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'Eu sei como isso aconteceu' - Ex-goleiro Joe Hart quebra o silêncio sobre veredicto de culpa do Manchester City e defende conquistas do clube
City é considerado culpado em meio a planos de recurso
Na semana passada, surgiram relatos afirmando que o Manchester City foi considerado culpado da grande maioria das 115 acusações financeiras apresentadas contra o clube pela Premier League. As acusações se concentram principalmente em alegações de que o clube inflou receitas de patrocínio de empresas ligadas a ele e utilizou pagamentos feitos por fora para contornar regulamentos rigorosos.
Apesar da decisão contundente, o clube do Etihad prepara um recurso robusto. O presidente do City, Khaldoon Al Mubarak, divulgou uma declaração desafiadora em resposta ao veredito, insistindo que o processo legal está longe de acabar e reiterando o compromisso inabalável do clube em limpar seu nome.
- Getty
Hart deposita confiança em Al Mubarak
Em participação no Monday Night Club, da BBC Radio 5 Live, Hart admitiu que se desligou das especulações generalizadas em torno do caso. Em vez disso, o ex-jogador de 39 anos opta por confiar nas garantias dadas pela cúpula do City, apontando especificamente para a recente carta aberta de Al Mubarak aos torcedores.
"Ouvi todo mundo entrar em cada buraco, cada teoria, cada discussão", disse Hart. "Minha opinião sincera é que não tenho motivo para não confiar em Khaldoon. O que ele disse basta para mim. Adorei a forma como ele falou. Adorei a carta, porque veio de alguém que se importava com o clube."
O ex-internacional inglês acrescentou que não vai entrar em pânico até que uma decisão final e irreversível seja tomada. Ele disse: "Se o Manchester City for considerado culpado, o que eu não acho que vá acontecer por causa do que Khaldoon disse, então haverá conversas a serem tidas, mas, neste momento, estou muito confiante e muito, muito calmo."
Troféus conquistados de forma justa em campo, segundo Hart
Durante seus 12 anos de passagem pelo Etihad, Hart somou 348 partidas e conquistou uma quantidade significativa de títulos, incluindo duas Premier Leagues, duas Copas da Liga Inglesa e uma Copa da Inglaterra. Ele insiste que, independentemente das controvérsias nos bastidores, os jogadores conquistaram seus sucessos apenas pelo que fizeram em campo.
"Tenho muito orgulho do que conquistei e do que fiz no Manchester City, e do que conquistamos como equipe", explicou. "E isso não muda, isso não muda até que me digam. Eu fiz o que fiz. Entrei em campo no 11 contra 11 e resolvi tudo lá. Ganhei alguns jogos, perdi alguns jogos, empatei alguns jogos, apertei as mãos e saí de campo."
Hart também rejeitou qualquer sugestão de que o elenco soubesse de manipulação financeira nos bastidores. "Eu sei o que fiz, sei o que fizemos e sei como aconteceu. Não parecia que estávamos tramando ou conspirando", concluiu.
- AFP
Batalha judicial se aproxima para o time de Maresca
A disputa legal entre o Manchester City e a Premier League deve se arrastar por vários meses, à medida que o clube apresenta seu recurso contra a decisão.
Até que um veredito final seja alcançado, o elenco de Enzo Maresca terá de tentar ignorar o barulho extracampo e manter o foco em retomar a coroa nacional, depois de ficar aquém do título da Premier League nas últimas duas temporadas.
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