Madrid surpreende na discussão sobre o cargo de técnico

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I. Casillas
X. Alonso

Xabi Alonso deveria voltar a treinar o Real Madrid? Pelo menos essa é a opinião de uma lenda do clube, que afirma que o espanhol é o “técnico perfeito”.

Uma das questões mais interessantes nos próximos dias deve ser quem irá treinar o time caótico do Real Madrid na próxima temporada. Se acreditarmos nas notícias da mídia, José Mourinho está atualmente na pole position para assumir o cargo de técnico.

Já a lenda do Real, Iker Casillas, não está muito entusiasmado com o retorno do português, que já treinou o time de 2010 a 2013, e surpreende ao revelar seu favorito, que ele considera o “técnico perfeito” para o Madrid.

  • Em um evento organizado pela Movistar+ na Praça Catalunya, em Barcelona, antes do Clássico, Casillas, goleiro de longa data do Real Madrid, não quis se pronunciar sobre um possível retorno de Mourinho ao clube, limitando-se a dizer que, sob o comando do técnico, hoje com 63 anos, “passei por momentos difíceis, mas isso já é água debaixo da ponte”.

    Em vez disso, Casillas afirmou que “traria Xabi Alonso de volta”. Seu ex-companheiro de equipe no Real Madrid levou o “Leverkusen ao sucesso com um sistema de jogo bastante bom” e seria o “técnico perfeito” para o Real Madrid.

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  • Os astros do Real Madrid trataram Alonso com desrespeito

    No entanto, após algumas desavenças dentro do time, Alonso foi demitido no início deste ano — apesar de uma média de 2,24 pontos por jogo e de estar apenas três pontos atrás do Barça na LaLiga — e substituído pelo atual técnico Álvaro Arbeloa.

    Conforme relata agora o Marca, com base em informações privilegiadas do vestiário do Real, a profunda divisão entre alguns jogadores da equipe também teria sido causada pela demissão de Alonso. A situação no Real teria se deteriorado gradualmente em outubro, pois, na época, vários jogadores-chave, entre eles Vinicius Júnior e Fede Valverde, teriam demonstrado cada vez mais abertamente seu descontentamento com os métodos de Alonso, que incluíam intensas sessões táticas e análises de vídeo.

    No entanto, havia também um grupo que se adaptou muito bem às medidas de Alonso e apoiava sua abordagem de mudar radicalmente o sistema e o estilo de jogo. Para eles, as reclamações constantes, especialmente de Vinicius, eram apenas um pretexto, pois o status do brasileiro sob o comando de Alonso não era mais o mesmo que tinha sob o antecessor Carlo Ancelotti. 

    Embora Vinicius também fosse uma peça fundamental da equipe sob o comando de Alonso, ele ficou no banco em 20 das 33 partidas oficiais sob o comando do espanhol e chegou a entrar apenas como reserva em quatro ocasiões. Isso significa que, sob o comando de Alonso, Vinicius disputou apenas nove partidas da primeira aos últimos minutos e assumiu cada vez mais o papel de criador de jogadas (10 assistências). Em comparação, sob o comando de Arbeloa, Vinicius marcou, até o momento, oito gols a mais em dez partidas a menos e foi substituído apenas três vezes em 23 jogos.

    Uma dessas substituições de Xabi Alonso, tão humilhantes do ponto de vista de Vinicius, levou, como se sabe, ao polêmico incidente no Clássico no final de outubro. Segundo o Marca, esse foi o momento em que a temporada mudou definitivamente, tanto internamente quanto em termos de clima. Assim, jogadores como Jude Bellingham ou Eduardo Camavinga também teriam sido da opinião de que os métodos e a abordagem de Alonso influenciavam negativamente o desempenho de muitos jogadores.

    A falta de respeito por parte de um grupo de jogadores teria sido tão grande em relação a Alonso que alguns jogadores teriam até fingido dormir nas reuniões táticas e conversado durante as palestras de Alonso. Isso teria causado não apenas profunda irritação entre os defensores de Alonso na equipe, mas também levado a um surto do técnico, que continua sem clube. “Eu não sabia que tinha vindo para um jardim de infância”, teria gritado Alonso, perplexo, em determinado momento.

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