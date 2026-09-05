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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

'Eu simplesmente me sinto em casa' - Curtis Jones fala sobre seu início impressionante na Inter após saída do Liverpool

C. Jones
Inter de Milão
Inter de Milão x Napoli
Napoli
Campeonato Italiano

Curtis Jones revelou que já se sente completamente em casa na Inter depois de ter desempenhado um papel fundamental na impressionante vitória de virada por 3 a 2 sobre o Napoli. O ex-astro do Liverpool elogiou seu novo técnico, Cristian Chivu, e rebateu os críticos que classificam a Serie A como entediante, insistindo que sua nova equipe tem o brilhantismo tático e o espírito de luta para alcançar grande sucesso.

  • Impacto imediato na Itália

    Jones entrou no intervalo no sábado e ajudou a Inter a superar uma desvantagem de dois gols para garantir uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Napoli, no San Siro. Jones está aproveitando muito sua adaptação ao futebol italiano após deixar o Liverpool no verão. Ele explicou com que rapidez se entrosou no vestiário ao lado de jogadores como John Stones.

    "Eu simplesmente me sinto em casa com os caras. Desde o primeiro dia, eles têm sido incríveis, então posso ser eu mesmo. Claro que tenho algo a provar, mas sei que, se eu simplesmente for eu mesmo, os caras vão gostar de mim, assim como a comissão e os torcedores", disse Jones.

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    Defendendo a reputação da liga

    Após a vitória dramática, Jones rejeitou com firmeza o estereótipo de que o futebol italiano não tem emoção em comparação com a Premier League. Ele tratou rapidamente de destacar a profundidade tática e a natureza incansável da divisão. "Algumas pessoas dizem que a Serie A é chata e a Premier League não é, mas você não viu isso hoje", disse Jones em entrevista coletiva após a partida, via FCInterNews.

    "Há grandes treinadores aqui e muita tática. Hoje foi uma partida bonita, com muitas chances, e o treinador fez vários ajustes táticos que nos ajudaram a vencer. Os times italianos nunca se rendem, foi um verdadeiro espetáculo." A Inter certamente tem mostrado esse espírito de luta sob o comando do técnico Cristian Chivu.

  • Grandes elogios a Chivu

    A relação entre Jones e Chivu parece ser um fator importante por trás de seu impressionante início de trajetória em Milão. Em entrevista à DAZN, Jones detalhou exatamente por que o treinador foi tão crucial para sua decisão de se juntar ao clube. "Há uma razão para eu ter vindo para cá: as ligações que tivemos, a forma como o time joga, suas ideias táticas e como ele trabalha todos os dias", explicou Jones.

    "São as pequenas coisas que ele diz, coisas que podem parecer menores, mas acabam tendo um impacto enorme. Além disso, ele tem uma experiência imensa e também jogou no mais alto nível. Ele tem comandado o elenco de forma brilhante. Ele é ‘um dos nossos’ e, para mim, isso é fundamental."

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    O que vem a seguir para a Inter?

    A Inter tem pouco tempo para celebrar seu triunfo doméstico, já que o foco muda imediatamente para a competição europeia. O clube tem um enorme confronto pela Liga dos Campeões contra o Real Madrid marcado para terça-feira, e Jones espera que sua participação impressionante contra o Napoli tenha lhe rendido um lugar na escalação inicial.

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