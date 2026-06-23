"Eu ri até não poder mais": Deniz Undav, o herói da partida pela DFB, e Nadiem Amiri não param de rir por causa de uma jogada de Antonio Rüdiger contra a Costa do Marfim

Na vitória por 7 a 1 na estreia do torneio contra Curaçao, Undav, que entrou como reserva, marcou um gol e deu duas assistências. Contra a Costa do Marfim, o jogador de 29 anos entrou em campo aos 60 minutos e, pouco depois (68'), marcou o gol de empate após um belo cruzamento de Amiri. Nos acréscimos, Undav, após passe de Felix Nmecha, marcou com um chute certeiro o gol da vitória por 2 a 1. No fim das contas, esse foi o gol que garantiu a classificação antecipada na chave, já que o Equador, pouco depois, surpreendentemente empatou com Curaçao (0 a 0), e a Alemanha, assim, já não pode mais ser desbancada da primeira colocação do Grupo E, mesmo antes do último jogo da fase de grupos contra os equatorianos, na quinta-feira.

Sobre a possibilidade de Undav, em excelente forma após suas duas atuações brilhantes como reserva, vir a integrar o time titular no restante do torneio, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, deixou a questão em aberto após a partida contra a Costa do Marfim. A escalação do jogador do Stuttgart desde o início é “absolutamente possível”, enfatizou Nagelsmann à ZDF, mas também explicou seu dilema: “Também dá para dizer que vou mantê-lo no seu ritmo e na sua função, porque foi assim que ele ajudou a decidir os jogos duas vezes.”

Rüdiger, que viajou para a América do Norte como terceiro zagueiro central, deverá, a partir de agora, ter uma vaga no time titular na Copa do Mundo. Como já se sabe desde segunda-feira, Schlotterbeck sofreu uma grave lesão no ligamento medial do tornozelo esquerdo contra a Costa do Marfim e, com isso, está fora do restante do torneio. Rüdiger deve assumir o lugar do zagueiro do BVB, assim como já fez contra os marfinenses, e formar o eixo defensivo alemão ao lado do líder da zaga, Jonathan Tah.

Ainda não se sabe contra quem a seleção alemã jogará nas oitavas de final, mas, de qualquer forma, um dos oito melhores terceiros colocados será o primeiro adversário na fase eliminatória na próxima segunda-feira (29 de junho, às 22h30, horário da Alemanha), em Boston (EUA). Nas oitavas de final, poderá ocorrer um confronto emocionante contra a França, liderada pelo astro Kylian Mbappé.