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'Eu sou o vilão' - Richarlison envia mensagem enigmática após acertar saída do Tottenham
Richarlison quebra o silêncio sobre saída do Tottenham
O atacante do Tottenham deixou torcedores e comentaristas igualmente intrigados depois de recorrer às redes sociais com uma mensagem incisiva em meio a relatos confirmados de que está prestes a deixar o clube. O jogador de 29 anos, que chegou ao Tottenham Hotspur Stadium em 2022, tem estado no centro de um turbilhão de transferências à medida que o prazo final da janela de verão se aproxima.
Depois de ser gradualmente retirado dos planos do time principal por De Zerbi, o brasileiro parece pronto para abraçar um novo papel, mesmo que isso signifique aceitar uma reputação controversa entre os torcedores do Spurs.
Apenas 24 horas depois da decepcionante derrota do Tottenham por 2 a 0 para o Newcastle United, o atacante compartilhou uma foto sua de uma partida da temporada passada acompanhada por um emoji pensativo. No entanto, foi o slide seguinte que realmente chamou a atenção. Richarlison compartilhou uma mensagem que dizia: “Sou o vilão de muitas histórias mal contadas.”
De maneira bastante surpreendente, entre as 40 mil pessoas que curtiram a publicação estava o companheiro de equipe de Richarlison no Tottenham, Xavi Simons.
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De Zerbi confirma polêmica sobre pedido de transferência
A atividade nas redes sociais acontece após uma admissão pública do técnico De Zerbi de que a harmonia do elenco no Tottenham foi afetada por vários jogadores importantes quererem sair.
Falando à imprensa, o técnico italiano foi direto sobre a situação envolvendo o internacional brasileiro e outras estrelas do time principal que ficaram fora das convocatórias recentes para os jogos.
Ao explicar sua decisão de deixar o atacante fora do elenco para a viagem a St James' Park, De Zerbi disse: "Richarlison, eu não sei. Ele disse muitas vezes que quer sair. Danso veio falar comigo há dois dias e disse que quer sair. Pape Sarr, a mesma coisa, mas ele sofreu uma pequena lesão e está quase pronto para treinar. Eu amo esses jogadores, e eles são ótimos caras. Tenho relacionamentos muito bons."
Retorno ao Everton surge no horizonte em acordo de troca por Ndiaye
Apesar do atrito, uma solução parece ter sido encontrada e agrada a todas as partes envolvidas. Um acordo foi fechado para que o jogador de 29 anos retorne a Merseyside, onde anteriormente viveu o período mais produtivo de sua carreira.
Como parte das negociações, o atacante do Everton Iliman Ndiaye deve seguir no sentido oposto para o Tottenham Hotspur Stadium.
Os negócios ainda estão sujeitos à realização dos exames médicos e à definição dos termos pessoais, mas há considerável otimismo de que ambas as transferências sejam concluídas sem contratempos de última hora.
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Richarlison deixa o Tottenham após passagem inconsistente
Richarlison deixa o norte de Londres tendo registrado 32 gols e 15 assistências em todas as competições desde sua transferência de £ 60 milhões, há quatro anos. Durante sua passagem, ele ajudou o clube a conquistar o troféu da Liga Europa, mas sua estadia provavelmente será lembrada pela inconsistência e pela recente ruptura em sua relação com a diretoria.
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