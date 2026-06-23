"David (Raum, nota do editor) entrou em campo, todos entraram e estavam felizes. Aí você vê o Toni (Rüdiger, nota do editor) se jogando em cima daquelas coisas e puxando o David pelos cabelos”, lembrou Undav no canal do YouTube da DFB sobre as comemorações logo após seu gol que selou o placar final de 2 a 1 na segunda partida da Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, e, junto com Amiri, caiu na gargalhada por causa da ação de Rüdiger.
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"Eu ri até não poder mais": Deniz Undav, o herói da partida pela DFB, e Nadiem Amiri não param de rir por causa de uma jogada de Antonio Rüdiger contra a Costa do Marfim
O jogador de Mainz, que entrou em campo contra a Costa do Marfim — assim como Undav — quando o placar estava em 0 a 1 e deu a assistência para o gol de empate deste último, nem tinha percebido esse detalhe antes. “Quando vi isso ontem, morri de rir”, comentou Undav (VfB Stuttgart) sobre seu companheiro da seleção. Quando assistiram à cena juntos mais uma vez, não conseguiram mais parar de rir.
Rüdiger, que entrou no segundo tempo no lugar do lesionado Nico Schlotterbeck, pulou na mureta atrás de seus companheiros que comemoravam. Nesse momento, ele puxou levemente os cabelos de David Raum, que ficou no banco durante os 90 minutos e, como todos os outros reservas, invadiu o gramado em meio à euforia coletiva.
Além disso, Nick Woltemade, na liderança da comemoração, deu mais de uma palmada na nuca ou na parte de trás da cabeça dos companheiros, especialmente em Jonathan Tah. “Não sei quem inventou essa de bater na cabeça”, comentou Amiri. “Só percebi que estava levando pancadas. Sete pessoas pisaram no meu dedo do pé, eu senti dor”, disse Undav rindo.
A comemoração coletiva e exuberante pelo importante gol mostra que: “A coesão existe, todos se alegram pelos outros. Não há inveja. É isso que nos define e espero que continue assim”, explicou o craque do VfB, que já soma cinco pontos de pontuação (três gols, duas assistências) na Copa do Mundo.
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Será que Julian Nagelsmann vai escalar Deniz Undav como titular na Copa do Mundo?
Na vitória por 7 a 1 na estreia do torneio contra Curaçao, Undav, que entrou como reserva, marcou um gol e deu duas assistências. Contra a Costa do Marfim, o jogador de 29 anos entrou em campo aos 60 minutos e, pouco depois (68'), marcou o gol de empate após um belo cruzamento de Amiri. Nos acréscimos, Undav, após passe de Felix Nmecha, marcou com um chute certeiro o gol da vitória por 2 a 1. No fim das contas, esse foi o gol que garantiu a classificação antecipada na chave, já que o Equador, pouco depois, surpreendentemente empatou com Curaçao (0 a 0), e a Alemanha, assim, já não pode mais ser desbancada da primeira colocação do Grupo E, mesmo antes do último jogo da fase de grupos contra os equatorianos, na quinta-feira.
Sobre a possibilidade de Undav, em excelente forma após suas duas atuações brilhantes como reserva, vir a integrar o time titular no restante do torneio, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, deixou a questão em aberto após a partida contra a Costa do Marfim. A escalação do jogador do Stuttgart desde o início é “absolutamente possível”, enfatizou Nagelsmann à ZDF, mas também explicou seu dilema: “Também dá para dizer que vou mantê-lo no seu ritmo e na sua função, porque foi assim que ele ajudou a decidir os jogos duas vezes.”
Rüdiger, que viajou para a América do Norte como terceiro zagueiro central, deverá, a partir de agora, ter uma vaga no time titular na Copa do Mundo. Como já se sabe desde segunda-feira, Schlotterbeck sofreu uma grave lesão no ligamento medial do tornozelo esquerdo contra a Costa do Marfim e, com isso, está fora do restante do torneio. Rüdiger deve assumir o lugar do zagueiro do BVB, assim como já fez contra os marfinenses, e formar o eixo defensivo alemão ao lado do líder da zaga, Jonathan Tah.
Ainda não se sabe contra quem a seleção alemã jogará nas oitavas de final, mas, de qualquer forma, um dos oito melhores terceiros colocados será o primeiro adversário na fase eliminatória na próxima segunda-feira (29 de junho, às 22h30, horário da Alemanha), em Boston (EUA). Nas oitavas de final, poderá ocorrer um confronto emocionante contra a França, liderada pelo astro Kylian Mbappé.
Deniz Undav na seleção alemã: um resumo de suas partidas internacionais até o momento
Data
Partida
Competição
Tempo de jogo em minutos
Gols
23 de março de 2024
França x Alemanha 0 a 2
Jogo amistoso
10
-
3 de junho de 2024
Alemanha x Ucrânia 0 a 0
Jogo amistoso
45
-
19 de junho de 2024
Alemanha x Hungria 2 a 0
Euro 2024
6
-
10 de setembro de 2024
Países Baixos x Alemanha 2 a 2
Liga das Nações
63
1
11 de outubro de 2024
Bósnia-Herzegovina x Alemanha 1 a 2
Liga das Nações
67
2
8 de junho de 2025
Alemanha x França 0 a 2
Liga das Nações
45
-
30 de março de 2026
Alemanha x Gana 2 a 1
Amistoso
45
1
31 de maio de 2026
Alemanha x Finlândia 4 a 0
Jogo amistoso
61
2
6 de junho de 2026
EUA x Alemanha 1 a 2
Jogo amistoso
29
-
14 de junho de 2026
Alemanha x Curaçao 7 a 1
Copa do Mundo de 2026
26
1
20 de junho de 2026
Alemanha x Costa do Marfim 2 a 1
Copa do Mundo de 2026
30
2