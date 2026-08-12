AFP
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'Eu o questiono' - Nova contratação do Arsenal é criticada por cometer um erro de transferência após chocante mudança no verão
Falta de ambição é questionada por Stack
A chegada de Meslier ao norte de Londres tinha como objetivo oferecer cobertura experiente para David Raya e Kepa Arrizabalaga, mas Stack acredita que o jogador de 26 anos cometeu um erro ao assumir uma função de terceira opção. Meslier, que passou seis anos em Elland Road e fez 215 partidas pelo Leeds United, se juntou ao Arsenal após o fim de seu contrato, mas Stack entende que a mudança sinaliza uma queda na fome e na motivação profissional do jogador.
Ao falar sobre a decisão do francês de se juntar ao atual campeão da Premier League como jogador de elenco, Stack expressou sua perplexidade com o caminho de carreira escolhido pelo ex-jogador do Lorient. "Eu o questiono, eu realmente questiono o goleiro", disse o ex-goleiro ao Metro. "A razão para eu dizer isso é que ele tem experiência na Premier League, disputou incontáveis jogos na Premier League, tem muita experiência, esteve no Leeds por não sei quantos anos.
"Ele jogou muitas partidas, e talvez não tenha esse desejo ardente de entrar em campo e se colocar sob pressão. Talvez seja isso que ele esteja buscando.
"Mas eu só fico surpreso que alguém da qualidade de Meslier tenha decidido praticamente jogar a toalha e ser o número três."
- Getty Images Sport
Preocupações com o desenvolvimento de jovens no Emirates
Além das motivações pessoais do jogador, Stack está preocupado com o que essa contratação diz sobre o estado da base do Arsenal. A chegada de Meslier já teve um efeito em cadeia sobre os jovens talentos do clube, especificamente sobre Tommy Setford, de 20 anos, que deve sair por empréstimo para garantir minutos regulares em outro lugar. Stack segue sem se convencer de que o clube deva buscar fora um terceiro goleiro, quando soluções internas deveriam estar disponíveis.
"Olha, ele é experiente, mas é muito improvável que você o use", acrescentou Stack. "A minha pergunta é: não há outro goleiro no Arsenal Football Club que seja capaz disso?
"O que eles estão fazendo no clube para não estarem produzindo goleiros? Eles simplesmente continuam contratando goleiros. Em que momento vai haver um goleiro do Arsenal que vai, nem digo se firmar, mas estou falando de ser um número 3?"
Meslier foca na busca por títulos
Apesar das críticas de ex-jogadores, Meslier segue falando abertamente sobre sua empolgação por fazer parte do projeto de Arteta, enquanto o clube busca defender seu título da Premier League. Depois de vivenciar tanto o acesso quanto a dura realidade de ser deixado de lado por Daniel Farke no Leeds, o francês está ansioso para deixar para trás um último ano difícil em Yorkshire. Ele já se integrou ao elenco e fez sua estreia em um amistoso de pré-temporada contra o Girona no início deste mês.
O goleiro acredita que a mudança para a capital representa o auge do futebol inglês e está determinado a acrescentar medalhas à sua coleção de troféus. "Estou extremamente feliz. É um grande dia para mim porque acabei de me juntar aos campeões. Para mim, o Arsenal é o maior clube da Inglaterra. Estou muito feliz e muito orgulhoso de me juntar ao Arsenal. Mal posso esperar para mostrar o amor que tenho por este escudo, e mal posso esperar para conquistar títulos com este time, porque este é um clube que precisa erguer troféus de novo e de novo", disse Meslier ao site oficial do clube.
- Getty Images Sport
As expectativas na disputa pelo título seguem altas
Embora a situação no gol tenha gerado debate, Stack está muito mais otimista em relação às chances gerais do Arsenal na próxima campanha. O clube tem sido ativo no mercado, com Bruno Guimaraes como sua mais recente contratação de peso, além de também garantir Piero Hincapie e Christos Tzolis. Esse investimento no time principal convenceu Stack de que o Arsenal é o time a ser batido na tentativa de segurar a concorrência de equipes como Manchester City e Liverpool.
"Com certeza, o Arsenal vai ganhar", previu Stack com confiança. "Acho que o Arsenal vai chegar empolgado depois do ano passado, e acho que agora é basicamente uma situação em que tirou um peso das costas.
"Vai entrar na temporada absolutamente empolgado e, com a contratação de Guimaraes e provavelmente mais reforços para chegar entre agora e o início da temporada, acho que definitivamente vai se fortalecer.
"Acredito que o Arsenal vá conquistar o título, mas acho que será uma disputa muito equilibrada com o Manchester City. Acho que o City virá logo atrás deles."
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