Em participação no Monday Night Club, da BBC Radio 5 Live, Hart admitiu que se desligou das especulações generalizadas em torno do caso. Em vez disso, o ex-jogador de 39 anos opta por confiar nas garantias dadas pela cúpula do City, apontando especificamente para a recente carta aberta de Al Mubarak aos torcedores.

"Ouvi todo mundo entrar em cada buraco, cada teoria, cada discussão", disse Hart. "Minha opinião sincera é que não tenho motivo para não confiar em Khaldoon. O que ele disse basta para mim. Adorei a forma como ele falou. Adorei a carta, porque veio de alguém que se importava com o clube."

O ex-internacional inglês acrescentou que não vai entrar em pânico até que uma decisão final e irreversível seja tomada. Ele disse: "Se o Manchester City for considerado culpado, o que eu não acho que vá acontecer por causa do que Khaldoon disse, então haverá conversas a serem tidas, mas, neste momento, estou muito confiante e muito, muito calmo."



