A chegada de Meslier ao norte de Londres tinha como objetivo oferecer cobertura experiente para David Raya e Kepa Arrizabalaga, mas Stack acredita que o jogador de 26 anos cometeu um erro ao assumir uma função de terceira opção. Meslier, que passou seis anos em Elland Road e fez 215 partidas pelo Leeds United, se juntou ao Arsenal após o fim de seu contrato, mas Stack entende que a mudança sinaliza uma queda na fome e na motivação profissional do jogador.

Ao falar sobre a decisão do francês de se juntar ao atual campeão da Premier League como jogador de elenco, Stack expressou sua perplexidade com o caminho de carreira escolhido pelo ex-jogador do Lorient. "Eu o questiono, eu realmente questiono o goleiro", disse o ex-goleiro ao Metro. "A razão para eu dizer isso é que ele tem experiência na Premier League, disputou incontáveis jogos na Premier League, tem muita experiência, esteve no Leeds por não sei quantos anos.

"Ele jogou muitas partidas, e talvez não tenha esse desejo ardente de entrar em campo e se colocar sob pressão. Talvez seja isso que ele esteja buscando.

"Mas eu só fico surpreso que alguém da qualidade de Meslier tenha decidido praticamente jogar a toalha e ser o número três."



