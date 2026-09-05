'Eu simplesmente me sinto em casa' - Curtis Jones fala sobre seu início impressionante na Inter após saída do Liverpool

Jones entrou no intervalo no sábado e ajudou a Inter a superar uma desvantagem de dois gols para garantir uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Napoli, no San Siro. Jones está aproveitando muito sua adaptação ao futebol italiano após deixar o Liverpool no verão. Ele explicou com que rapidez se entrosou no vestiário ao lado de jogadores como John Stones.

"Eu simplesmente me sinto em casa com os caras. Desde o primeiro dia, eles têm sido incríveis, então posso ser eu mesmo. Claro que tenho algo a provar, mas sei que, se eu simplesmente for eu mesmo, os caras vão gostar de mim, assim como a comissão e os torcedores", disse Jones.