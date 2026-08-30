'Eu sou o vilão' - Richarlison envia mensagem enigmática após acertar saída do Tottenham

O atacante do Tottenham deixou torcedores e comentaristas igualmente intrigados depois de recorrer às redes sociais com uma mensagem incisiva em meio a relatos confirmados de que está prestes a deixar o clube. O jogador de 29 anos, que chegou ao Tottenham Hotspur Stadium em 2022, tem estado no centro de um turbilhão de transferências à medida que o prazo final da janela de verão se aproxima.

Depois de ser gradualmente retirado dos planos do time principal por De Zerbi, o brasileiro parece pronto para abraçar um novo papel, mesmo que isso signifique aceitar uma reputação controversa entre os torcedores do Spurs.

Apenas 24 horas depois da decepcionante derrota do Tottenham por 2 a 0 para o Newcastle United, o atacante compartilhou uma foto sua de uma partida da temporada passada acompanhada por um emoji pensativo. No entanto, foi o slide seguinte que realmente chamou a atenção. Richarlison compartilhou uma mensagem que dizia: “Sou o vilão de muitas histórias mal contadas.”

De maneira bastante surpreendente, entre as 40 mil pessoas que curtiram a publicação estava o companheiro de equipe de Richarlison no Tottenham, Xavi Simons.